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Владимир Путин и Сергей Шойгу наблюдали за действиями войск на одном из основных этапов учения "Запад-2017" на полигоне Лужский

20.09.2017 ЦАМТО 105 0
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент РФ Владимир Путин
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент РФ Владимир Путин.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

ЦАМТО, 19 сентября. Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 18 сентября наблюдали за действиями войск Союзного государства России и Беларуси на основном этапе совместного стратегического учения "Запад-2017" на полигоне Лужский.

Справочно:

В ходе второго этапа совместного стратегического учения "Запад-2017" вооруженных сил Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь, который проходит с 17 по 20 сентября на общевойсковых полигонах на территории России и Белоруссии, а также в акватории Балтийского моря с войсками (силами) региональной группировки проводятся розыгрыши практических действий по ведению маневренной обороны, переходу к наступательным действиям и завершению разгрома противника.

Основные розыгрыши практических действий войск (сил) в рамках совместного учения "Запад-2017" проведены на полигоне Лужский (Ленинградская обл.) 18 сентября, и будут проведены на полигоне Борисовский (Республика Беларусь) 20 сентября.

Основными целями учения являются – совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием, апробация новых уставных документов, получение командирами всех степеней практики планирования мероприятий военного характера и управления войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов.

В учении принимают участие до 12,7 тыс. военнослужащих (от вооруженных сил Республики Беларусь – около 7,2 тыс. чел., от Вооруженных Сил Российской Федерации – около 5,5 тыс. чел., из них на территории Республики Беларусь – до 3 тыс. чел.), до 70 самолетов и вертолетов, до 680 ед. боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 боевых кораблей, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
19.09.2017
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Проекты
Военные учения

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