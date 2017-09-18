ФАС предотвратила срыв поставки вертолетов Ка-52



Разведывательно-ударный вертолёт Ка-52.

Источник: http://fas.gov.ru/ Разведывательно-ударный вертолёт Ка-52.Источник: http://fas.gov.ru/

Апелляционная инстанция поддержала позицию ФАС России по вопросу формирования цен на продукцию военного назначения, поставляемую по гособоронзаказу в рамках военно-технического сотрудничества

Напомним, в конце 2016 года в ФАС России обратился производитель разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 ПАО ААК «Прогресс» с жалобой на действия поставщика комплектующих - АО «Аэроэлектромаш», который отказывался поставлять продукцию по ценам, сформированным в соответствии с законодательством в сфере ГОЗ.

Подобные действия АО «Аэроэлектромаш» могли привести к срыву поставок Российской Федерацией вертолетов Ка-52 по гособоронзаказу в рамках военно-технического сотрудничества.

ФАС России установила, что акционерное общество, исходя из коммерческих интересов, предлагало к поставке комплектующие изделия по ценам, которые более чем в два раза превышали цены, сформированные в соответствии с действующим законодательством. Антимонопольная служба выдала предписание по приведению цен в соответствие требованиям законодательства.

После установления АО «Аэроэлектромаш» цен на комплектующие в соответствие с требованиями законодательства, сумма контракта, финансируемого за счет средств федерального бюджета снижена более чем на 170 миллионов рублей.

«Со второй половины 2015 года законодательство в сфере гособоронзаказа значительно изменилось, и в настоящее время формируется судебная практика по первым комиссионным делам ФАС России в сфере ГОЗ»,- пояснил заместитель начальника управления контроля авиационной, ракетно-космической и атомной промышленности ФАС России, Филипп Чирков.

«Поддержанное судами решение антимонопольной службы – это сигнал предприятиям ОПК о необходимости ответственнее подходить к вопросам ценообразования на продукцию военного назначения», - отметил заместитель руководителя ФАС России Даниил Фесюк.