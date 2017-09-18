Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ФАС предотвратила срыв поставки вертолетов Ка-52

18.09.2017 Федеральная Антимонопольная Служба 374 0
0
Понравилась новость?
 0
Ка-52
Разведывательно-ударный вертолёт Ка-52.
Источник: http://fas.gov.ru/

Апелляционная инстанция поддержала позицию ФАС России по вопросу формирования цен на продукцию военного назначения, поставляемую по гособоронзаказу в рамках военно-технического сотрудничества


Напомним, в конце 2016 года в ФАС России обратился производитель разведывательно-ударных вертолётов Ка-52 ПАО ААК «Прогресс» с жалобой на действия поставщика комплектующих - АО «Аэроэлектромаш», который отказывался поставлять продукцию по ценам, сформированным в соответствии с законодательством в сфере ГОЗ.


Подобные действия АО «Аэроэлектромаш» могли привести к срыву поставок Российской Федерацией вертолетов Ка-52 по гособоронзаказу в рамках военно-технического сотрудничества.


ФАС России установила, что акционерное общество, исходя из коммерческих интересов, предлагало к поставке комплектующие изделия по ценам, которые более чем в два раза превышали цены, сформированные в соответствии с действующим законодательством. Антимонопольная служба выдала предписание по приведению цен в соответствие требованиям законодательства.


После установления АО «Аэроэлектромаш» цен на комплектующие в соответствие с требованиями законодательства, сумма контракта, финансируемого за счет средств федерального бюджета снижена более чем на 170 миллионов рублей.


«Со второй половины 2015 года законодательство в сфере гособоронзаказа значительно изменилось, и в настоящее время формируется судебная практика по первым комиссионным делам ФАС России в сфере ГОЗ»,- пояснил заместитель начальника управления контроля авиационной, ракетно-космической и атомной промышленности ФАС России, Филипп Чирков.


«Поддержанное судами решение антимонопольной службы – это сигнал предприятиям ОПК о необходимости ответственнее подходить к вопросам ценообразования на продукцию военного назначения», - отметил заместитель руководителя ФАС России Даниил Фесюк.
18.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Федеральная Антимонопольная Служба
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
Прогресс Сазыкина
ФАС
Проекты
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.09 23:52
  • 127
Почему власти России поддерживают проблемный Sukhoi Superjet?
  • 18.09 23:31
  • 45
Игорь Комаров: "Космическая отрасль оживает"
  • 18.09 23:02
  • 3
В Сербии США создают антироссийский медиацентр
  • 18.09 22:47
  • 1
Размещение российской авиабазы в Канте объясняется географией, заявил Путин
  • 18.09 22:38
  • 57
"Томагавки" смогут поражать корабли, но только через 5 лет
  • 18.09 22:08
  • 13
"Вы не станкостроители, а кружок юных пионеров"
  • 18.09 21:56
  • 266
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 18.09 19:38
  • 1
Большая волна электронного импортозамещения
  • 18.09 18:24
  • 1
Толбоев о разбившемся в США Су-27: я его предупреждал
  • 18.09 18:17
  • 3
США засекретили катастрофу советского истребителя близ Зоны 51
  • 18.09 17:47
  • 1
Автомобильный завод вышел на новый темп сборки
  • 18.09 17:23
  • 57
Пиррова победа гособоронзаказа: проблему эффективности предприятий ОПК игнорировать больше нельзя
  • 18.09 17:23
  • 1047
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.09 17:10
  • 4
Валерий Герасимов — генерал с доктриной для России (Financial Times, Великобритания)
  • 18.09 16:19
  • 1
Контракты Ирана на закупку западных авиалайнеров столкнулись с препятствиями
другие обсуждаемые темы