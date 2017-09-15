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Telegraph: большинство кораблей британских ВМС не в состоянии выйти в море

18.09.2017 ТАСС 241 0
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Фрегат Richmond т
Фрегат Richmond типа 23 ВМС Великобритании сопровождает российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", 21.10.2016.
Источник: МО Великобритании

По информации газеты, 13 из 19 фрегатов и эсминцев испытывают нехватку "личного состава, топлива и снабжения"

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Большинство кораблей Королевских военно-морских сил Великобритании не в состоянии выйти в море из-за нехватки ресурсов в связи сокращением расходов на оборону. Об этом в четверг сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленных военных источников.

По ее данным, в настоящее время 13 из 19 британских фрегатов и эсминцев не могут выйти в море из-за нехватки "личного состава, топлива и снабжения". Сокращение расходов на оборону серьезно помешало Великобритании своевременно отреагировать на последствия урагана "Ирма", отмечает издание. Например, десантный корабль HMS Ocean был направлен к британским заморским территориям в Карибском бассейне, чтобы оказать поддержку местным властям в борьбе с последствиями стихии, но из-за проблем с двигателем задержался на неделю.

"Вооруженные силы были сокращены до такой степени, что они сводят концы с концами, чтобы защитить британских граждан. Наша слабая ответная реакция на ураган "Ирма" делает Великобританию посмешищем и является прямым следствием сокращения правительством оборонного бюджета", - цитирует газета своего источника.
15.09.2017
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принадлежат ТАСС
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Страны
Великобритания
Продукция
Ocean HMS

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