ОДК приступила к летным испытаниям новейшего двигателя ТВ7-117СТ для самолетов Ил-112В и Ил-114-300



Источник: макс-2017 Источник: макс-2017

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) начала летные испытания турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ разработки АО «ОДК – Климов», который создается для оснащения легкого военно-транспортного самолета Ил-112В и регионального авиалайнера Ил-114-300.

Первый вылет летающей лаборатории Ил-76ЛЛ с опытным двигателем ТВ7-117СТ состоялся сегодня, 12 сентября, на базе ЛИИ им. М.М. Громова (г. Жуковский, Московская обл.). В ходе испытаний будет проверена работа силовой установки в натурных условиях, на различных режимах и диапазонах высот.

Ранее, в июле, летающая лаборатория с установленным на нее двигателем ТВ7-117СТ (форсированная модификация двигателя ТВ7-117СМ) была продемонстрирована широкой общественности в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС-2017.

В двигатель ТВ7-117СТ заложены современные конструктивные решения, повышающие его летно-технические характеристики. Мощность на максимальном взлетном режиме составляет 3000 л.с., на повышенном чрезвычайном режиме – 3600 л.с. В составе силовой установки двигатель ТВ7-117СТ работает совместно с воздушным винтом АВ112 (разработки ПАО «НПП Аэросила»), обладающим большей производительностью и позволяющим увеличить лобовую тягу. Одной из особенностей ТВ7-117СТ является то, что созданная «ОДК – Климов» система автоматического управления управляет не только двигателем, но и воздушным винтом, то есть всей силовой установкой самолёта. Такое совместное управление позволяет максимально полно использовать потенциал характеристик двигателя и винта, в целом повысить эффективность силовой установки. Двигатели ТВ7-117СТ собираются полностью из российских деталей, узлов и комплектующих. Их производство осуществляется в широкой кооперации предприятий ОДК, которая кроме АО «ОДК – Климов» включает АО «ММП им. В. В. Чернышева», АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», АО «ОДК – СТАР».

«Технически ТВ7-117СТ – лучший российский двигатель для региональных и среднемагистральных самолетов гражданского и военного назначения, – говорит исполнительный директор АО «ОДК-Климов» Александр Ватагин. – Мы гордимся, что, создавая лучшие решения, формируем направление дальнейшего развития индустрии, расширяем возможности российских технологий, повышаем их конкурентоспособность на мировом рынке».

«Испытания двигателя ТВ7-117СТ – это важный этап в создании двух востребованных продуктов Объединенной авиастроительной корпорации: нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, который ждут Вооруженные Силы, и пассажирского самолета Ил-114-300, необходимого для расширения региональных перевозок в нашей стране, - отмечает президент ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь. - Новый двигатель существенно повысит конкурентоспособность этих российских самолетов».

ОАК подготовила лабораторию на базе самолета Ил-76 к испытаниям меньше, чем за год, в работе участвовали сотрудники ЛИИ им. М.М.Громова, ПАО «Ил» и АО «РСК «МиГ». Осуществление полетов доверено летчикам Школы летчиков-испытателей ЛИИ им. Громова.

«Испытаниям двигателя на летающей лаборатории предшествовала серьезная подготовка. Разработчик двигателя «ОДК-Климов» выполнил комплекс работ, нацеленных на исключение опасных отказов. ЦИАМ провел экспертизу результатов данных работ и выдал заключение о возможности безопасного проведения испытаний двигателя ТВ7-117СТ на воздушном судне экспериментальной авиации. Институтом были разработаны рекомендации и требования по безопасному проведению испытаний. И вот сегодня успешно прошли первые испытания этого двигателя на летающей лаборатории Ил-76ЛЛ в «ЛИИ им. М.М. Громова», - заявил генеральный директор ФГУП «ЦИАМ имени П.И. Баранова» (входит в состав НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») Михаил Гордин.

Стендовые испытания двигателя ТВ7-117СТ на модернизированном испытательном стенде «ОДК – Климов» стартовали в сентябре 2016 года. Возможности стенда позволяют испытывать силовую установку сразу с винтом, мотогондолой и другими элементами самолета (части крыла и фюзеляжа). В ходе модернизации комплекс, изначально построенный как экспериментальный для испытаний силовых агрегатов вертолетов, был укомплектован современным контрольно-измерительным оборудованием. В настоящее время продолжаются различные виды наземных испытаний ТВ7-117СТ (в том числе, ресурсные).

ТВ7-117СТ является базовым двигателем для силовой установки перспективного легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. При этом гражданская модификация двигателя – ТВ7-117СТ-01 – станет штатным двигателем регионального пассажирского самолета Ил-114-300, возобновление серийного производства которого планируется в России. Двигатель ТВ7-117СТ-01 также будет сертифицирован в соответствии с гражданскими нормами. Более мощный в сравнении с ТВ7-117СМ (также ранее разработан «ОДК-Климов»), двигатель ТВ7-117СТ-01, в частности, позволит увеличить грузоподъемность Ил-114-300, сократить время разбега самолета. Применение унифицированного двигателя на самолетах Ил-112В и Ил-114-300 будет способствовать сокращению издержек в производстве и станет примером трансфера военных технологий в гражданский сектор.