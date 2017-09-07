Wikileaks опубликовал документы о проекте ЦРУ по управлению ракетами истребителей
|
|
УР класса «воздух-воздух» типа Spear, которая может быть установлена во внутренний отсек истребителя F-35. Источник: www.aereo.jor.br
Портал Wikileaks опубликовал очередную часть документов из архива под кодовым названием Vault 7, посвященную проекту ЦРУ по управлению ракетами истребителей, оснащенных двигателями от Pratt &Whitney, сообщается на сайте организации.
Проект получил название Protego. Система основанная на контроллере интерфейса периферии (PIC) система управления ракетами, разработанная компанией Raytheon, устанавливается на воздушные судна с двигателями Pratt & Whitney, оснащенные также системой запуска ракет "воздух-воздух" и "воздух-земля".
Protego состоит из раздельных блоков микроконтроллеров, которые обмениваются данными и сигналами по зашифрованным и опознанным каналам.
Система управления ракетами в свою очередь состоит из трех микроконтроллеров — ракеты, торпедной трубы и воротника, который держит ракету до и во время запуска.
Главный процессор, находящийся на борту, принимает три типа сигнала — "в границах" (зоны проведения операции), "действующий GPS" и "период операции еще не закончился" (когда текущее время соответствует рамкам времени проведения операции). Ракеты могут быть запущены только тогда, когда все три сигнала подтверждены и получены главным процессором.
У системы также имеются в наличии меры предосторожности, согласно которым зашифрованные ключи могут быть уничтожены при различных сценариях.
|
07.09.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
07.09.2017 Америка против России: когда гиперзвуковое оружие изменит способы ведения войны? (The National Interest, США)
30.08.2017 Армия США близка к решению о защите танков Abrams израильской системой
28.08.2017 Космос 2.0: Как России не проиграть в новой космической гонке
25.08.2017 Тысячи новых ракет для врагов США
25.08.2017 ВВС США подписали контракт на разработку новой ядерной крылатой ракеты большой дальности
22.08.2017 Европейское небо под контролем США
22.08.2017 Ракеты за 40 000 долларов против дешевых дронов: странная британская стратегия
22.08.2017 Приоритетные направления Государственной программы вооружений и военно-техническое сотрудничество