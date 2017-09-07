Wikileaks опубликовал документы о проекте ЦРУ по управлению ракетами истребителей



УР класса «воздух-воздух» типа Spear, которая может быть установлена во внутренний отсек истребителя F-35. Источник: www.aereo.jor.br УР класса «воздух-воздух» типа Spear, которая может быть установлена во внутренний отсек истребителя F-35. Источник: www.aereo.jor.br

Портал Wikileaks опубликовал очередную часть документов из архива под кодовым названием Vault 7, посвященную проекту ЦРУ по управлению ракетами истребителей, оснащенных двигателями от Pratt &Whitney, сообщается на сайте организации.

Проект получил название Protego. Система основанная на контроллере интерфейса периферии (PIC) система управления ракетами, разработанная компанией Raytheon, устанавливается на воздушные судна с двигателями Pratt & Whitney, оснащенные также системой запуска ракет "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Protego состоит из раздельных блоков микроконтроллеров, которые обмениваются данными и сигналами по зашифрованным и опознанным каналам.

Система управления ракетами в свою очередь состоит из трех микроконтроллеров — ракеты, торпедной трубы и воротника, который держит ракету до и во время запуска.

Главный процессор, находящийся на борту, принимает три типа сигнала — "в границах" (зоны проведения операции), "действующий GPS" и "период операции еще не закончился" (когда текущее время соответствует рамкам времени проведения операции). Ракеты могут быть запущены только тогда, когда все три сигнала подтверждены и получены главным процессором.

У системы также имеются в наличии меры предосторожности, согласно которым зашифрованные ключи могут быть уничтожены при различных сценариях.