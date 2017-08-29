Заседание межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству России и Саудовской Аравии состоится до конца 2017 г



Президент России Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд

Источник: Администрация президента России Президент России Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль СаудИсточник: Администрация президента России

Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - До конца 2017 года состоится первое заседание межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству России и Саудовской Аравии, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в интервью газете "Коммерсант".

"До конца этого года пройдет первое заседание межправительственной комиссии по ВТС: это основа основ для взаимодействия в этой области. Я это считаю важным подтверждением серьезных намерений саудитов: межправительственное соглашение по ВТС было подписано с ними в 2015 году, до этого комиссия еще ни разу не собиралась, а тут вдруг собирается", - заявил Д.Шугаев.

По его словам, Россия рассматривает Саудовскую Аравию как одну из самых интересных стран в этом регионе.

"В настоящее время межправительственные комиссии работают также с Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Иорданией, Марокко, Алжиром, Египтом, Ливаном - у нас практически весь этот регион охвачен, взаимоотношения выстроены прочно и надолго", - сказал глава ФСВТС.

Комментируя информацию о планах поставки США в Саудовскую Аравию оружия почти на $110 млрд, Д.Шугаев назвал это пиар-акцией.

"Честно скажу, я не верю, что за короткое время можно было подготовить такое количество контрактов по военной линии, все их подписать с финансовыми обязательствами и так далее. Это просто нереально", - отметил он.

"Что-то мне подсказывает, что это больше пиар-акция, чем реальность: там указаны какие-то нереальные цифры по количеству вооружений, по его номенклатуре. Я не могу на сто процентов утверждать, что там что-то не так, но с точки зрения элементарной логики возникают вопросы", - сказал Д.Шугаев.

Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия парафировали пакет контрактов на $3,5 млрд.

Также сообщалось, что во время майского визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию была согласована поставка оружия почти на $110 млрд.