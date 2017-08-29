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"Ъ": заседание межправкомиссии по ВТС России и Саудовской Аравии пройдет до конца года

29.08.2017 ТАСС 211 0
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Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

По словам директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, межпракомиссии также работают с Бахрейном, ОАЭ, Иорданией, Марокко, Египтом, Алжиром и Ливаном

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Первое заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) России и Саудовской Аравии состоится до конца 2017 года. Об этом директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил в интервью газете "Коммерсантъ".

В июле генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил о подписании РФ и Саудовской Аравией предварительного договора в сфере военно-технического сотрудничества на сумму $3,5 млрд.

"До конца этого года пройдет первое заседание межправительственной комиссии по ВТС: это основа основ для взаимодействия в этой области. Я это считаю важным подтверждением серьезных намерений саудитов: межправительственное соглашение по ВТС было подписано с ними в 2015 году, до этого комиссия еще ни разу не собиралась, а тут вдруг собирается. Процесс достаточно сложный, мы к нему очень готовимся, так как рассматриваем Саудовскую Аравию как одну из самых интересных для нас в этом регионе стран", - рассказал Шугаев.

Он добавил, что межправкомиссии работают также с Бахрейном, ОАЭ, Иорданией, Марокко, Египтом, Алжиром и Ливаном. "У нас практически весь этот регион охвачен, взаимоотношения выстроены прочно и надолго", - отметил глава ФСВТС.

По мнению Шугаева, заключенную президентом США Дональдом Трампом во время майского визита в Саудовскую Аравию крупнейшую оружейную сделку на сумму почти $110 млрд можно охарактеризовать скорее как пиар-акцию. "Честно скажу, я не верю, что за короткое время можно было подготовить такое количество контрактов по военной линии, все их подписать с финансовыми обязательствами и так далее. Это просто нереально", - считает директор ФСВТС.

"Возможно, что их кто-то пять лет готовил до самого визита. Но что-то мне подсказывает, что это больше пиар-акция, чем реальность: там указаны какие-то нереальные цифры по количеству вооружений, по его номенклатуре. Я не могу на 100% утверждать, что там что-то не так, но с точки зрения элементарной логики возникают вопросы", - заключил он.
28.08.2017
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принадлежат ТАСС
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Страны
Алжир
Бахрейн
Египет
Иордания
Ливан
Марокко
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
США
Компании
Ростех
ФСВТС РФ
Персоны
Трамп Дональд
Чемезов Сергей
Шугаев Дмитрий

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