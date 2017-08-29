ФСВТС рассказала о заседании межправкомиссии по ВТС РФ и Саудовской Аравии
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Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
Источник: © AFP 2017 / Hassan Ammar
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Первое заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) России и Саудовской Аравии состоится до конца текущего года, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.
"До конца этого года пройдет первое заседание межправительственной комиссии по ВТС: это основа основ для взаимодействия в этой области. Я это считаю важным подтверждением серьезных намерений саудитов: межправительственное соглашение по ВТС было подписано с ними в 2015 году, до этого комиссия еще ни разу не собиралась, а тут вдруг собирается", - рассказал Шугаев в интервью газете "Коммерсант".
Шугаев отметил, что межправительственные комиссии работают также с Арабскими Эмиратами, Бахрейном, Иорданией, Марокко, Алжиром, Египтом, Ливаном. "У нас практически весь этот регион охвачен, взаимоотношения выстроены прочно и надолго", - подчеркнул директор ФСВТС.
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28.08.2017
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