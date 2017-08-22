ОДК представила на «Армии-2017» проект пульсирующего детонационного двигателя



Пульсирующий резонаторный детонационный двигатель-демонстратор разработки ОКБ имени Люльки

Источник: armstass.su Пульсирующий резонаторный детонационный двигатель-демонстратор разработки ОКБ имени ЛюлькиИсточник: armstass.su

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) демонстрирует на проходящем в подмосковной Кубинке Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» макет пульсирующего детонационного двигателя (ПДД), разрабатываемого на основе принципиально новых технологий двигателестроения.

Проект «Пульсирующие детонационные двигатели» на специальной экспозиции «Инновационный клуб» представляет московское ОКБ им. А.М. Люльки (филиал уфимского предприятия ОДК ПАО «УМПО»).

Диапазон применения этого перспективного двигателя широк – от беспилотных летательных аппаратов до самолетов различного назначения. В перспективе на основе новых технологий могут быть созданы двигатели для ракетно-космических систем и комбинированных силовых установок самолетов, способных выполнять полеты в атмосфере и за ее пределами.

Отличие ПДД от обычных реактивных двигателей заключается в детонационном горении топливной смеси, при котором фронт горения распространяется быстрее скорости звука. Созданные ранее ОКБ им. А. Люльки демонстраторы дозвукового и сверхзвуковых двигателей, действующие на основе детонационных технологий, показали 30-50% улучшение по сравнению с традиционными двигателями по таким параметрам, как величина удельной тяги и удельный расход топлива.

Проект «Пульсирующие детонационные двигатели», реализуемый под руководством генерального конструктора – директора ОКБ им. А.М. Люльки Евгения Марчукова, стал одним из победителей в конкурсе по отбору экспонатов для спецэкспозиции «Инновационный клуб», организованном Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны России. Конкурс проводился с целью отбора наиболее актуальных для Вооруженных сил РФ и оборонно-промышленного комплекса научно-технических, инновационных проектов, перспективных технологий и изобретений.

На экспозиции в Кубинке демонстрируется макет «Турбокомпрессорного пульсирующего детонационного двигателя». Главный конструктор ПДД Александр Тарасов проведет презентацию разработки гостям «Инновационного клуба».

Выступление главного конструктора состоится в ходе проводимых на форуме «Диалогов с конструктором» – открытых встреч с генеральными конструкторами ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Гости мероприятий «Инновационного клуба» – представители предприятий военно-промышленного комплекса, офицеры различных родов войск ВС РФ, а также студенты и аспиранты ведущих технических вузов, представители стартапов и малых инновационных предприятий, образовательных и инжиниринговых центров, военнослужащие научных рот ВС РФ, молодые ученые Московской области и воспитанники образовательного центра «Сириус».

В конце 2016 года проект пульсирующего детонационного двигателя победил в финале конкурса «Лучший инновационный проект по направлениям критических технологий Российской Федерации-2016», проведенный Научно-техническим советом Военно-промышленной комиссии РФ совместно с фондом «Сколково».