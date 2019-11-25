Идут роботы

Военный историк Дмитрий Болтенков — о том, как не растерять перспективные разработки, созданные в научных ротах и технополисах

Вооруженные силы любой страны стремятся снизить потери своих военнослужащих в пространстве боя. Гибель бойца — это не только трагедия для его родных и для страны, но также серьезный имиджевый удар по руководству государства и большие финансовые расходы. Поэтому в развитых странах мира всё больше внимания уделяют развитию беспилотных и роботизированных систем. Надо признать, что Россия начала развивать эти технологии позже таких стран, как США или Израиль, и изначально находилась не в выигрышной позиции. Американские беспилотники, например Global Hawk, регулярно совершают полеты вблизи российских берегов в целях разведки. Нам, увы, пока ответить на такие полеты нечем.

Разработками боевых роботов и беспилотных систем в России занимается целый ряд научных и конструкторских организаций. В последние годы для решения этих задач были подключены и научные роты Министерства обороны РФ. В 2013 году такие подразделения были созданы в военно-технических центрах и военных академиях армии России. На службу в них отбираются молодые люди, получившие высшее образование в топовых российских вузах, преимущественно технической направленности, и уже проявившие себя в научной и технической деятельности, то есть имеющие изобретения, патенты и публикации.

Перед такими ротами стоят задачи по созданию перспективных образцов военной техники, программных комплексов, разработке новых материалов и технологий. Проект исходит из того, что у молодых выпускников свежий незамутненный взгляд на те или иные вещи и им легче осваивать передовые новинки вычислительной техники. После научных рот перспективные молодые кадры получают возможность служить нашей стране в научно-технических организациях, занимающихся разработками перспективной военной техники.

Одним из главных направлений деятельности научных рот стали создание и разработка различных робототехнических комплексов и беспилотных систем, способных сохранить жизнь солдата и облегчить решение его боевых задач. Эксперимент с созданием этих подразделений был признан успешным, и в 2018 году началась реализация следующего этапа данного проекта — создание военно-научного технополиса.

В стране уже есть несколько таких центров, в частности "Роснано" и "Сколково". Вместе с тем недостаточное освещение в средствах массовой информации деятельности этих технополисов создает впечатление, что это потемкинские деревни, предназначенные исключительно для освоения государственных денег.

В 2018 году началось создание военно-научного технополиса, получившего название "Эра". Местом для его размещения стала площадка в курортном районе Анапы. Сравнительно быстро появились научные корпуса с различными лабораториями, жилые и деловые зоны. Основой "Эры" стал один самых передовых в России центров обработки данных на базе одного из мощнейших суперкомпьютеров страны.

Перед центром поставлены задачи поиска, развития и внедрения технологий в следующих направлениях: нанотехнологии и наноматериалы; биотехнические системы и технологии; информатика и вычислительная техника; техническое зрение и распознавание образов; технологии жизнеобеспечения и энергообеспечения, а также робототехника. Видно, что большинство из них имеет самое прямое отношение к военной робототехнике и беспилотным системам. В связи с этим можно предположить, что основной негласной целью "Эры" является создание технологий военных роботов и дронов.

На территории технополиса развернуты представительства предприятий оборонно-промышленного комплекса, среди которых такие концерны, как "Калашников" и "Сухой". Между прочим, они активно занимаются созданием как раз различных видов военных роботов и беспилотников.

От такой совместной деятельности молодых военных ученых, академической науки и конструкторских центров страна ждет новые оборонные технологии завтрашнего дня. Можно надеяться, что новинки найдут и широкое применение в гражданской жизни.

Деятельность военного технополиса находится под пристальным наблюдением высшего руководства страны. Неслучайно президент Владимир Путин при посещении военного форума "Армия-2019" большую часть своего времени провел именно у стендов "Эры". Главе государства, в частности, показали станцию радиоразведки на беспилотном вертолете и макет робота радиоэлектронной борьбы.

С момента открытия "Эры" прошло больше года, и, казалось бы, пора уже получить первые результаты этого центра. На прошлой неделе технополис посетили первый замминистра обороны Руслан Цаликов и генерал армии Павел Попов, они ознакомились с первыми образцами созданной техники. В частности, им продемонстрировали первую полностью российскую систему радиочастотной маркировки. Она позволяет считывать данные с радиометок и передавать их на компьютер. Были также представлены разработки в области робототехники. Руслан Цаликов констатировал, что "Эра" начала выпускать продукцию.

Аналогов подобного технополиса и таких военных подразделений, как научные роты, в мире просто нет. Похоже, Минобороны создало уникальный инструмент для выпуска различной техники и технологий военного и гражданского назначения. Однако на следующем этапе необходимо будет ответить на довольно серьезный вопрос.

Дело в том, что в Советском Союзе создавалось множество образцов передовой техники и много перспективных технологий. Проблемы были с их внедрением в жизнь. Достаточно вспомнить примечательный эпизод, когда был построен самый большой в мире атомный неавианосный корабль для выполнения разведывательных задач, но уже после сдачи его признали ненужным. Большие деньги были выброшены на ветер. Есть аналогичные примеры и в США: в свое время широко рекламировалась разработка робота-собаки (BigDog Robot), на создание которого было потрачено много лет и миллиарды долларов. В итоге в 2016 году от него решили отказаться, поскольку выяснилось, что робот производит слишком много шума и тем самым выдает свое местоположение.

Чтобы избежать подобных историй, о внедрении разработок "Эры" и о том, где и как они могут найти практическое применение, задумываться надо уже сейчас.

Автор — военный историк

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции