Индия приобретет еще шесть вертолетов AH-64E Apache

Как сообщили индийские СМИ, индийский правительственный совет по оборонным закупкам (Defence Acquisition Council - DAC), возглавляемый министром обороны страны Аруном Джетли, на своем заседании 17 августа 2017 года одобрил закупку для индийской армейской авиации шести американских боевых вертолетов Boeing AH-64E Apache Guardian. На это выделяется 41,68 млрд рупий (около 651 млн долл).

Боевые вертолеты Boeing AH-64E Apache Guardian армейской авиации США (с) Paul Hanna / Reuters

Сообщается, что формальный контракт на закупку этих шести вертолетов АН-64Е может быть заключен в течении четырех-шести месяцев с момента одобрения DAC. Однако сама закупка должна еще формально утверждена Комитетом по безопасности правительства Индии (Cabinet Committee on Security - CCS), возглавляемым премьер-министром. Поставка вертолетов, как заявляется, можетбыть произведена в течении 36-48 месяцев.

Данная закупка представляет частичную реализацию опциона на 11 вертолетов AH-64E к соглашению от 28 сентября 2015 года на приобретение 22 таких вертолетов для ВВС Индии на сумму 139,5 млрд рупий (более 2,1 млрд долл).

Напомним, что указанное соглашение от 28 сентября 2015 года было заключено по сложной "смешанной" схеме, предусматривающей закупку министерством обороны Индии 22 боевых вертолетов АН-64Е непосредственно у корпорации Boeing по линии "прямых коммерческих продаж" (Direct Commercial Sales - DCS), а вооружения, оборудования, запчастей и имущества к ним - у американского правительства по соглашениям по линии межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). По линии FMS будет осуществляться также подготовка индийского личного состава. В частности, в поставку по FMS войдут 12 РЛС AN/APG-76 Longbow, 812 управляемых ракет AGM-114L-3 Longbow Hellfire и 542 ракеты GM-114R-3 Hellfire II, а также 242 ракеты FIM-92H Stinger Block I в варианте "воздух-воздух".

Указанные 22 вертолета АН-64Е, поставка которых должна быть начата c 2019 года, были приобретены для ВВС Индии. Однако индийская армия сперва домогалась передачи ей 11 из 22 заказанных вертолетов, а затем, потерпев в этом неудачу, предъявила собственные требования на отдельное приобретение для армейской авиации 39 вертолетов АН-64Е. Теперь закупка первых шести из них одобрена DAC. Закупка этих шести вертолетов будет также произведена по "смешанной" схеме DCS и FMS, и будет включать поставку управляемых ракет Hellfire и 70-мм неуправляемых ракет Hydra 70. Cборка фюзеляжей всех заказываемых Индией вертолетов АН-64Е на субподрядной основе осуществляется в Хайдерабаде на совместном предприятии Boeing-Tata Advanced Systems Ltd., созданном Boeing и индийской группой Tata.

Индийские армия и ВВС долгое время ведут борьбу за контролем над частями боевых вертолетов (ранее оснащенных машинами Ми-25 и Ми-35), и в октябре 2012 года министерство обороны Индии пришло к "соломонову" решению, дав разрешение армейской авиации принять на вооружение боевые вертолеты параллельно наличию боевых вертолетов у ВВС. В настоящее время основным перспективным боевым вертолетом армейской авиации Индии считается создаваемый национальный 5-тонный боевой вертолет HAL Rudra, находящийся на этапе испытаний.

На том же заседании 17 августа DAC также одобрил закупку на Украине двух комплектов газовых турбин для планируемых к строительству в России для ВМС Индии фрегатов проекта 11356 на сумму 4,9 млрд рупий (76 млн долл).