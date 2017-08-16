Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Студенты РФ и Индии создадут первый неправительственный "спутник дружбы" двух стран

17.08.2017 ТАСС 127 0
0
Понравилась новость?
 0
Russia_India
Иллюстрация на тему российско-индийских отношений

Аппарат будет обеспечивать связь и передачу изображений в формате SSTV

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 августа. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Совместный спутник, создаваемый студентами из индийского агентства Space Kidz India и Московского авиационного института (МАИ), который планируется доставить на МКС в октябре, станет первым "спутником дружбы", созданным молодыми учеными двух стран.

Об этом сообщила ТАСС основатель и руководитель Space Kidz India Шримати Кесан.

"Это будет первый спутник, разработанный совместно студентами, а не правительственными космическими учреждениями, он станет символом дружбы двух стран. "Искра-5" (Iskra-5 CubeSat 1U) будет небольшим спутником весом 1,5 кг, аппарат должен будет обеспечивать связь и передачу изображений в формате SSTV. На спутнике будет надпись, сообщающая, что аппарат посвящается 70-й годовщине установления дипломатических отношений между Москвой и Нью-Дели", - сказала Кесан.

Она отметила, что в проекте участвуют 12 индийских и более 20 российских студентов. В октябре спутник должен доставить на Международную космическую станцию грузовой корабль "Прогресс". Планируется, что в начале 2018 года "Искру-5" запустит в околоземное пространство космонавт во время входа в открытый космос.

"Для нас очень важно развитие отношений с Россией и МАИ. Ведь российские космические миссии были первыми в мире", - отметила Кесан.

На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 прошли переговоры между руководством МАИ и Space Kidz India, в ходе которых стороны договорились о программе долгосрочного сотрудничества по совместной подготовке и запуску космических аппаратов. Как отмечается на сайте МАИ, совместный проект со Space Kidz India станет новым шагом в развитии партнерства между молодыми учеными разных стран.

О сотрудничестве

Как рассказала Кесан корреспонденту ТАСС, она впервые посетила МАИ в апреле 2016 года и встретилась с преподавателями и профессорами. "У меня была возможность посетить многие университеты во всем мире, но МАИ, несомненно, уникален. МАИ с готовностью протянул нам руку сотрудничества и дружбы. И я очень благодарна этому знаменитому университету. Я также благодарна генконсульству России и Российскому центру науки и культуры в Ченнаи, которые оказали нам поддержку в развитии этого проекта", - отметила Кесан.

Она добавила, что развитие связей Space Kidz India с Россией продолжается уже несколько лет. В феврале 2016 года Ченнаи посетил космонавт Шалижан Шарипов, с которым познакомились индийские студенты. В октябре 2016 года и в июне 2017 года две группы индийских студентов и школьников посетили Россию, увидели Звездный городок, центр подготовки космонавтов, МАИ, а вторая группа посетила также и авиасалон МАКС-2017. Такие визиты индийских школьников и студентов в Россию планируется продолжать.

Space Kidz India - общественная организация, базирующаяся в Ченнаи, ее цель - распространение знаний в области науки и технологий среди школьников и студентов, поддержка исследовательских программ и развитие связей между молодыми учеными разных стран.
16.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Проекты
МКС
Прогресс ТГК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.08 15:45
  • 2
Министр обороны Украины заявил о готовности к вторжению России
  • 17.08 15:41
  • 34
Вверх-вниз
  • 17.08 15:04
  • 6
Совместная экспедиция Минобороны и Центра подводных исследований РГО отправляется на остров Матуа
  • 17.08 14:47
  • 16147
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 14:37
  • 4
Военная полиция ЗВО получила более 100 комплектов защиты "Панцирь"
  • 17.08 13:45
  • 5228
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.08 13:23
  • 18
Разведка США и эксперты нашли украинские двигатели на новых ракетах КНДР
  • 17.08 13:10
  • 2
Первая плазменная ракета готова к испытаниям
  • 17.08 12:58
  • 1
Военные новости: хватит ли бомб, пилотов и самолетов ВВС США
  • 17.08 12:09
  • 1
Рогозин: российские космические пуски должны быть дешевле американских
  • 17.08 11:43
  • 2
В России разработан беспилотник с гибридной силовой установкой
  • 17.08 11:26
  • 1
Сильная армия – достойный ответ на милитаризацию Восточной Европы
  • 17.08 11:17
  • 1
Военно-морской флот России пополнит разъездной катер проекта 21270
  • 17.08 11:12
  • 191
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 17.08 11:10
  • 5
Индийские СМИ нашли виновных в неудаче на танковом биатлоне: танки Т-90
другие обсуждаемые темы