Студенты РФ и Индии создадут первый неправительственный "спутник дружбы" двух стран



Иллюстрация на тему российско-индийских отношений Иллюстрация на тему российско-индийских отношений

Аппарат будет обеспечивать связь и передачу изображений в формате SSTV

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 августа. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Совместный спутник, создаваемый студентами из индийского агентства Space Kidz India и Московского авиационного института (МАИ), который планируется доставить на МКС в октябре, станет первым "спутником дружбы", созданным молодыми учеными двух стран.

Об этом сообщила ТАСС основатель и руководитель Space Kidz India Шримати Кесан.

"Это будет первый спутник, разработанный совместно студентами, а не правительственными космическими учреждениями, он станет символом дружбы двух стран. "Искра-5" (Iskra-5 CubeSat 1U) будет небольшим спутником весом 1,5 кг, аппарат должен будет обеспечивать связь и передачу изображений в формате SSTV. На спутнике будет надпись, сообщающая, что аппарат посвящается 70-й годовщине установления дипломатических отношений между Москвой и Нью-Дели", - сказала Кесан.

Она отметила, что в проекте участвуют 12 индийских и более 20 российских студентов. В октябре спутник должен доставить на Международную космическую станцию грузовой корабль "Прогресс". Планируется, что в начале 2018 года "Искру-5" запустит в околоземное пространство космонавт во время входа в открытый космос.

"Для нас очень важно развитие отношений с Россией и МАИ. Ведь российские космические миссии были первыми в мире", - отметила Кесан.

На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 прошли переговоры между руководством МАИ и Space Kidz India, в ходе которых стороны договорились о программе долгосрочного сотрудничества по совместной подготовке и запуску космических аппаратов. Как отмечается на сайте МАИ, совместный проект со Space Kidz India станет новым шагом в развитии партнерства между молодыми учеными разных стран.

О сотрудничестве

Как рассказала Кесан корреспонденту ТАСС, она впервые посетила МАИ в апреле 2016 года и встретилась с преподавателями и профессорами. "У меня была возможность посетить многие университеты во всем мире, но МАИ, несомненно, уникален. МАИ с готовностью протянул нам руку сотрудничества и дружбы. И я очень благодарна этому знаменитому университету. Я также благодарна генконсульству России и Российскому центру науки и культуры в Ченнаи, которые оказали нам поддержку в развитии этого проекта", - отметила Кесан.

Она добавила, что развитие связей Space Kidz India с Россией продолжается уже несколько лет. В феврале 2016 года Ченнаи посетил космонавт Шалижан Шарипов, с которым познакомились индийские студенты. В октябре 2016 года и в июне 2017 года две группы индийских студентов и школьников посетили Россию, увидели Звездный городок, центр подготовки космонавтов, МАИ, а вторая группа посетила также и авиасалон МАКС-2017. Такие визиты индийских школьников и студентов в Россию планируется продолжать.

Space Kidz India - общественная организация, базирующаяся в Ченнаи, ее цель - распространение знаний в области науки и технологий среди школьников и студентов, поддержка исследовательских программ и развитие связей между молодыми учеными разных стран.