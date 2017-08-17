Рогозин: российские космические пуски должны быть дешевле американских
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Пуск ракеты "Протон-М"
Источник: cdn3.img22.ria.ru
Вице-премьер считает, что на сотрудничество Москвы и Вашингтона в космосе не должны распространяться санкции, при этом оно должно быть максимально прагматичным
МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Россия должна максимально удешевить коммерческие космические пуски, чтобы сделать их конкурентоспособными. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 24" высказал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
По его словам, российские ученые должны дать "асимметричный" ответ коллегам из США, которые разработали технологию ракет с возвращаемыми первыми ступенями. При этом Рогозин назвал американские разработки "затратной историей".
"Это спорная идея, но пиаровски разукрашена, она требует от нас ответа", - сказал он. - Ответ должен быть один: максимально удешевить производственную часть и пусковую часть, добиться того, чтобы наши цены за пусковые услуги на коммерческом рынке не кусались, а были ниже, чем у американцев, как бы они не ухищрялись".
Вице-премьер считает, что Россия должна использовать все возможности, чтобы за счет технологий и определенных подходов по борьбе с издержками производства сделать пуски дешевле американских. "Тогда мы этот рынок отстоим и будем зарабатывать для страны хорошие деньги", - добавил Рогозин.
Ранее генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов заявил, что новая российская ракета-носитель "Союз-5" должна быть конкурентоспособна по цене с американской ракетой Falcon 9 компании SpaceX. По его словам, перед разработчиками была поставлена данная задача.
Сотрудничество с США в космосе
Вице-премьер также сказал, что на сотрудничество России и США в космосе не должны распространяться санкции, при этом оно должно быть максимально прагматичным.
"Мы считаем, что на космос нельзя распространять какие- то санкции, враждебные действия. Другое дело, что все равно мы должны быть максимально прагматичными в отношениях с американцами. Если они чего-то хотят, взамен мы должны получать что-то еще, мы должны обуславливать их хотелки своими запросами", - сказал он, отметив, что крупные исследования в космосе должны проводиться совместными усилиями международного сообщества, так как они "стоят очень дорого".
При этом, подчеркнул Рогозин, США создают проблемы для сотрудничества с Россией в космосе. "Они заблокировали продажу нам микроэлектроники для нашего приборостроения для космоса, они нечестными методами борются с нами на рынке космических услуг и так далее. При этом летают на наших "Союзах", доставляя своих астронавтов на МКС [Международную космическую станцию], и летают на наших двигателях", - отметил вице-премьер.
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16.08.2017
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VK
361
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№1
17.08.2017 12:09
ну если американские возвратные ступени это больше PR, чем реальность, то зачем суетиться?
Если Рогозин хотел сказать, что за PR скрывается демпинг, то это уже другое. Тут надо думать, кто сколько сможет протянуть, затянув пояс.
В том как вести бизнес, американцы любому форы дадут. Сделали компанию, сдали ей технологии, запиарят как надо, а потом акции на фондовый рынок пустят и соберут со всего мира сотни миллиардов, как уже не раз делали. Тут как ни тужься, если так же не научимся делать, то не сможем конкурировать.
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