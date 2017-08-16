Морская авиация Черноморского флота пополнилась тремя самолетами Су-24М



Российский фронтовой бомбардировщик Су-24М

Источник: © ТАСС Российский фронтовой бомбардировщик Су-24МИсточник: © ТАСС

ЦАМТО, 16 августа. Состав авиационной эскадрильи отдельного штурмового авиационного полка морской авиации Черноморского флота (ЧФ) пополнили три фронтовых бомбардировщика Су-24М.

Самолеты прибыли в Крым после завершения планового заводского ремонта на территории материковой России.

Планируется, что в дальнейшем на мощностях воинской части самолеты будут модернизированы, что существенно расширит их возможности, сообщает пресс-служба Южного военного округа.