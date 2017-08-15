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Испытания первой партии выстрелов индийского производства прошли успешно

16.08.2017 АО "НПК "ТехМаш" 423 0
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125-мм противотанковый выстрел 3ВБМ17
125-мм противотанковый выстрел 3ВБМ17 с бронебойным подкалиберным снарядом 3БМ42 «Манго»: 1 – метательный пороховой заряд; 2 – дополнительный пороховой заряд с размещенным в нем БПС 3БМ42; 3 – БПС 3БМ42; 4 – устройство для ведения снаряда в канале ствола.
Источник: Михаил Растопшин / НВО

Концерн «Техмаш Госкорпорации Ростех успешно завершил первый этап локализации производства на территории Индии в рамках передачи лицензии на производство 125-мм танковых выстрелов 3ВБМ17 «Манго».


В марте 2014 года АО «Рособоронэкспорт» заключило контракт с Министерством обороны Индии на организацию лицензионного производства 125-мм выстрелов с бронебойно-подкалиберным снарядом «Манго» для танковой пушки Д-81, разработанных на базе АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» (входит в Концерн «Техмаш»). По условиям соглашения АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» является головным исполнителем контракта. На основании лицензии индийские предприятия получают право осуществлять производство и сборку боеприпасов на территории Индии.


С начала 2017 года, в соответствии с контрактом, российские специалисты начали монтаж и пуско-наладку поставленного оборудования, оказали содействие в изготовлении оборудования на базе артиллерийских заводов Министерства обороны Индии в г.Хамария. В комплекс мероприятий по организации производства вошло также обучение изготовлению выстрелов «Манго» на территории Индии, осуществление комплексного аудита готовности и оснащённости производства, аттестация сотрудников. В соответствии с контрактом из комплектов крупноузловых сборок была собрана и успешно прошла испытания первая установочная партия выстрелов индийского изготовления.
15.08.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "НПК "ТехМаш"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
2А46
Манго
Компании
Ростех
РОЭ
Техмаш НПК

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