Испытания первой партии выстрелов индийского производства прошли успешно



125-мм противотанковый выстрел 3ВБМ17 с бронебойным подкалиберным снарядом 3БМ42 «Манго»: 1 – метательный пороховой заряд; 2 – дополнительный пороховой заряд с размещенным в нем БПС 3БМ42; 3 – БПС 3БМ42; 4 – устройство для ведения снаряда в канале ствола.

Источник: Михаил Растопшин / НВО 125-мм противотанковый выстрел 3ВБМ17 с бронебойным подкалиберным снарядом 3БМ42 «Манго»: 1 – метательный пороховой заряд; 2 – дополнительный пороховой заряд с размещенным в нем БПС 3БМ42; 3 – БПС 3БМ42; 4 – устройство для ведения снаряда в канале ствола.Источник: Михаил Растопшин / НВО

Концерн «Техмаш Госкорпорации Ростех успешно завершил первый этап локализации производства на территории Индии в рамках передачи лицензии на производство 125-мм танковых выстрелов 3ВБМ17 «Манго».

В марте 2014 года АО «Рособоронэкспорт» заключило контракт с Министерством обороны Индии на организацию лицензионного производства 125-мм выстрелов с бронебойно-подкалиберным снарядом «Манго» для танковой пушки Д-81, разработанных на базе АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» (входит в Концерн «Техмаш»). По условиям соглашения АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» является головным исполнителем контракта. На основании лицензии индийские предприятия получают право осуществлять производство и сборку боеприпасов на территории Индии.

С начала 2017 года, в соответствии с контрактом, российские специалисты начали монтаж и пуско-наладку поставленного оборудования, оказали содействие в изготовлении оборудования на базе артиллерийских заводов Министерства обороны Индии в г.Хамария. В комплекс мероприятий по организации производства вошло также обучение изготовлению выстрелов «Манго» на территории Индии, осуществление комплексного аудита готовности и оснащённости производства, аттестация сотрудников. В соответствии с контрактом из комплектов крупноузловых сборок была собрана и успешно прошла испытания первая установочная партия выстрелов индийского изготовления.