Уничтожат любой танк: новейшие 3ВБМ23 "Свинец-2" и "Манго-М" покажут в Индии

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Концерн "Техмаш" Госкорпорации Ростех представит новейшие боеприпасы на Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений "ДЕФЕКСПО ИНДИЯ - 2020", которая состоится с 5 по 9 февраля в г. Лакхнау (Индия). Об этом сообщается на сайте tecmash.ru.

Ключевые позиции в экспозиции Техмаш заняли новые танковые выстрелы с бронебойными подкалиберными снарядами: 125-мм выстрел 3ВБМ23 ("Свинец-2") и экспериментальный образец "Манго-М" - модернизированный выстрел 3ВБМ17 ("Манго").

Боеприпасы предназначены для стрельбы по танкам, оснащенным в том числе усиленной динамической защитой, самоходным артиллерийским установкам, заслонкам амбразур ДОС, бронеколпакам и другим бронированным целям.

Могут применяться для стрельбы из 125-мм гладкоствольных танковых пушек Д-81 (2А26, 2А46М). Разработчикам АО "НИМИ им. В.В.Бахирева" (входит в НПК "Техмаш" Госкорпорации Ростех) удалось значительно улучшить тактико-технические характеристики изделий.

В частности, бронепробиваемость данных выстрелов выросла более чем на 20% по сравнению со штатными образцами. Если штатный выстрел 3ВБМ17 пробивает 230 мм гомогенной преграды (под углом 60 градусов от нормали на дистанции 2000 метров), то для экспериментального образца модернизированного выстрела этот показатель равен 280 мм, а для выстрела 3ВБМ23 - 300 мм.

Новые разработки обеспечивают поражение практически всего спектра бронетанкового вооружения и военной техники зарубежных стран с дистанции более 2 км.

Экспериментальный выстрел "Манго-М" - это экспортно-ориентированный выстрел. Одним из главных его преимуществ является отсутствие необходимости внесения изменений в конструкцию автомата заряжания танков Т-72 и Т-90. Его предшественник выстрел "Манго" хорошо известен в Индии с 2014 года, когда АО "Рособоронэкспорт" и Министерство обороны Индии подписали контракт о передаче лицензии на производство "Манго" индийскими предприятиями.

"Создание производства российских 125-мм танковых выстрелов 3ВБМ17 "Манго" на индийской территории стало одним из крупнейших российских проектов в области военно-технического сотрудничества с Индией. Техмаш обеспечил поставку и монтаж оборудования, провел обучение местных специалистов, и на сегодняшний день индийский производитель успешно поставляет в армию выстрелы "Манго" под своей маркой.

При необходимости Техмаш может оказать содействие индийской стороне по освоению изготовления выстрелов "Манго-М" на этих же производственных мощностях", - отметил Игорь Насенков, генеральный директор холдинга "Технодинамика" (управляющей организации НПК "Техмаш").

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