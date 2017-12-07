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Интервью генерального директора АО «НПК «Техмаш» Владимира Николаевича Лепина

07.12.2017 АО "НПК "ТехМаш" 84 0
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Владимир Лепин
Владимир Лепин.
Источник: newstula.ru

1. По итогам 2017 года: с какими результатами заканчивает этот год АО «НИМИ им. В.В.Бахирева» (далее НИМИ)? Какие вопросы и задачи поставлены перед Институтом на следующий год?


Стоит отметить, что каждый год НИМИ, как и другие предприятия Концерна, ставит перед собой все более сложные задачи. Это позволяет предприятию постоянно развиваться, не стоять на месте.


Прежде всего, в текущем месяце НИМИ полностью сдаст имущество, предусмотренное Гособоронзаказом. Это очень важный этап, который предприятие реализовало в полном объеме и в установленные сроки, что в очередной раз подтвердило сильную репутацию Института.


Кроме того, в 2017 году был выполнен ряд контрактов по линии ВТС. Например, завершен крупный контракт на поставку готовых изделий 3ВБМ17 (125-мм танковых выстрелов «Манго») в Индию. Делегация заказчика приезжала в Россию, участвовала в инспекции изделий и осталась полностью удовлетворена их качеством.


Также продолжается выполнение контракта на организацию лицензионного производства «Манго» в Индии. В этом году была поставлена существенная часть необходимого оборудования, проведен его монтаж.


2. Какие результаты получены на сегодняшний день по организации лицензионного производства танковых выстрелов «Манго» в Индии?


Выполнение лицензионного контракта идет полным ходом. И российская, и индийская стороны находятся в постоянном контакте, решая текущие вопросы.


Как вы знаете, освоение лицензионного производства ведется поэтапно. Сегодня индийские предприятия уже производят «Манго» из российских комплектующих. Ведутся приготовления к испытаниям собранных индийскими специалистами данных изделий.


Индийская сторона планирует осуществить ввод в эксплуатацию новых производственных помещений, предназначенных для осуществления определенных этапов производства. После этого нашими специалистами будет осуществлён монтаж нового оборудования.


3. Какие задачи стоят сегодня перед Концерном?


Впереди у нас много новых задач. Прежде всего нам предстоит усовершенствовать систему управления, сформировав в холдинге 5 дивизионов - во главе с головными разработчиками по направлениям.


Это реактивные системы залпового огня наземного и морского базирования; авиационные бомбовые средства поражения, гранатометные выстрелы и средства ближнего боя; артиллерийские выстрелы наземной и морской артиллерии; далее - дивизион боеприпасов для малокалиберной артиллерии наземного, морского, воздушного базирования и инженерных боеприпасов; а также - дивизион взрывательных устройств и систем управления.


В каждом дивизионе планируется иметь 5 - 7 предприятий, находящихся в тесной производственной кооперации и подчиняющихся головникам.


Одновременно с инфраструктурными преобразованиями мы продолжим разработку новых высокоточных и перспективных боеприпасов, будем реализовывать государственные программы вооружения и развития ОПК, кроме того, принимать необходимые меры по расширению географии экспорта.


Наш кадровый потенциал, поддержка и помощь со стороны Корпорации «Ростех», Минпромторга и коллегии ВПК должны обеспечить решение этих задач.


Справка:

Создание в 1932 году единого центра по разработке артиллерийских выстрелов дало мощный импульс развитию отечественной боеприпасной школы, которая сейчас по праву занимает передовые позиции на мировом рынке вооружений.


С момента образования Концерна «Техмаш» на базе предприятий Ростеха в 2011 году Институт вошел в состав холдинга и является головным разработчиком артиллерийских боеприпасов для наземной и морской артиллерии.


В марте 2014 года АО «Рособоронэкспорт» заключило контракт с Министерством обороны Индии на организацию лицензионного производства 125-мм выстрелов с бронебойно-подкалиберным снарядом «Манго» для танковой пушки Д-81, разработанных на базе АО «НИМИ им. В.В. Бахирева». По условиям соглашения АО «НИМИ им. В.В. Бахирева» является головным исполнителем контракта. На основании лицензии индийские предприятия получают право осуществлять производство и сборку боеприпасов на территории Индии.


С начала 2017 года, в соответствии с контрактом, российские специалисты начали монтаж и пуско-наладку поставленного оборудования, оказали содействие в изготовлении оборудования на базе артиллерийских заводов Министерства обороны Индии в г.Хамария. В комплекс мероприятий по организации производства вошло также обучение изготовлению выстрелов «Манго» на территории Индии, осуществление комплексного аудита готовности и оснащённости производства, аттестация сотрудников.
07.12.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "НПК "ТехМаш"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
2А46
Манго
Компании
Минпромторг РФ
Ростех
РОЭ
Техмаш НПК
Проекты
Гособоронзаказ

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