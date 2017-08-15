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Россия в качестве военной помощи ливийскому правительству в Тобруке могла бы начать поставки сухопутных вооружений и вертолетов

16.08.2017 ЦАМТО 241 0
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Эксперты скептически отнеслись к идее «секторальной» ПРО
Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона» milli-firka.org

ЦАМТО, 15 августа. Россия в качестве военной помощи ливийскому правительству в Тобруке могла бы начать поставки сухопутных вооружений и вертолетов этой стране, однако речи о возможном введении российского военного контингента не идет, заявил в интервью "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Как напоминает агентство, накануне командующий ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар сообщил журналистам по итогам своей встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что Ливия обсуждает с РФ вопрос о возможности оказания военной помощи.

Ранее начальник департамента безопасности "Рособоронэкспорта" Валерий Варламов в ходе выставки вооружений SOFEX-2016 заявлял журналистам, что Россия готова рассмотреть вопрос поставок вооружений в Ливию, однако на сегодняшний день нет гарантий того, что в случае поставок существующему легитимному правительству в Тобруке оно не разойдется по северу Африки.

"Военная помощь Ливии может быть оказана в формате поставок вооружений этой стране: нужно понять, будет ли речь идти о безвозмездных поставках или ливийская сторона готова оплатить эти контракты. Учитывая, что даже в условиях внутреннего военного конфликта Ливия продолжает быть богатой страной, по-прежнему экспортирующей нефть, такие контракты должны быть оплачены", – сказал И.Коротченко.

Говоря о типах вооружений, которые Москва могла бы предложить Тобруку, И.Коротченко отметил, что, прежде всего, речь может идти о бронетехнике, стрелковом оружии, вертолетах и беспилотниках, то есть полном спектре того, что необходимо для борьбы с "мятежными формированиями".

Собеседник агентства также отметил, что, по его мнению, Москва не пойдет на ввод воинского контингента в Ливию, если такая просьба будет озвучена ливийской стороной, поскольку такие меры не являются целесообразными.

"О введении в Ливию какого-либо российского воинского контингента речи не идет в принципе. Подчеркиваю, что мы участвуем в антитеррористической операции в Сирии по приглашению ее законных властей, но расширять российское военное присутствие нет никакой практической необходимости", – сказал И.Коротченко.
15.08.2017
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