Вооружения, но не войска: эксперт рассказал, как Россия может помочь Ливии



Расчет зенитного пулемета в окрестностях города Бин Джавад, Ливия. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Андрей Стенин Расчет зенитного пулемета в окрестностях города Бин Джавад, Ливия. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Андрей Стенин

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россия в качестве военной помощи ливийскому правительству в Тобруке могла бы начать поставки сухопутных вооружений и вертолетов этой стране, однако речи о возможном введении российского военного контингента не идет, заявил во вторник РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Накануне командующий ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар сообщил журналистам по итогам своей встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что Ливия обсуждает с РФ вопрос о возможности оказания военной помощи.

Ранее начальник департамента безопасности "Рособоронэкспорта" Валерий Варламов в ходе выставки вооружений SOFEX-2016 заявлял журналистам, что Россия готова рассмотреть вопрос поставок вооружений в Ливию, однако на сегодняшний день нет гарантий того, что в случае поставок существующему легитимному правительству в Тобруке оно не разойдется по северу Африки.

"Военная помощь Ливии может быть оказана в формате поставок вооружений этой стране: нужно понять, будет ли речь идти о безвозмездных поставках или ливийская сторона готова оплатить эти контракты. Учитывая, что даже в условиях внутреннего военного конфликта Ливия продолжает быть богатой страной, по-прежнему экспортирующей нефть, такие контракты должны быть оплачены", - сказал Коротченко.

Говоря о типах вооружений, которые Москва могла бы предложить Тобруку, эксперт отметил, что, прежде всего, речь может идти о бронетехнике, стрелковом оружии, вертолетах и беспилотниках, то есть полном спектре того, что необходимо для борьбы с "мятежными формированиями".

Собеседник агентства также отметил, что, по его мнению, Москва не пойдет на ввод воинского контингента в Ливию, если такая просьба будет озвучена ливийской стороной, поскольку такие меры не являются целесообразными.

"О введении в Ливию какого-либо российского воинского контингента речи не идет в принципе. Подчеркиваю, что мы участвуем в антитеррористической операции в Сирии по приглашению ее законных властей, но расширять российское военное присутствие нет никакой практической необходимости", - сказал Коротченко.