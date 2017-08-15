SpaceX в 12-й раз запустила корабль с грузом для МКС и вернула ступень ракеты на Землю



Источник: © Kim Shiflett/NASA via AP Источник: © Kim Shiflett/NASA via AP

Космический корабль Dragon доставит на орбитальный комплекс питьевую воду, продовольствие, научные приборы и оборудование

НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Космический корабль Dragon компании SpaceX с грузом стартовал в понедельник к Международной космической станции (МКС). Запуск ракеты-носителя Falcon 9 состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 12:31 по времени Восточного побережья США (19:31 мск). Трансляцию пуска вела SpaceX.

Компания подтвердила успешное отделение нижней, первой ступени носителя. В штатном режиме, по плану прошли отделение второй ступени от космического корабля и его вывод на расчетную орбиту. "Dragon находится в пути к Международной космической станции. Захват аппарата [рукой-манипулятором Canadarm2] намечен на среду", - уточнила SpaceX.

Компании во главе с Илоном Маском также удалось в очередной раз вернуть на Землю в целости отработанную нижнюю ступень носителя Falcon 9. Она на девятой минуте совершила управляемый спуск на платформу на мысе Канаверал в нескольких милях от места старта. Этот маневр отрабатывается для повторного применения ступени при новых стартах и призван существенно снизить стоимость запуска ракет.

Микроспутник и воспроизведение клеток легкого

Космический корабль доставит на орбитальный комплекс питьевую воду, продовольствие, научные приборы и оборудование общим весом 2,9 тонны. Это микроспутник The Kestrel Eye ("Глаз пустельги"), оборудованный оптической системой формирования изображения. Аппарат предназначен для работы на низкой орбите и предоставления визуальной информации из космоса о стихийных бедствиях и формировании фронта неблагоприятной погоды. Как пояснило NASA, испытания микроспутника должны продемонстрировать его надежность в качестве платформы для сложных грузов и поддержки малых миссий за бортом МКС.

Dragon также везет прибор CREAM, разработанный японскими учеными для измерения интенсивности космических лучей, представляющих собой потоки заряженных элементарных частиц. В частности, исследователи хотят с помощью этого инструмента получить более конкретное представление об истории и источниках зарождения космических лучей, а также об их взаимосвязи со сверхновыми звездами. CREAM рассчитан на три года эксплуатации и "на самый длительный в науке", по словам NASA, период непрерывного нахождения под воздействием излучения - 160 дней.

Грузовик доставит на МКС специальный прибор для выращивания и воспроизведения клеток ткани человеческого легкого. Прибор обеспечивает заданные условия для роста клеток определенного вида в условиях невесомости и позволяет программировать их спецификацию до этапа формирования ткани, пояснило NASA. По оценке космического ведомства США, такие опыты в случае успеха дадут биотехнологическим и фармацевтическим организациям возможность быстро и с меньшим затратами апробировать новые лекарства. В идеале ставится цель разработать ткань, которая будет служить подопытным материалом для физиологов и исследователей различных патологий у человека.

Стыковка с МКС намечена на 16 августа. Космический грузовик будет пристыкован к станции примерно один месяц.

Одна осечка из 12 пусков

Запуск стал 12-м по счету полетом на МКС грузовых кораблей первого поколения Dragon. Как информировал новостной интернет-ресурс SpaceFlight, компания SpaceX больше не планирует отправлять на орбиту новые корабли Dragon первого поколения, так как собирается повторно применять уже побывавшие в космосе аппараты.

Так, 4 июня компания Маска отправила к МКС капсулу Dragon, которая уже использовалась в 2014 году для доставки груза на орбитальный комплекс. Компания Hawthorne заменила термозащитную оболочку корабля и ряд других компонентов. При этом шлюз и двигатели малой тяги удалось сохранить, очистить и подготовить для повторного пуска.

Из 11-ти предыдущих пусков успешными были десять. SpaceX совокупно доставила на станцию более 18 тонн грузов. Единственная осечка произошла 28 июня 2015 года, когда стартовавший с мыса Канаверал носитель Falcon 9 взорвался на 139-й секунде полета, еще до отделения первой ступени. В результате были потеряны корабль Dragon и 8 спутников Flock 1f.

SpaceX подтвердила, что в настоящий момент разрабатывает корабль второго поколения Dragon 2. Он в отличие от первого предназначается для доставки не только грузов, но и людей на орбиту. Компания пока не уточняет, когда планируется первый полет Dragon 2. Илон Маск заключил в NASA контракт на суммарно 20 миссий по обеспечению и обслуживанию МКС.