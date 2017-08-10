Западные страшилки или мифы о российских вагонах



Учения вооруженных сил России и Белоруссии. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Андрей Александров Учения вооруженных сил России и Белоруссии. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Андрей Александров

Уже более полугода в СМИ фигурирует информация о том, что Москва в рамках запланированных маневров собирается отправить в Беларусь более 4000 вагонов, якобы битком набитых военнослужащими и техникой. Полковник вооруженных сил Польши Томаш Ковалик и представитель польского МИДа Доминик Янковский двумя месяцами ранее каким-то образом подсчитали, что в зафрахтованных составах поедет ни много ни мало 30 тысяч солдат. Дальше – больше. Западные дезинформаторы, мнение которых регулярно появляются на просторах Интернета, начинают фигурировать уже сотнями тысяч военнослужащих (вплоть до перемещения на территорию Беларуси всей 1-й гвардейской танковой армии России).

Чтобы не быть голословным, говоря об абсурдности представленных вычислений, попытаемся еще раз объяснить и аргументировать, в каком количестве российские вагоны отправятся в Минск.

Действительно, в ноябре 2016 года министерство обороны России объявило тендер на 4162 вагона для осуществления в период с 1 января по 30 ноября 2017 года железнодорожных перевозок в Беларусь и обратно(!). Иными словами, в Минск едет уполовиненный состав от заявленных Западом 4 тысяч, а именно 2081 вагон и курсировать он будет в течение 11 месяцев, а не одной недели (учение «Запад - 2017» пройдет с 14 по 20 сентября), как об этом пытаются заявить зарубежные аналитики.

По оценкам специалистов, опираясь на нормативные показатели погрузки, число вагонов в составе одного военного эшелона, как правило, не превышает 57 единиц. Разделив 2081 на состав условного поезда, становится очевидно, что в Беларусь и обратно за 11 месяцев отправится около 36 эшелонов.

Примечательно, часть ЖД-техники в этом году уже побывала в Беларуси и благополучно вернулась обратно в Россию.

Так, с 6 по 14 июня в Брестской области прошло белорусско-российско-сербское учение «Славянское братство», в котором было задействовано более 1000 военнослужащих, включая 300 солдат и офицеров Псковской десантно-штурмовой дивизии. Также в маневрах участвовало 150 единиц российской и белорусской техники. Это минус 4 эшелона.

С 19 по 25 мая проводилась совместная белорусско-российская тренировка подразделений РЭБ. К мероприятию, проходившему на двух белорусских полигонах, были привлечены порядка 200 единиц техники и более полутора тысяч человек личного состава. По завершении маневров российские участники и их техника вернулись в пункт постоянной дислокации. Опять же, минус 4 состава.

В середине июня в Могилевской области состоялись двухдневные совместные маневры отдельного инженерно-саперного батальона 1-й танковой армии Западного военного округа и 188-й гвардейской инженерной бригады ВС РБ. И снова вычитаем два эшелона.

С 10 по 14 июля прошло тактико-специальное учение войск связи, на которое российские силы и средства приезжали одним эшелоном из 60 вагонов.

Добавим, что помимо «Запада - 2017», до 30 ноября в Беларуси пройдет еще несколько менее масштабных совместных проверок боеготовности. Стоит также учесть железнодорожные поставки оборудования и техники в рамках военно-технического сотрудничества двух стран. Еще минус два эшелона.

Как известно, на территории Беларуси дислоцированы два российских военных объекта – радиолокационная станция «Волга» и 43-й узел связи ВМФ России, требующие регулярного обслуживания. Это как минимум минус 1 эшелон.

Подводя промежуточные результаты, от 36 эшелонов осталось не более 22 составов или 1254 вагона.

Стоит напомнить, что для предыдущего учения «Запад - 2013», проводимому на территории Беларуси, российскому минобороны понадобился примерно такой же объем железнодорожных услуг – 2500 вагонов или 1250 в одну сторону.

К чему тогда вся истерия, ведь данная цифра (1250 вагонов) вполне удовлетворяла западных партнеров и не вызывала никаких противоречий у «борцов» за независимость Беларуси от того же БНК и других оппозиционных структур, а также наших соседей.

Много это или мало?

Необходимо отметить, что с российской стороны заявлено участие до 3000 военнослужащих и до 280 единиц техники. Исходя из этих данных, у несведущего в военных делах человека, может сложиться впечатление, что 1254 вагона слишком много для такой группировки. Однако, все не так просто, как этого хотелось.

Для примера попробуем «усадить» на стандартные четырехосные платформы технику одного мотострелкового батальона, в котором насчитывается до 120 единиц автомобильной и бронетанковой техники и 550 военнослужащих.

Мы видим, что для размещения техники (с учетом прицепов) потребовалась 63 платформы. Длина стандартной платформы составляет от 14,2 до 15,4 метров и соотносится к длине условного вагона с коэффициентом 1,1. Умножаем 63 на 1,1 - получаем 69,3 условного вагона. После округления в большую сторону (не бывает трех десятых вагона) получаем 70 платформ.

При перевозке личного состава в мирное время в одном плацкартном вагоне размещается 54 человека. В военное время в таком вагоне допускается перевозка 78 человек. Следовательно, для перевозки 550 человек в мирное время потребуется еще 10 вагонов. Но в военное время то же количество военнослужащих можно уместить в 7 вагонов. Ко всему этому богатству необходимо добавить отдельные вагоны для караула.

Стоит отметить, что на практике количество вагонов всегда будет увеличиваться, так как различные образцы техники, состоящие на вооружении, по-разному размещаются на железнодорожных платформах. Отсюда варьируется количество вагонов в эшелоне. Например, танковый батальон при том же количестве техники, как и мотострелковый, потребует на 20 – 30 вагонов больше, в связи с тем, что танки, в отличии от БМП или БТР, размещаются на платформах по одному.

Таким образом, для перевозки одного лишь батальона может потребоваться до двух эшелонов (от 80 до 110 вагонов и платформ). Соответственно, для перевозки четырех подразделений (батальонов или артиллерийских дивизионов) численностью до 2000 человек придется задействовать около 400 вагонов и платформ (до 8 эшелонов).

Немаловажен такой факт, что для простого гражданского обывателя, военные грузовики, автомобильные прицепы, средства связи и РЭБ, инженерная техника вряд-ли ассоциируются с военной техникой. А именно подобные транспортные средства и составляют львиную долю техники, привлекаемой для обеспечения всех видов военных маневров. Не является исключением и учение «Запад - 2017».

Кроме того, для обеспечения действий подразделений и частей, участвующих в маневрах, привлекаются воинские части тылового (а как без продовольствия, вещевого имущества, горючего и смазочных материалов) и технического обеспечения (боеприпасы).

Оставшиеся после перевозки танковых и мотострелковых подразделений 850 вагонов забирают на себя как раз части обеспечения.

В завершении, для успокоения западной общественности и объективности своих суждений, приведем пример перебазирования 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США в Польшу и страны Балтии. Для транспортировки 250 единиц бронетанковой техники (танки, самоходные гаубицы, БМП), автомобильной техники и 4000 военнослужащих из немецкого города Бремерхафен были выделены более 900 вагонов. При этом не учитывается процесс перевозки сотен контейнеров с военным имуществом, который осуществлялся в другое время. И никто в этих странах не поднимает истерию по поводу предстоящей «смены режима оккупационными войсками».

Как говорится: хотите верьте, хотите нет, но математика наука точная и сослагательное наклонение здесь неуместно.

P.S.

Не удивлюсь, если после окончания учения «Запад - 2017», когда все воинские эшелоны с российскими войсками и военной техникой вернуться в свои пункты постоянной дислокации, найдутся «военные эксперты», которые с пеной у рта будут доказывать западной общественности о «стотысячной группировке российских войск», спрятанной в подземных бункерах и ожидающей приказа для «выдвижения на Запад».

Павел Ковалев