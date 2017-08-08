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Китай досрочно начнет испытания нового авианосца

09.08.2017 Lenta.ru 225 0
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Тип 001А "Шаньдун"
Авианосец Тип 001А "Шаньдун" перед спуском на воду, 23 апреля 2017
Источник: mil.news.sina.com.cn

Китай намерен досрочно начать швартовые испытания первого авианосца проекта 001А. Об этом сообщил глава китайской судостроительной корпорации CSIC Ху Вэньмин, пишет издание Global Times.

"Начало швартовых испытаний будет означать, что двигатели и системы электроснабжения авианосца функционируют в штатном режиме. Я надеюсь, что мы сможем начать швартовые испытания в следующем месяце", — заявил Ху Вэньмин, отметив, что проведенные тесты покажут, готов ли корабль к выходу в море.

Авианосец проекта 001А был спущен на воду 26 апреля 2017 года. Корабль войдет в боевой состав флота в 2020 году, после проведения комплекса сдаточных испытаний.

В настоящее время на вооружении ВМС Китая состоит один авианосец — "Ляонин", достроенный в КНР на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг", купленного у Украины в конце 1990-х годов.

Проект 001A строился по образцу "Ляонина", однако имеет несколько большие размеры и ряд конструктивных изменений. Оба корабля оборудованы стартовыми трамплинами с углом отрыва соответственно в 14 и 12 градусов. Тип двигательной установки — паротурбинная.
08.08.2017
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Китай
Украина
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2020-й год
Авианосец

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