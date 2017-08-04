Как Азербайджан будет сбивать армянские "Искандеры"



Азербайджанская армия повышает боеготовность

Источник: www.mod.gov.az Азербайджанская армия повышает боеготовностьИсточник: www.mod.gov.az

Болезненная для Армении тема - поставки российского вооружения в Азербайджан. Насколько все же оправдана озабоченность армянской стороны, выступающей против закупок Азербайджаном оружия в России? В беседе с haqqin.az главный редактор российского журнала "Экспорт вооружений", эксперт Центра анализа стратегий и технологий Андрей Фролов отметил, что любые поставки оружия в Азербайджан, кто бы их ни осуществлял, в конечном счете влияют на баланс сил между Арменией и Азербайджаном.

"Именно поэтому любые закупки вызывают у Армении довольно серьезные опасения того, что Ереван не сможет парировать эти новые приобретения. Ведь не секрет, что финансовые возможности Азербайджана и Армении несоизмеримы. Ереван не может себе позволить устроить прямую гонку вооружений", - отметил Фролов.

Haqqin.az: А что касается истории с ракетными комплексами "Искандер": были ли они поставлены в Армению или нет, ведь ни в каких отчетах об этом ничего не говорится?

Андрей Фролов: То, что в отчетах об этом не говорится - это нормально. Смотрите, есть единственный официальный мировой ресурс под названием "Регистр обычных вооружений ООН". Но туда, как правило, попадают какие-то общие цифры, без разбивки по системам вооружений. Не только Россия, но и многие другие страны могут давать в этот регистр избирательную информацию, не включая все данные. Так что это объясняет, почему какие-то поставки российского оружия не отражены в официальных документах.

В экспертном сообществе России есть некое консенсусное мнение: ведь эти машины были показаны на военном параде в Ереване. Существует экспортный вариант "Искандеров" и Россия не раз говорила, что их поставки за рубеж - возможны.

- В Армении выражают озабоченность поставками комплексов российской зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. В Ереване озвучивают версию о том, что Анкара может передать их Азербайджану. Это возможно?

- Начнем с того, что контракт между Россией и Турцией еще не подписан. Так что это некая гипотетическая возможность. Но если предположить, что контракт будет подписан, то вряд ли Турция покупала С-400, чтобы передавать его другой стране. Тем более, что Азербайджан уже покупал у России комплексы С-300 ПМУ-2. И по многим параметрам С-300 ПМУ-2 сопоставим с С-400.

Если взять страны СНГ, то получается, что у Азербайджана стоит на вооружении самый современный комплекс, из тех, что Россия поставляет на экспорт.

В принципе, никто не мешает Азербайджану купить у России и С-400. Другое дело, что РФ их не скоро поставит, так как все мощности загружены, есть заказы на поставку в российскую армию, в Китай.

Возвращаясь к возможности передачи Турцией С-400 Азербайджану, то здесь есть тонкости. Одна из них называется "паспорт конечного пользователя". То есть при поставке вооружений или каких-то "чувствительных" материалов, покупатель подписывает документ, в котором он обязуется не поставлять закупаемую технику в третьи страны без разрешения продавца.

Но есть хитрый момент, о котором мы знаем опять же с помощью Турции, когда на территории страны были развернуты натовские комплексы "Пэтриот". Юридически они Турции не принадлежали, но размещались на ее территории.

Так что если смоделировать ситуацию, то Турция может просто свой комплекс перевезти в третью страну со своим расчетом. И этот комплекс, обслуживаемый турецкими военными, будет защищать страну нахождения. Но это будет турецкая армия, турецкий комплекс.

- Руководство Минобороны Азербайджана некоторое время назад заявило, что у страны есть возможность сбивать в случае необходимости ракеты "Искандер". С-300, С-400 в состоянии это сделать?

- С-300 в том варианте, который есть у Азербайджана - это все-таки не противоракетный комплекс, а скорее противосамолетный. Я думаю, что руководство МО Азербайджана говорило скорее всего об израильском комплексе, который был закуплен. Вот он как раз для защиты от ракет.

Но в целом "Искандеры" сбить, конечно же, сложно. "Искандеры", кроме Грузии, использовались, возможно еще и в Сирии. Понятно, что у Грузии даже не было возможности перехватить эти ракеты. Но если говорить гипотетически, то ракету "Искандер" может перехватить или комплекс С-300 ВМ ("Антей 2500"), либо израильские противоракетные системы, одна из которых и поставляется в Азербайджан.

"Искандер", как ракета, на сегодняшний день одна из самых сложных целей. Она летит не совсем по баллистической траектории, у нее используются режимы уклонения от перехвата.

- Раз уж речь зашла об Израиле: некоторые армянские эксперты утверждают, что Азербайджан якобы закупает больше оружия в Израиле, чем в России.

- Рынок оружия - он очень хитрый. Все зависит от временного промежутка, от этого и зависит, кто в конкретный период станет ключевым партнером. У Азербайджана и России был всплеск в конце 2000-х-начале 2010 гг. Тогда Россия осуществляла массовые поставки - танки, вертолеты, ПВО. Этот пакет контрактов уже почти закрыт, хотя до сих пор идут поставки боеприпасов и техники.

Но после этого Азербайджан что-то закупал в Израиле, причем не самое дешевое вооружение. Так, за счет этого в краткосрочной перспективе Израиль вышел на первое место. Но если посмотреть на несколько лет назад, то Россия по общему объему поставок все еще стоит на первом месте.

Наир Алиев