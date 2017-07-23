Владимир Кочетков: "Тренажёр – ступенька к парашюту"



Парашюты «Арбалет-2»

Источник: МО РФ Парашюты «Арбалет-2»Источник: МО РФ

Воздушно-десантная подготовка занимает центральное место в боевой подготовке и во многом определяет боеспособность подразделений Воздушно-десантных войск. О перспективах развития воздушно-десантной подготовки и воздушно-десантной техники рассказывает начальник воздушно-десантной подготовки – заместитель командующего ВДВ по ВДП генерал-майор Владимир Кочетков.

– Владимир Анатольевич, в каких направлениях развивается воздушно-десантная подготовка?

– Конечно, в первую очередь это касается повышения навыков личного состава в совершении прыжков с парашютом. Важное место занимает развитие современной учебной материально-технической базы, обеспечивающей качественную подготовку командиров и личного состава, повышение профессиональной, методической подготовки офицеров и сержантского состава. Модернизация имеющихся на вооружении средств десантирования, разработка и создание новых средств десантирования также имеют первоочередное значение.

– Каковы сегодня особенности подготовки личного состава для прыжка с парашютом?

– Постоянно совершенствуются программа подготовки личного состава и методика обучения, действия парашютиста-десантника на снарядах воздушно-десантного комплекса при проведении занятий.

"Развитие современной учебно-материальной базы обеспечивает качественную воздушно-десантную подготовку ВДВ"

Используются новые тренажёры ВДП, позволяющие отрабатывать все действия парашютиста-десантника в воздухе – от отделения от летательного аппарата до приземления. Совокупность перечисленных мероприятий повышает уровень навыков личного состава в совершении прыжков с парашютом с пропорциональным увеличением боевой способности и боеготовности ВДВ.

– Какие направления развития средств обучения и в целом учебной материальной базы воздушно-десантной подготовки можно выделить?

– Прежде всего это касается создания и развития тренажёров, технических средств обучения с интерактивным программным обеспечением и возможностью моделирования действий, максимально приближенных к реальным действиям, десантников-парашютистов, экипажей, подразделений и органов управления в боевых условиях "УТК ВДП", "Бахча-У-ПДС".

Следующее направление – модульность построения технических средств обучения с возможностью их сопряжения. Это вполне справедливо при условии, что комплект тренажёров является достаточно полным и позволяет осуществлять формирование и поддержание всех или большей части практических навыков, необходимых для совершения прыжков с парашютом.

– Применение тренажёров экономически выгоднее?

– Да, экономическую значимость и эффективность применения тренажёров в ВДВ можно проследить на следующем примере: день занятий по воздушно-десантной подготовке и учебно-тренировочный прыжок с парашютом стоит 1,5–2 млн рублей, а день эквивалентных по задачам тренировок с использованием тренажёров, аэродинамической трубы обходится до 750 тысяч рублей.

Тенденция внедрения в процесс воздушно-десантной подготовки перспективных тренажёров позволит обеспечить целенаправленную их поставку вместе с новыми образцами вооружения, военной и специальной техники или допоставок ВВСТ.

– Какие тренажёры для групповой воздушно-десантной подготовки созданы для ВДВ?

– В этом направлении закончена опытно-конструкторская работа по созданию учебно-тренировочного комплекса воздушно-десантной подготовки, представляющего собой десять тренажёров, то есть автоматизированных рабочих мест для парашютистов, соединённых в одну сеть, и рабочего места инструктора, обучающего и контролирующего их действия. Учебно-тренировочный комплекс воздушно-десантной подготовки, отвечает всем требованиям ГОСТ и будет поставляться в ВДВ. Тренажёр позволяет выявить уровень подготовки обучаемых, отбирать кандидатов для службы в ВДВ, готовить личный состав к совершению первого парашютного прыжка, а также обучает десантированию в составе группы. Учебно-тренировочный комплекс воздушно-десантной подготовки погружает в реальность парашютного прыжка с помощью очков виртуальной реальности, начиная от отделения от летательного аппарата до приземления.

– Расскажите о модернизации имеющихся на вооружении средств десантирования.

– В 2017 году планируется открыть опытно-конструкторскую работу "Реновация – ВДВ" по модернизации парашютной системы Д-10 для десантирования личного состава с полным табельным вооружением и снаряжением типа "Ратник" из самолётов Ил-76 всех модификаций.

Внедрение технических решений по десантированию парашютным способом повысит безопасность при совершении прыжков с парашютом, разрешит увеличить вес доставляемых грузов, техники и снаряжения, обеспечит мобильность в ходе выполнения боевых задач в короткие сроки.

– Какие перспективные средства десантирования разрабатываются сейчас?

– Принятие на вооружение новых видов оружия и техники является основополагающим направлением для развития ВДП.

И сегодня конструкторские разработки в области людских десантных парашютов направлены на создание надёжной системы, работающей без вмешательства человека, а также управляемой парашютной системы специального назначения с высокими планирующими свойствами.

В 2018 году планируется открыть опытно-конструкторскую работу "Шелест" для создания новой парашютной системы массового применения. Она позволит повысить безопасность парашютных прыжков, комфортное размещение в подвесной системе и равномерное распределение динамической нагрузки, увеличить управляемость в воздухе и при приземлении, а также увеличить массу парашютиста с оружием и снаряжением.

– Расскажите о новых парашютных системах специального назначения и их характеристиках.

– Создаются новые парашютные системы специального назначения, предназначенные для десантирования с высот 1200–8000 м на скорости полёта летательного аппарата до 350 км/ч с задержкой в раскрытии парашюта от 3 до 10 секунд с применением стабилизирующего парашюта. Максимальный полётный вес 190 кг, дальность полёта под основным парашютом с высоты 8000 м с учётом попутного ветра до 30 км.

На подвесной системе предусмотрено крепление грузового контейнера переднего расположения весом до 50 кг, а также специальное сиденье для долгого нахождения в подвесной системе парашюта.

– Открытие каких опытно-конструкторских работ в интересах ВДВ запланировано в текущем году?

– 2017 году планируется открыть опытно-конструкторскую работу "Горизонталь-4000" по созданию управляемой планирующей парашютно-грузовой системы для высокоточной доставки в труднодоступные и удалённые районы с использованием спутниковой навигации.

Намечено открыть опытно-конструкторскую работу "Тара" по созданию одноразовой малобюджетной парашютно-грузовой системы для десантирования различных грузов из военно-транспортного самолёта Ил-76 всех модификаций.

Беседовал Игорь Зотов.