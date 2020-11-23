Эти купола не погасить

В 2020 году парашютостроение и десантники многое сделали впервые

Первыми в мировой истории наши ВДВ совершили из военно-транспортных самолетов Ил-76 групповой высотный прыжок с 10 тыс. м при скорости полета до 350 км/ч. Прыжок сделан в районе архипелага Земля Франца-Иосифа на дрейфующий лед. Еще одно свидетельство активного закрепления нашей страны в Арктике.

При этом десантники использовали парашютную систему специального назначения нового поколения «Стайер». Опробовали приборы навигации, специальное снаряжение, испытали новое кислородное оборудование, отработали взаимодействие с экипажем при «разгерметизации» самолета.

Также впервые с борта Ил-76 было проведено одновременное десантирование трех боевых машин десанта БМД-4М с высоты 600 м на многокупольных системах МКС-350–9 с применением парашютных бесплатформенных систем ПБС-915, ПБС-916 и ПБС-925. Десантники прыгали с высоты 8 тыс. м, используя парашютные системы Д-10.

Для разведки и захвата стратегически важных объектов разведподразделения с высоты 1400–1900 м использовали парашютные системы специального назначения «Арбалет-2». Эта система нового поколения оснащена очками ночного видения и дыхательным аппаратом. Грузоподъемность – до 180 кг – рекордная.

С нынешнего года в учебную программу войсковой разведки включена воздушно-десантная подготовка. Высотное десантирование позволяет подразделениям спецназа действовать скрытно на значительном удалении от объекта разведки, в любом регионе и даже в арктических условиях. Температура на высоте десантирования была минус 50 градусов.

Теперь присмотримся к технике, позволившей осуществиться этой премьере.

Без платформы

Парашютные бесплатформенные системы ПБС-915, ПБС-916 и ПБС-925 хорошо себя зарекомендовали в подразделениях ВДВ. В войска уже поставляется ПБС-950У. Она полностью изготовлена из российских комплектующих. Предназначена для десантирования БМД-4М и многоцелевых десантных бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка».

Разработана система в Московском конструкторско-производственном комплексе «Универсал» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») как ОКР «Бахча-У-ПДС». Она позволяет в любых погодных условиях десантировать БМД-4М с экипажем семь человек из самолетов Ил-76 на скорости до 380 км/ч с высот до 1500 м над площадкой приземления. Монтируется система на бронемашину в походном положении. Это дает возможность десантировать технику парашютным способом на неподготовленные площадки.

За «Реновацией» – «Шелест»

Парашют Д-10 предназначен для совершения прыжков на скоростях выброски от 150 до 400 км/ч в диапазоне высот от 200 до 8000 м. У него повышенная грузоподъемность – можно брать дополнительные боеприпасы, прицельное и навигационное оборудование (вес спецназовца со снаряжением может достигать 140 кг). Объем купола 100 кв. м (у его предшественника Д-6 меньше – 83 кв. м), количество применений – от 80 до 120, в зависимости от условий прыжков. Масса на несколько килограммов меньше массы предшественника. Это позволяет легко разворачиваться по ветру, выполнять горизонтальное скольжение и прыжки на воду, быстро гасить купол при сильном ветре.

Продолжение конструкции Д-10 – система «Реновация». Она надевается поверх бронежилета. Проектировалась для спуска десантника в разгрузочном жилете с минимальным грузом.

Дальнейшее совершенствование – парашютно-десантная система нового поколения «Шелест» для десантирования в экипировке «Ратник». Она еще испытывается. У нее другая компоновка. Если обычно основной парашют находится сзади, запасной – спереди, а грузовой контейнер – сзади ниже ранца парашюта, то здесь основной и запасной парашюты сзади, а спереди – больший по массе грузовой контейнер.

Есть несколько точек под навесное оборудование и под стрелковое вооружение. С «Шелестом» можно вступать в бой с момента десантирования. Автомат прежде крепился снизу, его трудно было достать, а с новым парашютом – на груди, то есть в руках.

В бой со «Штурмом»

Для спецназа создается уникальный безранцевый парашют «Штурм». С ним можно десантироваться с высоты 80 м (с Д-10 – не ниже 200 м). При применении обычного десантного парашюта очередность действий такова: выгрузка десантника, вывод стабилизирующего парашюта, затем – основного, после чего идет свободное падение. В новом комплекте нет стабилизирующего парашюта. Ввод парашютной системы осуществляется непосредственно из воздушного судна – в момент отделения десантника.

В мире никто ничего подобного не делал (опять «впервые»). В идеале купола со свободными концами могут находиться в летательном аппарате, а не за плечами у парашютиста. Десантники в полной боевой экипировке загружаются в вертолет, пристегиваются к этим системам внутри борта. Если десантирование производится посадочным методом, то военнослужащим не нужно возиться с парашютами, они просто не пристегиваются к системе и высаживаются посадочным способом или по канату.

Это единственная система, которая позволяет ввести подразделение сразу в бой, а не высаживаться в отдалении от переднего края, чтобы подготовиться к атаке на земле. Система пока не принята на вооружение.

Любая боевая экипировка продумывается с учетом стыковки с парашютными системами. Для разрабатываемой экипировки «Сотник», как установили специалисты, лучше всего подходит «Штурм»: он включает в себя элемент интеграции в существующую систему индивидуальной защиты.

«Шанс» есть

Выходит на рынок и новая парашютная система «Шанс», разработанная московским НИИ парашютостроения. Она дает возможность совершать прыжки с малых высот, где традиционные парашюты не работают. Люди с «Шансом» смогут покидать высотные здания в случае чрезвычайных ситуаций.

У «Шанса» ранец с подвесной системой, три купола, удерживающие заданную скорость приземления, и вытяжное звено, которое обеспечивает замыкание боковых клапанов и вытягивание куполов. Подвесную систему можно отрегулировать в зависимости от роста и телосложения человека, обеспечив тем самым максимальную безопасность при парашютировании.

Есть автоматическая система стабилизации тела, благодаря которой парашютом сможет воспользоваться даже человек, не имеющий навыков десантирования. Инновационные решения не дают куполу складываться при контакте со зданием. Парашют раскрывается на нужной высоте самостоятельно. У некоторых крупных российских компаний парашюты «Шанс» уже находится в офисах.

Холдинг «Технодинамика» получил сертификат соответствия парашютной системы «Шанс». У нее нет аналогов в мире.

И «Орлу» нужен парашют

Работы по созданию парашютной системы для нового космического корабля «Федерация» (в серии получил название «Орел») будут завершены в 2023 году. Об этом сообщили в НИИ парашютостроения. Ведутся автономные наземные и летные испытания отдельных элементов парашюта. Определен конструктивный облик всех крупных узлов и элементов системы. Намечены комплексные испытания с макетом возвращаемого аппарата.

Разработка парашютных систем для космических аппаратов значительно отличается от разработки других парашютов. В космосе на парашютные системы воздействуют экстремальные температуры, различные излучения.

Первый запуск «Орла» без космонавтов запланирован на 2023 год с космодрома Восточный. В 2024 году «Орел» выполнит второй полет без космонавтов с последующей стыковкой с МКС. Пилотируемые полеты корабля начнутся в 2025 году.

Шахтные, подводные, тормозные, боеприпасные…

Как российская продукция оценивается в сравнении с парашютами зарубежного производства? По космическим, шахтным и подводным парашютам российский ОПК – абсолютный лидер. Подводный парашют – это парашют наоборот. Он может вытащить объект из глубины за счет нагнетания воздуха под купол.

По тормозным парашютам, круглым людским, боеприпасным системам, парашютам спецназначения мы на мировом уровне. То есть либо превосходим конкурентов, либо держим паритет. Есть небольшое отставание по спортивным парашютам. Причина отчасти – в количестве прыжков: в России делают около 300 тыс. прыжков в год, в США – около трех миллионов.

На парашютном заводе «Полет» в Иванове спроектирована система для выполнения тандемных прыжков. Прыгают два человека либо человек и служебная собака. В таком тандеме можно доставлять к цели не имеющих прыжкового опыта специалистов. Например, врачей.

Еще одна разработка поступит на испытания в войска в 2021 году. Это автоматизированная парашютная система доставки грузов с помощью навигационного оборудования. Груз до 500 кг она способна доставить с точностью до 100 м.

Парашютисты-спасатели авиационных частей получили на вооружение новейшие системы специального назначения «Арбалет-2» и спортивные парашюты «Мальва-24». Их отличает высокая точность приземления. С этими новинками можно прыгать на неподготовленные площадки, в лесистые участки местности, на воду.

Еще в 2016 году Ивановский парашютный завод объявил о создании системы «Дальнолет» на основе параплана. Система оснащена кислородным оборудованием и контейнером для снаряжения массой до 50 кг. «Дальнолет» позволяет десантироваться с высоты до 12 тыс. м с задержкой в раскрытии парашюта от 3 до 10 секунд.

Конструкторско-производственный комплекс «Универсал» создает системы десантирования для бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ», самоходного артиллерийского орудия «Лотос». Система для «Тайфун-ВДВ» прошла копровые испытания и будет закончена в 2021 году. Общая полетная масса платформы достигает 20 тонн.

ОКР «Горизонталь» – система, которая позволяет десантировать технику или грузы массой до четырех тонн в заданную точку. Точность достигается благодаря системе, позволяющей проводить планируемый спуск. ОКР в интересах Министерства обороны заканчивается в 2021 году, с 2022-го такие системы начнут поставлять в войска. У системы автоматическое и ручное управление: если внизу ожидает человек с приемником, система выйдет максимально близко к заданной точке.

А как у «них»?

Командование Армии США планирует заказать у промышленности парашют для высотных прыжков подразделений специальных операций. По требованию военных новая парашютная система должна быть рассчитана на прыжки с высоты до 35 тыс. футов (10,7 тыс. м), нести нагрузку по меньшей мере в 158,7 кг.

Сегодня американские силы специальных операций используют парашютную систему RA-1. Она позволяет совершать прыжки с высоты 25 тыс. футов (7,6 тыс. м). Система RA-1 оснащена парапланом, это позволяет делать затяжные прыжки либо раскрывать парашют сразу после выхода из самолета (в этом случае дальность планирования возможна до 50 км от точки десантирования). Нагрузка RA-1 – до 204 кг, включая парашютиста. Для него есть кислородный баллон с дыхательной маской.

Тенденции: круглые и крылатые

Для военных делаются купольные парашюты и изделия типа «крыло». «Крыло» требует определенного расстояния между парашютистами, более высокой квалификации эксплуатанта. И в перспективе при массовом десантировании из Ил-76, вероятнее всего, будут использоваться круглые парашюты.

Среди общих тенденций – увеличение сроков эксплуатации парашютных систем, рост дальности и диапазона применения по высоте. Для обеспечения безопасности совершенствуются страхующие системы, упрощается укладка, увеличивается качество автоматики вплоть до полностью автоматических парашютных систем.

Происшествия у парашютистов в массе своей связаны с человеческим фактором. С круглыми парашютами самая распространенная ошибка: парашютист начинает «искать землю», болтая ногами в разные стороны, и ломает себе конечности.

С планирующими парашютами – позднее принятие решения на отцепку основного парашюта либо низкий разворот, в результате которого парашютист на высокой вертикальной и горизонтальной скорости входит в землю. С системами типа «крыло» – схождение парашютистов в воздухе, после чего оба с «тряпками» (жаргон) летят вниз.

Промышленность по заказу «определенных ведомств» разрабатывает реактивные ранцы. С точки зрения тактики применения они целесообразны. Недостаток – ранцевая система шумная, демаскирующая, потребляет много топлива.

Тонкости подготовки

Современные парашюты требуют высокого уровня подготовки, поэтому методики ее изменились. Появились аэродинамические трубы, которые значительно увеличивают скорость подготовки. Для прыжков с современной системой можно подготовить человека в срок от трех до шести недель. Раньше на это требовалось больше года.

Для отработки прыжков с парашютом Российская армия получила VR-шлемы (шлемы виртуальной реальности). В их комплект входят шлем Odin, две базовые лазерные станции, два манипулятора и программное обеспечение. Рыночная стоимость от 90 тыс. руб. за комплект. Устройство, включая аппаратный дизайн, разработано российскими инженерами и построено на собственной программной платформе DEUS.

VR-шлем весит 340 г, обладает разрешением 4K (4 тыс. пикселей), обзором в 110 градусов и лазерной системой трекинга Horus. Он представляет собою часть тренажера, на котором военнослужащие отрабатывают десантирование в зоны боевых действий. Специальные крепежи и сиденье имитируют рюкзак с парашютом. Вентиляторы, установленные по бокам, создают ощущение сопротивления воздуха и свободного падения, а шлем в режиме максимальной реалистичности позволяет визуализировать прыжок.

Встроенная в шлем система отслеживания взгляда (eye-tracker) следит за скоростью движения зрачка и специально ускоряет смену картинки в визуальном пространстве, чтобы испытуемый тренировал скорость реакций. В режиме виртуальной реальности обучаемый отрабатывает точность высадки: контролирует стропы парашюта, управляет положением своего тела в момент полета и куполом после его раскрытия.

Перспективное направление – десантирование больших масс и управляемые платформы. «Универсал» разрабатывал десантно-транспортное оборудование для Ил-76, планирует разработку систем для перспективных транспортных самолетов.

Для ВДВ создаются новые парашютные системы специального назначения для десантирования с высот 1200–8000 м на скорости полета летательного аппарата до 350 км/час с задержкой в раскрытии основного парашюта до 10 секунд с применением стабилизирующего парашюта.

Николай Поросков

Николай Николаевич Поросков – военный журналист.