Сходящие с небес



Генерал-полковник Андрей Сердюков

Источник: РИА Новости Генерал-полковник Андрей СердюковИсточник: РИА Новости

Ни одна страна не обладает такими возможностями и средствами десантирования, как Россия

2 августа – День Воздушно-десантных войск, одного из самых мобильных и боеспособных родов Вооруженных Сил Российской Федерации. Достаточно вспомнить знаменитый марш-бросок нашего миротворческого батальона в июне 1999 года на аэродром Слатина в Косове, обеспечивший малыми силами стратегический успех РФ, подвиг шестой роты. Как сегодня развиваются ВДВ, какие задачи решают? На эти и другие вопросы "Военно-промышленного курьера" ответил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

– Андрей Николаевич, в связи с приданием Вооруженным Силам Российской Федерации нового облика, что и как изменилось в ВДВ? Какие задачи они сегодня решают?

“Важное преимущество нашей бронетехники – возможность преодоления водной преграды с ходу, без предварительной подготовки машины”

– Учитывая динамику развития Вооруженных Сил РФ в последнее время ВДВ, как резерв Верховного главного командования, также меняют свой облик. В их состав введены три десантно-штурмовые бригады из состава военных округов, огневая мощь соединений увеличена, в том числе за счет включения танковых подразделений. Боевые возможности возросли также в связи с переформированием разведывательных рот в разведывательные батальоны, увеличением штатной численности подразделений РЭБ и БЛА.

На ВДВ сегодня возложены задачи стратегического сдерживания, разрешение кризисных ситуаций (в рамках межвидовых группировок) в мирное и военное время. Войска могут применяться в миротворческих операциях и в составе КСОР ОДКБ. Их численность – более 45 тысяч военнослужащих, из которых около 70 процентов – контрактники, 30 процентов – по призыву.

– При прежнем руководстве Министерства обороны витала идея реформировать ВДВ, лишив их дивизионной основы. У некоторых экспертов жива она и сегодня. Как переход на бригадную оргштатную структуру мог бы отразиться на боеготовности?

– Да, было и такое. Но время показало, что подобный подход ошибочен. Благодаря усилиям командующего генерал-полковника Владимира Шаманова, ныне председателя Комитета Государственной думы РФ по обороне, тогда удалось сохранить в ВДВ дивизии. Сегодня, как вы знаете, они возрождаются и в Сухопутных войсках.

Для нашей страны с ее огромной территорией основой войск традиционно были дивизии. Это оптимальная организационная структура, позволяющая выполнять важнейшие задачи на отдельных направлениях. Дивизия, конечно, более сложная структура по сравнению с бригадой, но именно она наиболее эффективна и оптимальна для нашего ТВД, решения стоящих перед Вооруженными Силами задач.

Что касается бригадной структуры, то это, на мой взгляд, было некоторым подражанием западным тенденциям в строительстве вооруженных сил. Те же американцы сохранили свои дивизии, в частности 82-ю воздушно-десантную и 101-ю воздушно-штурмовую. Для каких-то специальных задач на отдельных направлениях и бригады могут оказаться востребованы. Но для серьезных и масштабных действий основным звеном на операционных направлениях, думаю, на долгое время будет дивизия.

– А как развиваются батальонные комплекты?

– Время потребовало совершенствования структуры Воздушно-десантных войск.

Прежде всего увеличилась огневая мощь частей и произошли изменения в разведывательных подразделениях. В каждом соединении появились разведбаты, роты беспилотных летательных аппаратов.

Очень серьезный шаг сделан в развитии радиоэлектронных средств. Созданы службы СК подразделения РЭБ, а в рамках ОКР идут разработки специальной техники, чего раньше не было.

Зенитные ракетные дивизионы в дивизиях развернуты до полков, что обеспечит войскам надежное прикрытие с воздуха средствами ПВО, такими как модернизированные боевые машины "Стрела-10".

К 1 декабря 2017 года будут дополнительно сформированы два отдельных батальона. Есть изменения и в частях материально-технического обеспечения.

Словом, после памятных событий на Кавказе сделаны серьезные выводы.

Учебное десантирование во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016" в Сербии. Источник: Евгений Биятов / РИА Новости

– Насколько поучителен для ВДВ боевой опыт, полученный нашими ВКС и военными советниками в Сирии?

– Он, безусловно, поучителен, и мы сейчас его активно используем. В частности, при создании разведы-вательно-огневых и разведывательно-ударных контуров в составе наших подразделений. Речь – об объединении имеющихся современных средств разведки и поражения под общим началом. Оборонно-промышленным комплексом создан научный задел, который позволит в режиме реального времени обнаруживать цель, с высокой вероятностью определять ее координаты и в режиме онлайн поражать авиационными, другими средствами, чему нужно еще учиться.

– Вы упомянули средства ПВО, которые войска получают в 2017 году. Есть информация, что в ВДВ появятся три батальонных комплекта новых боевых машин десанта БМД-4М и более 60 БТР-МД "Ракушка". Это так?

– Да, цифры соответствуют Государственной программе вооружения (ГПВ). Современными боевыми машинами активно оснащаются войсковые части ВДВ

БМД-4М – абсолютно новая боевая машина, которая оснащена 100-мм и 30-мм орудиями, спаренным пулеметом. На вооружении наших БМД-2, например, всего одно 30-мм орудие. Так что возможности новой машины резко повышаются. Уникальный боевой модуль оснащен средствами навигации, автоматом сопровождения воздушных целей, а главное – орудие может вести огонь на дальности до семи километров (для сравнения: БМП-3 – четыре километра). Кроме того, у БМД-4М есть управляемые снаряды, позволяющие вести борьбу с любыми бронированными целями противника.

Это плавающая, скоростная, высокопроходимая машина, внутри которой личный состав может десантироваться парашютным способом. Причем подобный опыт наработан только в Российской армии. Ни одна страна мира не обладает такими возможностями и такими средствами. Боевая техника на Западе не десантируется парашютным способом, тем более вместе с личным составом. А у нас это делают целые подразделения до полка включительно.

Добавлю, что для БМД-4М в 2017 году завершаются испытания новой парашютной системы "Бахча"-У ПДС. В 2018-м планируется ее принятие на вооружение.

Таким образом, в соответствии с ГПВ воинские части и подразделения активно перевооружаются на современную, легкую, высокоподвижную и авиатранспортабельную боевую технику с повышенными характеристиками, унифицированную на едином бронированном гусеничном и колесном шасси БМД-4М и КамАЗ. Последовательное обеспечение ВДВ бронетанковым вооружением и техникой к исходу 2020 года увеличит долю современных образцов до 81 процента.

В ВКС поступает модернизированный самолет Ил-76 МД-90А, который теперь производится в Ульяновске и значительно повысит возможности по десантированию и переброске войск.

– Какие из поступающих новинок больше всего по душе лично вам как военному профессионалу?

– Очень важно, что на вооружении ВДВ состоят бронетанковое вооружение и техника отечественного производства, проверенные временем, прекрасно зарекомендовавшие себя в боевых условиях во многих регионах, различных климатических зонах. Важное ее преимущество – возможность преодоления водной преграды с ходу, без предварительной подготовки машины или необходимости установки дополнительного оборудования, что не осуществимо ни одним известным образцом зарубежных стран. К примеру, подготовка боевых машин или БТР стран НАТО к преодолению водной преграды в среднем требует до четырех часов. Еще полтора-два уходит на демонтаж оборудования. Российским боевым машинам и бронетранспортерам этого не требуется.

Подготовка техники ВДВ для десантирования Источник: МО РФ

В последние годы командованием ВДВ организована совместная с ОАО "Военно-промышленная компания" и ОАО "КамАЗ" выработка общих подходов к созданию перспективных защищенных автомобилей специального назначения с боевыми модулями на колесном шасси, отвечающих требованиям ВДВ, включая десантирование парашютным способом.

В рамках ОКР "Тайфун-ВДВ" создан опытный защищенный автомобиль, в кратчайшие сроки планируется организовать его испытание и с 2019 года приступить к серийному производству в необходимых для ВДВ объемах. Основное его преимущество – защищенность личного состава, оснащение современным комплексом вооружения и самое главное – способность к десантированию парашютным способом.

– Вы уже сказали об одной из парашютных систем. Какие еще разработки ведутся в интересах ВДВ по данному вопросу?

– В настоящее время на вооружении ВДВ находится основной парашют Д-10 и запасной З-5, которые разрабатывались для прыжков из вертолетов и самолетов ВТА. Для десантирования разведывательных подразделений есть парашютные системы "Арбалет-1" и "Арбалет-2". По своим эксплуатационным характеристикам их можно назвать лучшими по сравнению с предыдущими образцами. Но в последние годы возникла необходимость доработки и совершенствования средств десантирования. С этой целью в 2017 году планируется открыть ОКР "Реновация-ВДВ" по модернизации парашютной системы Д-10 для десантирования личного состава с полным табельным вооружением и снаряжением типа "Ратник" из самолетов Ил-76 всех модификаций.

В 2018-м будет открыта ОКР "Шелест" для создания новой парашютной системы массового применения. Она позволит повысить безопасность прыжков, комфортное размещение в подвесной системе и равномерное распределение динамической нагрузки, улучшить управляемость в воздухе и при приземлении, увеличить массу парашютиста с оружием и снаряжением.

– Какие изменения произошли в боевой подготовке войск?

– Ее интенсивность возросла. Особое внимание уделяется органам управления, межвидовой подготовке, участию подразделений ВДВ в учениях различных по составу группировок войск, в том числе по планам международного военного сотрудничества. В 2017 учебном году увеличено количество КШУ на 15 процентов, межвидовых мероприятий – на 10 процентов, совместных тактических учений, конкурсов и состязаний с подразделениями иностранных государств – на 20 процентов.

– Что за ударные подразделения появляются в ВДВ? Ведь войска и без того ударные?

– С этого года по указанию министра обороны разработаны критерии для соединений, частей и подразделений, которые должны подходить под категорию "ударные". Звание "ударные" получают лучшие соединения, части и подразделения в родах, видах Вооруженных Сил РФ, округах, которые оцениваются по самым высоким требованиям (укомплектованность, боеспособность, исправность ВВСТ, профессиональная подготовка, морально-психологическое состояние личного состава). Это элитные подразделения, лучшие из лучших. Сегодня такого звания в ВДВ добились один полк, три батальона, две роты. Не без гордости скажу, что в Российской армии такой полк пока единственный.

Военнослужащие ВДВ РФ Источник: sdrvdv.ru

– Если заглянуть в перспективу, как будут развиваться ВДВ в ближайшие годы?

– Цель – формирование в составе Вооруженных Сил России войск быстрого реагирования, основой которых станут ВДВ. Они будут представлять собой хорошо подготовленные и оснащенные современными ВВСТ соединения и части, обладающие высокой мобильностью, способные к быстрой перегруппировке, развертыванию на операционном направлении как на территории страны, так и за ее пределами.

– Не этими ли критериями объясняется неизменно высокий конкурс при поступлении в рязанское училище ВДВ?

– За последние годы конкурс вырос во все вузы Минобороны России. Но в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова традиционно остается, быть может, самым высоким, не уступая престижным гражданским вузам. На одно место претендуют около семи человек. Росту авторитета "кузницы кадров" российских десантников способствует не только особый интерес молодежи к службе в элитных войсках, но и уровень профессиональной подготовки будущих офицеров в РВВДКУ.

Многие его комплексы и системы по-настоящему уникальны, не имеют мировых аналогов. Это специальные полосы препятствий, парашютные городки, унифицированные директрисы, глубоководный бассейн и аэродинамическая установка.

Высокому конкурсу также способствует широкий спектр специальностей. В этом году предлагается обучение по специальностям (специализациям) применения подразделений ВДВ, связи, войсковой разведки, специальной разведки, морской пехоты и другим.

– И еще: в десантники идут даже представительницы прекрасного пола. Какова специфика подготовки девушек для ваших войск, как и на каких должностях они служат?

– Прием девушек в РВВДКУ осуществляется по специальности "Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи". Их подготовка ничем не отличается от программы обучения юношей по тому же профилю.

Выпускницы училища служат специалистами автоматизированных систем связи, узлов связи и командирами взводов связи во всех соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск. К выполнению служебных обязанностей относятся с особой ответственностью, ничем не уступают коллегам-мужчинам.

Андрей Сердюков

Беседовал Олег Фаличев

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 29 (693) за 2 августа 2017 года