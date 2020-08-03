ВДВ рассекречивает новые парашюты

Под Рязанью состоялись масштабные учения десантных войс

Воздушно-десантные войска продолжат развиваться как основные силы быстрого реагирования. Их подготовка ведется с опорой на боевой опыт, она направлена на поиск более эффективных и нестандартных решений поставленных задач. Об этом заявил министр обороны Сергея Шойгу. Всего в учении было задействовано около 6 тыс. десантников и более 400 единиц боевой и специальной техники. Действия разворачивались на полигонах «Сельцы» и «Дубровичи», а также площадках приземления «Новики» и «Житово».

Личный состав крылатой пехоты получил сигнал тревоги и на штатной технике выдвинулся в район сосредоточения. После чего провел операцию по захвату плацдарма в тылу противника. При этом на площадке приземления «Житово» впервые было проведено одновременное десантирование трех боевых машин десанта БМД-4М с борта военно-транспортного самолета Ил-76. Также десантники совершили прыжок с парашютом с высоты 8 тыс. м.

Именно этот элемент боевой подготовки можно считать новым, так как в ходе учебы использовались новейшие парашютные системы. По данным военного ведомства, в десантировании более 800 военнослужащих проходило на парашютных системах Д-10, а военной техники – на многокупольных системах МКС-350–9 с применением парашютно-бесплатформенных систем ПБС-915, ПБС-916 и ПБС-925 с высоты 600 м. Для проведения разведки и захвата стратегически важных объектов разведподразделения с высоты 1400–1900 м использовали парашютные системы специального назначения «Арбалет-2», а подразделение высотного десантирования – с высоты 8 тыс. м – применило парашютную систему спецназначения.

Какую – не сообщалось. Однако из опубликованных с учений фотографий и видео становится ясно, что это Stayer («Стайер»). Это парашютная система для спецназа нового поколения, оснащенная очками ночного видения и дыхательным аппаратом. Позволяет десантироваться с высоты до 8 тыс. м при скорости полета до 350 км/ч. Грузоподъемность – до 180 кг, что является рекордным значением для парашютов.

Все это говорит о том, что современные подразделения десанта не просто получают новые образцы систем десантирования, но еще и успешно обкатывают их во время учений.

«Любой боевой опыт – это та отправная точка, которая движет всю подготовку войск, в том числе и воздушно-десантных», – отметил командующий ВДВ Андрей Сердюков. А с этого года воздушно-десантную подготовку включили в учебную программу и войсковой разведки.

Так, 26 апреля 2020 года российские десантники первыми в мировой истории совершили групповой высотный прыжок с 10 тыс. м в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. Они использовали парашютную систему спецназначения нового поколения, опробовали приборы навигации, специальное снаряжение и обмундирование. Десантирование велось из военно-транспортных самолетов Ил-76.

Также в суровых условиях прошли испытания нового кислородного оборудования, которое использовалось при десантировании. На этих учениях Военно-транспортной авиации и ВДВ в Арктике с десантированием проводилась предварительная разгерметизация самолетов. Заранее были отработаны вопросы взаимодействия экипажа и десантируемой группы в разгерметизированной кабине.

«Высотное десантирование позволяет подразделениям специального назначения действовать скрытно на значительном удалении от объекта разведки в любом регионе и даже в арктических условиях», – отмечал на одной из военных коллегий министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Температура на высоте десантирования составляла минус 50 градусов по Цельсию, непростые были и метеорологические условия. Поэтому решающее значение на результат прыжка оказала подготовка, мастерство, оснащение качественным оборудованием и экипировкой. Каждый из 12 участвовавших в групповом прыжке уже имел опыт десантирования с высот до 6 тыс. м, а трое уже прыгали на Северный полюс в 2016 году.

Впервые в новейшей истории России десантники прыгнули с парашютом на дрейфующий лед в Северном Ледовитом океане (в районе станции «Барнео», недалеко от Северного полюса) 8 апреля 2014 года. «Это мероприятие было проведено в целях исследования возможности десантирования личного состава ВДВ в полярных широтах, в условиях крайне низких температур, а также выполнения эвакуационно-спасательных задач в районе Северного полюса. Задача была очень серьезная. Все понимали, что до нас этого никто не делал. И возможно, если по каким-то причинам мы это не сделаем сейчас, то никто и никогда этого уже не сделает, но риск был оправдан», – рассказывал в интервью информагентству ТАСС участник того исторического события Александр Иванов, ныне – старший тренер ЦСКА по парашютному спорту.

«Самое главное, что мы поняли, что можем это делать. Это была хорошая практика и для ВДВ, и для Военно-транспортной авиации, – говорил он. – Это престиж! Это еще раз подтверждает, что нет задач, с которыми бы не справились «войска дяди Васи».

Парашютно-бесплатформенные системы ПБС-915, ПБС-916 и ПБС-925 в настоящее время стоят на вооружении подразделений ВДВ. Они хорошо себя зарекомендовали, однако с 2019 года в войска начались поставки новой десантной парашютной системы ПБС-950У – было отгружено 15 комплектов. Она полностью изготовлена из российских комплектующих и предназначена для десантирования БМД-4М.

Разработка системы велась Московским конструкторско-производственным комплексом «Универсал» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») в рамках опытно-конструкторской работы «Бахча-У-ПДС». Она позволяет в любых климатических условиях десантировать БМД-4М из всех типов самолетов Ил-76 на скорости до 380 км/ч с высот до 1500 м над площадкой приземления. Причем сами площадки могут располагаться на высотах до 2500 м над уровнем моря.

Только в Российской армии военная техника десантируется вместе с экипажами. Фото с сайта www.mil.ru

ПБС-950У обеспечивает десантирование машин БМД-4М с экипажем до семи человек. Отсутствие платформы позволяет сразу смонтировать систему на бронемашину в походное положение. Использование этой новинки дает значительное преимущество при переброске подразделений на большие расстояния, а также возможность десантировать технику парашютным способом на неподготовленные площадки и сразу приступить к выполнению поставленных задач. До этого основным был парашют Д-6 серии 4.

В армию он начал поступать еще в середине 1980-х. На нем совершено огромное количество прыжков. По разным данным, в год на Д-6 десант совершает до 350 тыс. прыжков. Причем в основном это контингент с минимальной подготовкой – солдаты-срочники. Поэтому в настоящее время по своим показателям надежности и реальному применению в мире аналогов Д-6 не имеет. На смену пришел Д-10, прошедший полный цикл всех испытаний в начале 2000-х годов.

«Он создавался именно для того, чтобы обеспечить повышенную работоспособность куполов при схождении в воздухе, сохраняя все прочие технические характеристики. Поэтому у него и такая необычная форма: он не полностью сферический, как другие парашюты, а патиссонообразный, – рассказывал в интервью ТАСС парашютист-испытатель 1-го класса Владимир Нестеров. – Эта форма обеспечивает ему особую аэродинамику, которая при попадании в след другого парашюта позволяет ему самостоятельно уходить из этой зоны затенения».

Конструкция Д-10 позволяет десантироваться с полным комплектом вооружения и снаряжения из всех типов военно-транспортных самолетов и вертолетов и даже из «кукурузника» Ан-2. Максимальная высота примерно 4 км, а минимальная – 200 м.

Однако у «десятки» есть и продолжение – система «Реновация». Она надевается поверх бронежилета, потому что изначально проектировалась для спуска десантника, который не имеет серьезной защиты и десантируется в разгрузочном жилете с минимальным объемом груза. Но есть и дальнейшее совершенствование – парашютно-десантная система нового поколения Д-14 «Шелест», предназначенная для десантирования в экипировке «Ратник». Она еще испытывается. Известно, что у этой системы совсем другая компоновка. Если обычно основной парашют сзади, а запасной – спереди, грузовой контейнер находится сзади ниже ранца самого парашюта, то в Д-14 – основной и запасной парашюты сзади, а спереди – больший по массе грузовой контейнер. Также имеется несколько точек подвески под навесное оборудование и под стрелковое вооружение.

По данным разработчиков, в Д-14 реализована другая стратегия применения – вступление в бой с момента десантирования. Раньше у бойца автомат крепился снизу, его трудно было достать, а с новым парашютом – на груди, то есть находится в руках. Поэтому военнослужащий может вступить в бой прямо в воздухе.

Для спецназа создается уникальный безранцевый парашют «Штурм», с которым они могут десантироваться с высоты 80 м. Как отмечают разработчики, специфика заключается в том, что при вводе обычного десантного парашюта очередность следующая: идет выгрузка десантника, дальше выводится в действие стабилизирующий парашют, затем – основной, после чего идет свободное падение. У Д-10 минимальная безопасная высота десантирования – не ниже 200 м. А в новом нет стабилизирующего парашюта. Ввод парашютной системы осуществляется непосредственно из воздушного судна – в момент отделения десантника.

В марте этого года в ходе посещения парашютного завода «Полет» в Иванове президенту Владимиру Путину были продемонстрированы системы для выполнения тандемных прыжков. Они позволяют в одной связке совершать прыжки двум людям или человеку и служебной собаке. По словам конструкторов, в течение года Минобороны должно дать оценку этого комплекта по итогам испытаний.

Уже в июне ведомство организовало особую группу военнослужащих, которая будет десантироваться с парашютной системой типа «тандем» для доставки в труднодоступные места не имеющих опыта прыжков с парашютом специалистов различного профиля, в том числе врачей и ученых. По словам начальника 309-го Центра специальной парашютной подготовки Минобороны подполковника Дмитрия Ретюнских, неопытному человеку ничего не нужно делать, за отделение от летательного аппарата, нахождение в воздухе и приземление будет отвечать обученный военнослужащий.

Еще одна разработка, которая может поступить на испытания в войска в 2021 году, это автоматизированная парашютная система доставки грузов с помощью навигационного оборудования, способная с точностью до 100 м отправлять груз весом до 500 кг.

Уже получила сертификат соответствия и выходит на рынок еще одна новая парашютная система – «Шанс». Она дает возможность совершать прыжки с малых высот, где традиционные парашюты не работают. Благодаря ей люди смогут покидать высотные здания в случае чрезвычайных ситуаций, позволяя десантироваться с высоты стандартного девятиэтажного дома – от 33 м. «Шанс» имеет три купола, удерживающие заданную скорость приземления, а также автоматическую систему стабилизации тела, благодаря которой парашютом сможет воспользоваться даже человек, не имеющий навыков десантирования. Кроме того, в конструкцию внедрен ряд инновационных решений, которые не дают куполу складываться при контакте со зданием.

Алексей Аксютенков

Алексей Алексеевич Аксютенков – военный журналист.