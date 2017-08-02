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ВДВ рассчитывают в 2018 году получить новую систему управления войсками

03.08.2017 ЦАМТО 406 0
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БТР-МДМ «Ракушка»
Авиадесантируемый бронетранспортер БТР-МДМ «Ракушка» на RAE-2015
Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости

ЦАМТО, 2 августа. Воздушно-десантные войска России (ВДВ) рассчитывают в 2018 году получить усовершенствованную автоматизированную систему управления войсками "Кассиопея-Д" на базе десантируемого бронетранспортера "Ракушка".

Об этом в интервью "Российской газете", фрагмент которого цитирует "РИА Новости", сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"Автоматизированная система управления Воздушно-десантными войсками "Андромеда-Д" показывает себя с самой лучшей стороны. Уже более трех лет она служит нам в качестве надежного помощника при принятии решений и доведении их до войск. К концу этого года более 70% штатной потребности войск связи ВДВ составят именно комплексы поколения "Андромеда-Д", – сказал А.Сердюков.

"Андромеда-Д" обеспечивает радиопереговоры в различных диапазонах, закрытую телефонную связь, систему кодированной передачи данных и работу в режиме видеоконференции. Система охватывает все звенья управления: от командования ВДВ до отдельного военнослужащего. "Андромеда-Д" обеспечивает многопользовательский доступ к информации об обстановке с нанесением ее на электронную топографическую карту. При этом оперативный обмен данными в режиме реального времени обеспечивает непрерывность управления войсками в целом, отмечает агентство.

"Если говорить о перспективной технике в этой области, очень рассчитываем получить в будущем году более совершенную АСУ – полевую телекоммуникационную систему "Кассиопея-Д" на десантируемой платформе БТР-МДМ "Ракушка", – заявил А.Сердюков.

Ранее сообщалось, что новая система обеспечит управление частями и подразделениями ВДВ, а также взаимодействие с другими войсковыми формированиями в боевых условиях. Ожидается, что эта техника позволит существенно повысить оперативность передачи данных и управления войсками в тактическом звене посредством различных каналов связи, включая видеосвязь и специальный армейский интернет, передает "РИА Новости".
02.08.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
Андромеда-Д
БТР-МДМ Ракушка-М
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
ИТ

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