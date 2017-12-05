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Десант обрастает броней. Чем будут воевать ВДВ России в будущем

05.12.2017 РИА Новости 663 1
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Учения Запад-2017
Подразделения Псковского, Тульского и Ивановского соединений ВДВ России подняты по тревоге в рамках совместного стратегического учения Запад-2017.
Источник: © Фото : Минобороны РФ

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости, Андрей Коц. Современная боевая техника, перспективные парашютные системы, модернизированное стрелковое оружие и экипировка, а также новые подразделения в оргштатной структуре - все это и многое другое получат Воздушно-десантные войска России в 2018-м. "Крылатая пехота" станет более мобильной и защищенной, освоит новые методы разведки и научится эффективно вести радиоэлектронную борьбу. Изменения коснутся всех частей и соединений ВДВ, которым, наравне с Сухопутными войсками, серьезно повысили финансирование в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы. О том, какие новые "игрушки" получат российские десантники в ближайшем будущем, - в материале РИА Новости.

Литера "Д"

По информации из открытых источников, Силы общего назначения (Сухопутные войска и ВДВ) в ближайшие семь лет получат на перевооружение более четырех триллионов рублей из девятнадцати, заложенных в ГПВ-2025. Как неоднократно заявлял замминистра обороны Юрий Борисов, уже к 2020 году доля новой техники в Вооруженных силах должна составить не менее 70%. Арсеналы крылатой пехоты к этому показателю уже приблизились. Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков в начале декабря рассказал в интервью "Красной звезде", что количество современных и модернизированных образцов вооружений в его войсках составляет 60%.


БМД-4М.
Источник: © Александр Рюмин/ТАСС, архив

Только за два последних года десантура получила четыре батальонных комплекта боевых машин БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ - всего 120 единиц техники. А к 2020 году таких машин в ВДВ будет уже 300. Артиллерию ВДВ усилят самоходками "Спрут-СД", 125-миллиметровые орудия которых способны бороться даже с танками. В 2018-м ожидаются поставки около 30 машин этого типа. Параллельно из эксплуатации будут выводиться БМД-1, БТР-Д и легкие самоходки "Нона", хорошо послужившие родине в вооруженных конфликтах последних десятилетий, но уже морально устаревшие и физически изношенные. Кроме того, в 2018 году ВДВ получат 30 модернизированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-Д, предназначенных для восстановления техники и вооружения непосредственно в боевых условиях.

Нельзя забывать, что практически все бронемашины ВДВ имеют литеру "Д" в названии, а значит - могут десантироваться с воздуха парашютным способом. Специально для этой техники с 2018-го в войска начнут поступать новые многокупольные системы "Бахча-УПДС", способные быстро, но аккуратно и безопасно спустить с небес на землю БМД-4М с экипажем внутри, БТР-МДМ, бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун". Сами десантники продолжат осваивать надежные круглые парашюты Д-10 и управляемые "Арбалет-2", выполненные по схеме "крыло". С помощью последних бойцы смогут развивать горизонтальную скорость до 60 километров в час, что наиболее ценно для разведывательных подразделений. На сегодняшний день в войсках уже эксплуатируется около 500 систем такого типа. Кроме того, в 2018 году планируется завершить оснащение российских десантников комплектами индивидуальной экипировки "Ратник", специально оптимизированной для ВДВ.

С недавних пор в соединениях Воздушно-десантных войск появились шесть танковых рот с машинами Т-72Б3. По словам Андрея Сердюкова, три из них в 2018 году будут усилены и переформированы в батальоны в составе 76-й и 7-й десантно-штурмовых дивизий и одной из десантно-штурмовых бригад. С парашютом танк, конечно, не сбросишь - слишком массивный. Но подразделения тяжелой бронетехники могут оказаться хорошим подспорьем для крылатой пехоты, наступающей в пешем порядке или на БМД.

Хай-тек для десанта

Очень скоро в составе ВДВ появятся подразделения, оснащенные техникой для более тонких и высокотехнологичных операций. Как сообщил генерал-полковник Андрей Сердюков, в течение 2018 года во всех десантных соединениях сформируют специализированные группы, которые будут заниматься радиоэлектронной борьбой и боевым применением беспилотных летательных аппаратов. Первые комплексы РЭБ уже поступили на вооружение и проходят опытную обкатку в войсках. Данных о них немного. Известно, что комплекс модульный и создан для пеленгования источников радиоизлучения. Новая система передает основным силам десанта информацию об объектах противника в реальном времени и, по некоторым данным, позволяет глушить радиосвязь. Таким образом, десантники получат дополнительные возможности застать противника врасплох.

Ранее Сердюков сообщал и о другой новинке - десантируемом комплексе РЭБ "Лорандит-АД". Он будет базироваться на малогабаритном автомобиле повышенной проходимости и сможет эффективно подавлять любые радиоэлектронные средства. Командующий подчеркнул, что "Лорандит" пойдет в войска в 2021 году.


Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Орлан-10. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

Что касается беспилотников, десантники используют их довольно давно, однако специализированные подразделения БЛА есть пока что не во всех частях и соединениях ВДВ. Тем не менее численность беспилотных комплексов растет. В начале ноября пресс-служба Минобороны сообщила, что до конца года Воздушно-десантные войска получат порядка 20 многофункциональных БЛА типов "Орлан", "Элерон" и "Тахион". Все они оснащены сменными модулями с тепловизионными, фото- и видеокамерами на гиростабилизированной поворотной платформе, а также аппаратурой для ретрансляции. Эти "летающие глаза" десанта повысят эффективность действий разведки и помогут в том числе корректировать огонь артиллерии.

Об автоматизации действий ВДВ в бою Андрей Сердюков упоминал еще 1 августа. Он тогда сообщил, что в 2018 году десант получит усовершенствованную автоматизированную систему управления войсками "Кассиопея-Д" на базе десантируемого бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка". Экипаж одной-единственной машины сможет обеспечить прямое управление частями и подразделениями ВДВ на определенном участке зоны боевых действий. Ожидается, что эта техника позволит существенно повысить оперативность передачи данных в тактическом звене посредством различных каналов, включая видеосвязь и специальный армейский "интернет".
04.12.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
6Б21 Пермячка
Арбалет-2
БМД-1
БМД-3
БМД-4
БРЭМ-Д
БТР-МДМ Ракушка-М
Лорандит
Одежда "Ратник"
Орлан-10
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Т-72
Т-72Б
Тигр
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Сердюков Анатолий
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ИТ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
штурм
3258
№1
05.12.2017 09:02
Нет не слова про ПВО,  что там с Птицеловом непонятно.....
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