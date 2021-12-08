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Военно-промышленный курьер

«Крылатая пехота» обновляется

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Источник изображения: Фото: tass.ru

Новые приобретения Воздушно-десантных войск России

Ключевыми направлениями развития одного из наиболее мобильных родов войск и резерва Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в 2021 году стали перманентное наращивание его боевого потенциала и оснащение современными образцами военной и специальной техники. Существующая программа подготовки личного состава ВДВ была дополнена новым разделом «Беспарашютное десантирование». Рациональность, эффективность, а главное – перспективность этого способа десантирования были практически доказаны в ходе стратегических командно-штабных учений «Центр-2019» и «Кавказ-2020».

Оснащенность растет

По информации генерал-майора Анатолия Концевого, занимающего должность заместителя командующего, только за прошедший год парк боевой техники ВДВ пополнился более чем четырьмя сотнями единиц нового и модернизированного вооружения, а также двадцатью двумя тысячами парашютных систем и средств десантирования. Показатель оснащенности «крылатой пехоты» современным оружием и техникой впервые в ее истории превысил уровень 72 процента.

В заявлении, сделанном Анатолием Георгиевичем, говорится, что в рамках реализации Государственной программы оснащения соединений и частей ВДВ новейшими образцами вооружения, военной и специальной техники и гособоронзаказа-2021 предусмотрена поставка гвардейцам-десантникам трех батальонных комплектов боевых машин четвертого поколения.

Штатная численность техники такого батальонного комплекта включает 31 боевую машину десанта БМД-4М и восемь десантных гусеничных бронетранспортеров БТР МДМ «Ракушка».

“Ключевыми направлениями развития ВДВ стали перманентное наращивание их боевого потенциала и оснащение современными образцами военной и специальной техники”

И если количество этих боевых машин в строевых частях приближается к четырем и одной сотням соответственно, то новейшие бронеавтомобили «Тайфун» К-4386, более известные как «Тайфун-ВДВ», поставленные в подразделения разведки и специального назначения десантных войск, стали настоящими премьерами текущего года. По информации доступных источников, десантная модификация «Тайфуна» вооружена боевым дистанционно-управляемым модулем БМ-30-Д, оснащенным автоматической артиллерийской установкой 2А42 (калибр – 30 мм) и пулеметом ПКТ (калибр – 7,62 мм). В распоряжении экипажа – автоматизированная система управления огнем, имеющая комбинированный (тепловизионный и телевизионный каналы) прицел, лазерный дальномер, панель управления и устройство сопровождения цели. Автомобиль отличается эффективной противопульной и противоминной защитой.

Не случайно большинство профильных экспертов выражают консолидированное мнение о статусе бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ». Он позиционируется ими в качестве одного из наиболее мощных представителей своего класса. Его принятие на вооружение обеспечит перманентный рост боевого потенциала, мобильности и защищенности десантно-штурмовых подразделений «крылатой пехоты». Как и в случае с БМД-4М и БТР МДМ, снабжение ВДВ будет производиться в формате «батальонного комплекта».

Эта концепция позволяет говорить о серьезных изменениях в определении функционального предназначения десанта. Проводимое сегодня оборонным ведомством России техническое переоснащение ВДВ превращает их по сути в силы быстрого реагирования, способные стать основой экспедиционного контингента. Опыт, приобретенный во время боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики, позволяет сделать вывод о достаточно широкой востребованности боевых машин на колесных платформах.

Одним из вариантов использования платформы «Тайфун» К-4386 стал представленный на международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020» самоходный миномет 2С41 «Дрок» (калибр – 82 мм). Компьютеризированная система управления огнем обеспечивает высокую точность огневой поддержки, а в составе боекомплекта, состоящего из четырех десятков минных боеприпасов, могут использоваться и образцы, отличающиеся повышенными характеристиками дальности и мощности.

Части нового типа

Доставка подразделений к месту боевых действий, включая и тылы оперативного пространства противника, осуществляется посредством многоцелевых транспортных Ми-8 и Ми-26. Примечательно, что это относится не только к военнослужащим, но и ко всему штатному вооружению подразделения (части, соединения): бронемашинам, артиллерии и специальной автомобильной технике (багги, пикапы, квадроциклы и т. д.).

Для вооружения аэромобильных частей и соединений также предполагается использование новых образцов колесной техники, обладающих мощным вооружением, эффективной защитой и большим запасом хода. Огневая поддержка с воздуха обеспечивается ударными и ударно-штурмовыми вертолетами.

Кроме того, текущий год стал стартом перевооружения ВДВ на принципиально новые системы связи и боевого управления, которые как минимум вдвое сократят время передачи и обработки информации и существенно увеличат помехоустойчивость, надежность, живучесть.

И вот здесь вполне логичным будет выглядеть переход к инновационным решениям, используемым в рамках реализации Государственной программы оснащения соединений и частей ВДВ новейшими образцами вооружения, военной и специальной техники.

«Десантные» инновации

Фото: topwar.ru

В своем интервью генерал-майор Анатолий Концевой отдельно упомянул о формировании в структуре ВДВ подразделений, оснащенных эффективными средствами радиоэлектронного противодействия и беспилотными летательными аппаратами. В частности, он сказал: «Завершение формирования подразделений БЛА и РЭБ в сочетании с оптимизацией средств разведки и поражения следует рассматривать в качестве одного из направлений совершенствования разведывательно-огневого потенциала соединений ВДВ. В рамках дальнейшего наращивания боевого состава Воздушно-десантных войск в текущем году будут созданы роты РЭБ, а также взводы и роты беспилотных летательных аппаратов».

Ему вторит эксперт Эдуард Багдасарян, заявивший о позиционировании внедрения беспилотных систем в качестве нового этапа развития российских ВДВ: «Речь идет о мобильных БЛА небольшого радиуса действия, запускаемых, что называется, с руки. Например, легких (3–5 килограмма) беспилотниках самолетного или коптерного типа. Они просты в транспортировке и главное – производятся российскими предприятиями».

Говоря об уже стоящих на вооружении российского десанта принципиально новых и высокотехнологичных системах, заместитель командующего ВДВ особо отметил АСУ «Андромеда-Д» – комплекс средств автоматизации мобильных и стационарных пунктов управления войсками, разработанный АО «Научно-исследовательский институт связи и управления».

«В соответствии с концепцией, предусматривающей развитие системы управления ВС РФ на период до 2030 года, руководство воздушно-десантных войск инициировало проведение работ с целью создания базового комплекса ССиАУ на базе защищенного колесного и бронированного гусеничного шасси», – поделился информацией Анатолий Георгиевич. Он считает, что поступление в войска этих высокотехнологичных систем способно обеспечить тесное информационно-техническое взаимодействие АСУ ВДВ с аналогичными системами управления других видов и родов войск ВС России.

Подобные системы просто незаменимы в условиях ведения современной сетецентрической, то есть нацеленной на повышение боевого потенциала при помощи инфокоммуникационного превосходства войны. «Андромеда-Д», в состав которой включены командно-штабные машины, аппаратные, станции спутниковой связи, мобильные командные пункты и т. д., успешно обеспечивает управление всеми видами и родами войск из единого центра. Причем в режиме реального времени.

В этой системе сконцентрирован самый полный на сегодня комплекс мультимедийных возможностей, включая факсимильную и закрытую связь, традиционный формат радиопереговоров, кодированную передачу данных, функционирование в режиме «видеоконференция».

Примечательно, что эта система успела прекрасно себя зарекомендовать в условиях Крайнего Севера и Арктики, координируя действия десантных подразделений во время их учебной высадки на один из отдаленных архипелагов Северного Ледовитого океана.


Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 47 (910) за 7 декабря 2021 года

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