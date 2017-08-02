Чем вооружена "крылатая пехота" России



БМД-4М

Источник: http://www.tplants.com/ БМД-4МИсточник: http://www.tplants.com/

2 августа в России отмечается День ВДВ. ТАСС рассказывает об основных боевых машинах и вооружении этого рода войск

За последние годы техническая оснащенность Воздушно-десантных войск (ВДВ) постоянно растет благодаря появлению на вооружении новейших образцов, главными требованиями к которым являются авиатранспортабельность и способность к десантированию парашютным способом.

"Крылатая пехота" оснащена как общевойсковой военной техникой, так и специально созданной под определенные задачи десанта. В ее числе бронетранспортеры БТР-80, боевые разведывательные машины "Тигр", многофункциональные беспилотники "Орлан-10", различные противотанковые ракетные комплексы, самоходные артиллерийские установки, минометы, гаубицы, огнеметы, гранатометы, а также переносные зенитные ракетные комплексы ближнего действия.

Будущая мощь десанта

Разработан план оснащения ВДВ современными и перспективными образцами вооружения, военной и специальной техникой на период до 2020 года.

БТР-МДМ, БМД-4М и БМП-3 на форуме «Армия-2015» Источник: http://www.tplants.com/

С прошлого года в войска поступают боевые машины десанта БМД-4М "Садовница" и БТР-МДМ "Ракушка" (к 2020 году их общая численность должна превысить 300 единиц), бронеавтомобили "Рысь" (локализованная версия Iveco LMV). К 2025 году БМД-4М и БТР-МДМ полностью заменят устаревшие образцы бронетехники, такие как БМД-2 и БТР-Д.

Проходит модернизацию стоящая на вооружении ВДВ самоходная противотанковая пушка "Спрут-СД" с орудием калибра 125 мм. В настоящее время идут испытания новых самоходных противотанковых комплексов "Корнет-Д1". В опытно-конструкторской разработке находятся машины управления артиллерией "Завет-Д".

Ведется разработка самоходного орудия калибра 120 мм по проекту "Лотос", который является развитием и заменой проекта "Зауралец-Д". Начать серийное производство новой самоходки планируется в 2020 году.

В ближайшие два года ожидается поступление в войска защищенных автомобилей спецназначения "Тайфун", десантируемых парашютным способом, а также унифицированных средств десантирования "Бахча-УПДС", которые позволят десантировать "Садовницу" и "Ракушку" с экипажем внутри машины из самолетов Ил-76.

В этом году завершаются госиспытания новой парашютной системы "Бахча-УПДС", предназначенной для десантирования БМД-4М и другой техники из военно-транспортных самолетов. Эти испытания проходят успешно. К концу года мы планируем данную работу завершить, где-то в начале следующего года эта система будет принята на вооружение и планово пойдет на оснащение в первую очередь наших парашютно-десантных подразделений и частей постоянной готовности

Андрей Сердюков

командующий ВДВ, генерал-полковник

В аналогичный срок на вооружение ВДВ должен поступить учебно-тренировочный комплекс для отработки действий на парашютной системе спецназначения "Арбалет". Кроме того, к 2018 году планируется модернизировать парашют Д-10 для боевой экипировки "Ратник".

Ведутся также опытно-конструкторские работы по созданию линейки многоцелевых платформ и парашютно-грузовых систем для десантирования вооружения, военной техники грузов массой от 500 кг до 18 т.

Сброс боевых машин десанта (БМД) с новой парашютно-десантной системой "Бахча-У-ПДС" Источник: http://technodinamika.ru/

Для ВДВ проходит испытания десантируемый вариант бронеавтомобиля "Тигр", также ведется работа по созданию десантируемого зенитного ракетного комплекса "Птицелов" на базе БМД-4М.

Всего в 2016 году в войска было поставлено в общей сложности 188 новых и модернизированных боевых бронированных машин, уровень оснащенности ВДВ современными образцами вооружения был доведен до 47%. В этом году "крылатая пехота" должна получить 150 единиц новой бронетанковой техники.

БМД-2 "Будка"

БМД-2 — советская/российская боевая гусеничная плавающая машина. Создана на базе БМД-1, предназначена для использования в ВДВ и десантирования парашютным или посадочным способом с военно-транспортного самолета типа Ан-12, Ан-22 и Ил-76. Принята на вооружение в 1985 году.

Боевое крещение бронемашина прошла в боевых действиях в Афганистане. В последующие годы использовалась в вооруженных конфликтах на территории России и за границей. Находится на вооружении в армиях России, Казахстана и Украины. БМД-2 оснащена:

30-мм орудием 2А42;

спаренным и курсовым 7,62-мм пулеметами ПКТ;

противотанковым ракетным комплексом 9М111 "Фагот" или 9М113 "Конкурс".

БМД-4М "Садовница"

Боевая машина десанта БМД-4М является серьезно модернизированной версией БМД-4 с новым корпусом, двигателем, ходовой частью и другими узлами. Оснащается боевым модулем "Бахча-У", в состав которого входят пушки калибра 100 мм и 30 мм, а также пулемет.

Конструкция машины позволяет десантироваться с самолетов c находящимся внутри экипажем. Подвеска имеет телескопический гидроамортизатор, что позволяет машине подниматься/опускаться на 40 см.

Танк БМД-4М Источник: © Фото : Николай Донюшкин

БМД-4М оснащена автоматизированной системой управления огнем и новой навигационной системой. Новейшее электронное оборудование облегчает прицеливание экипажа на высоких скоростях во время ее движения по пересеченной местности. Состав базового вооружения:

100-мм пушка/пусковая установка 2А70;

30-мм автоматическая пушка 2А72;

7,62-мм пулемет ПКТМ;

ПТУР 9М117М3 "Аркан";

ПТУР 9М113 "Конкурс";

81-мм дымовые гранаты ЗД6 (ЗД6М);

автоматический гранатомет АГС-30.

По словам командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, "БМД-4М и производится в десантируемом варианте с размещением внутри личного состава, в этой машине мы можем десантировать семь человек". Для этого внутри машины установлено необходимое оборудование, сделаны специальные кресла для размещения личного состава.

Сразу после приземления эта боевая машина с находящимися в ней десантниками может выполнять поставленные задачи, включая ведение боевых и специальных действий. Ее способность быстро уходить из района десантирования после приземления значительно повышает ее живучесть

Андрей Сердюков

командующий ВДВ, генерал-полковник

По словам Сердюкова, только Вооруженные силы РФ способны десантировать свою боевую технику из самолетов. "Все соединения ВДВ армий основных иностранных военных держав осуществляют парашютным способом десантирование только личного состава и грузов, а техника у них не десантируется, а перебрасывается посадочным способом. Мы же можем десантировать целые парашютно-десантные батальоны и даже парашютно-десантные полки, а также боевую технику", — сказал он.

БТР-МДМ "Ракушка"

Десантный бронетранспортер БТР-МДМ "Ракушка" ("Объект 955") создан на основе боевой машины десанта БМД-4М для замены в войсках десантного бронетранспортера БТР-Д, принятого на вооружение еще в 1970-е гг.

БТР-МДМ может быть десантирован на парашюте, является плавающим. Принят на вооружение в апреле 2016 года.

Боевой расчет — 15 человек (2 члена экипажа и 13 десантников).

Вооружение — два пулемета ПКТМ калибра 7,62 мм (2 тыс. патронов к каждому).

Максимальная скорость — 70 км/ч по шоссе, 45-50 км/ч по пересеченной местности, 10 км/ч на плаву.

Запас хода — 500 км по шоссе, 350 км по пересеченной местности.

Боевая масса — 13,2 т.

Самоходная пушка "Спрут-СД"

Базовая модель "Спрут-СД" (самоходная, десантируемая) является авиадесантной самоходной противотанковой пушкой калибра 125 мм, предназначенной для борьбы с бронетехникой и живой силой противника в составе подразделения ВДВ, морской пехоты и спецназначения.

Первый опытный образец 125-мм самоходной авиадесантируемой противотанковой пушки 2С25М "Спрут-СДМ1" разработки Машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы». Кубинка, 19.06.2015 Источник: bmpd

Первый образец модернизированной машины уже создан. Сообщалось, что он получил цифровую систему управления огнем и двигатель от боевой машины пехоты БМП-3.

По данным из открытых источников, "Спрут-СД" оснащен уникальным гидропневматическим шасси, позволяющим боевой машине плавно и быстро передвигаться в условиях бездорожья со скоростью до 70 км/ч, что существенно улучшает условия ведения огня в движении.

Кроме того, самоходка способна преодолевать водные преграды со скоростью на плаву до 10 км/ч. Машина может десантироваться с грузовых кораблей на водную поверхность и самостоятельно возвращается на судно.

Пушка "Спрут-СД" создана на базе 125-мм танковой пушки 2А46, которая устанавливается на танки Т-72, Т-80 и Т-90. В качестве вспомогательного вооружения машина оснащена спаренным с пушкой 7,62-мм пулеметом с боекомплектом из 2000 патронов.

Ожидается, что серийное производство модернизированной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ-1" для ВДВ начнется в 2018 году.

Снегоход АС-1

АС-1 — армейский снегоход высокой проходимости. Предназначен для выполнения оперативных задач силами мобильных экипажей в тылу противника и быстрого отхода на исходные позиции, ведения разведывательных и дозорных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций в различных условиях, в том числе в районах Арктики.

Базой для создания АС-1 послужила хорошо зарекомендовавшая себя модель "Тайга Патруль 551 СВТ" с двухтактным двухцилиндровым двигателем РМЗ-551 мощностью 65 л. с.

Учения 80-й отдельной арктической мотострелковой бригады на снегоходах Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

С начала 2016 года 10 снегоходов получили подразделения, дислоцированные на территории Западного военного округа. Технические характеристики АС-1:

длина — 2950 мм, ширина с лыжами — 1150 мм;

коробка передач — двухступенчатая с реверсом;

объем топливного бака — 55 л;

максимальная скорость — 80 км/ч;

масса — 320 кг.

"Стрела-10" и "Птицелов"

ВДВ располагают разными модификациями зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10", базовая модель которого была принята на вооружение еще в 1976 году. Комплекс предназначен для защиты войсковых подразделений в различных формах боя и на марше от средств воздушного нападения и разведки, пикирующих и летящих на малых и сверхмалых высотах.

ЗРК "Стрела-10М" 9A34M-6M1 на шасси МТ-ЛБМ Источник: vob-enzim / fotki.yandex.ru

Новая версия "Стрела-10МН" (ночная) имеет возможность ночного автономного секторного поиска и обнаружения целей, может работать ночью благодаря вводу автономного секторного поиска и обнаружения целей. Эта версия используется для прикрытия войсковых формирований от воздушных объектов. Такими целями могут быть не только самолеты, но и беспилотные летательные аппараты, осуществляющие разведку и летящие на сверхмалых высотах. По мнению экспертов, эффективна "Стрела-10МН" и против пикирующих воздушных объектов.

Сейчас на базе боевой машины БМД-4М создается первый в мире авиадесантируемый зенитный ракетный комплекс "Птицелов". По мнению главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, этот комплекс позволит подразделениям ПВО, входящим в состав ВДВ, отражать атаки со средних и больших высот, с которыми не могут справиться уже существующие авиадесантируемые средства ПВО.

Учитывая, что средства воздушного нападения противника совершенствуются, появляются в том числе беспилотные ударные летательные аппараты, задача прикрытия от современных средств воздушного нападения является весьма актуальной. Российская армия первой в мире получит такие ЗРК, приспособленные для парашютного десантирования. В других армиях мира подобных комплексов не имеется

Виктор Мураховский

главный редактор журнала "Арсенал Отечества"

"Игла" и "Верба"

"Игла" — советский/российский переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК), предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях воздействия ложных тепловых помех. Комплекс принят на вооружение в 1983 году.

ПЗРК «Верба», выставленный на DEFEXPO India – 2016 Источник: bmpd.livejournal.com

Главное преимущество "Иглы" — лучшая стойкость к мерам противодействия и более высокая боевая эффективность. Существует целый ряд модификаций ПЗРК, в частности комплекс "Игла-С", способный поражать низколетящие крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс находится на вооружении армий России, стран СНГ, а также с 1994 года экспортируется более чем в 30 государств.

В 2015 году Минобороны РФ стало получать первые переносные зенитные комплексы "Верба". По заявлению разработчиков, по своим характеристикам они превосходит все существующие зарубежные образцы. Зенитная ракета, входящая в состав комплекса, впервые в мире получила трехспектральную головку самонаведения с повышенной чувствительностью и может поражать малоизлучающие цели.

Комплекс способен уничтожать цели на высоте от 10 метров до 4,5 км и на дальности от 500 метров до 6,5 км . Как минимум в 10 раз повышена защищенность комплекса по пиротехническим помехам. В 1,5–2 раза повышена боевая эффективность комплекса. По мнению разработчиков, это стало возможным за счет совокупности новшеств и улучшения характеристик ПЗРК. Комплекс обладает более высокой точностью стрельбы, в "Вербе" возобновлена практика использования запроса "свой-чужой" (система радиолокационного опознавания — прим. ТАСС).

Роман Азанов