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В военно-морском параде в Санкт-Петербурге приняли участие два вертолета Ка-52К, проходящие этап летных испытаний

01.08.2017 ЦАМТО 75 0
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Ка-52 Аллигатор
Вертолеты огневой поддержки Ка-52 Аллигатор
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 31 июля. Два палубных вертолета Ка-52К, проходящие этап летных испытаний, приняли участие в военно-морском параде в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

"Два вертолета Ка-52К, завершившие очередной этап корабельных испытаний, приняли участие в торжественном параде, посвященному Дню Военно-морского флота России. Вертолеты открыли воздушную часть военно-морского парада, совершив пролет над Невой и Сенатской площадью Санкт-Петербурга", – цитирует "РИА Новости " сообщение пресс-службы.

Очередной этап испытаний прошел 21-22 июля, было совершено 7 посадок на палубу фрегата "Адмирал Горшков" проекта 22350. Специалисты отрабатывали взаимодействие корабельных систем с бортовыми системами вертолета. В частности, проверялась работа навигационного комплекса вертолета при взлете и посадке на борт корабля.

"Завершение очередного этапа испытаний Ка-52К позволило нам подтвердить возможность посадки этого вертолета на борт кораблей класса фрегат. Кроме того, была проделана большая работа по испытанию навигационного комплекса Ка-52К в морских условиях. В ближайшее время полученный опыт будет проанализирован специалистами конструкторского бюро "Камов", и испытания продолжатся", – отметил заместитель гендиректора холдинга "Вертолеты России" Владислав Савельев.

Помимо Ка-52К в параде приняли участие два транспортно-боевых корабельных вертолета Ка-29, два противолодочных Ка-27, а также два транспортно-боевых Ми-8МТВ-5.

Вертолет Ка-52К является продолжением линейки "морских" вертолетов (Ка-25, Ка-27, Ка-29, Ка-31), разработанных АО "Камов" и принятых на вооружение ВМФ России. Вертолет Ка-52К предназначен для патрулирования, огневой поддержки войск десанта при высадке на берег, решения задач противодесантной обороны на переднем крае и тактической глубине. Современное бортовое оборудование обеспечивает вертолету навигацию в условиях отсутствия ориентиров в море, отмечает агентство.
31.07.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Ка-27
Ка-29
Ка-52
Ми-8
Ми-8МТ
Компании
Вертолеты России
Камов
Проекты
22350

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