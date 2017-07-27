"Росагролизинг" окажет содействие в реализации самолетов Т-500 калужской сборки
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Специализированное воздушное судно Т-500 на МАКС-17
Источник: https://technologiya.ru
"Росагролизинг" будет оказывать содействие в реализации самолетов Т-500, серийная сборка которого начнется на научно-производственном предприятии "Технология" в Обнинске Калужской области. Соглашение о поставках полевых авиационных комплексов для сельского хозяйства подписано между представителями "Росагролизинга" и "Технологии".
"Ростех" готов обеспечивать аграриев качественной отечественной продукцией. Сотрудничество с "Росагролизингом" может развиваться как в части производства Т-500, так и выпуска современных комплектующих для сельхозтехники на базе "Технология", - заявил индустриальный директор кластера Вооружение ГП "Ростех" Сергей Абрамов.
Самолет для авиахимработ Т-500 впервые представлен в рамках МАКС-2017. Планер самолета полностью выполнен из композиционных материалов, при производстве применен метод горячего формования, воздушное судно может эксплуатироваться в регионах с жарким климатом. Остекление Т-500 выполнено из высокопрочного материала, имеет многофункциональное покрытие, защищающее пилота от воздействия вредных внешних факторов. Производительность самолета более 150 гектаров поверхности в час.
"Для сельского хозяйства мы готовы делать не только композитные самолеты, но и изделия остекления, тепло- и шумоизоляционные материалы для техники. Сотрудничество с "Росагролизингом" позволит наладить нам контакты с потенциальными потребителями", - считает гендиректор "Технологии" Андрей Силкин.
"Росагролизин" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической модернизации отечественного агропромышленного комплекса.
"Технология" входит в госкорпорацию "Ростех" в составе холдинга "РТ-Химические технологии и композиционные материалы". Деятельность этих предприятий заключается в проведении научных исследований и инновационных разработок новых материалов, серийное производство наукоемкой продукции для космоса, авиационной техники, наземного и водного транспорта.
Международный авиационно-космический салон МАКС-2017 проходит с 18 по 23 июля в подмосковном Жуковском.
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26.07.2017
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Vadim Martinov
47
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№1
27.07.2017 15:32
Фу ты сначала прочитал как Рогозинлизинг )))
неужели нельзя было сделать самолет краше взяли бы ил-103 доработали
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BorSch
3943
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№2
27.07.2017 19:44
Цитата, Vadim Martinov сообщ. №1
неужели нельзя было сделать самолет крашеКраше чем что?
Air Tractor AT-802
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