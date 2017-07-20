Как назовут первый фрегат Тип 26?
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Концепт фрегата Тип 26 королевских ВМС Великобритании
Источник: рис. через UK Defence Journal
В Великобритании начались догадки, какое название будет дано головному фрегату Тип 26, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на UK Defence Journal (19 июля).
Источник таинственно намекает, что ему известно о названии, но предлагает читателям самим угадать. Читатели высказали такие предположения как Glasgow, Trafalgar, Repulse, Hood и так далее. Были и юмоистические, например, HMS Sweet ("Милый"). Автор этого поста заявляет, что он против того, чтобы моряки ее королевского Величества участвовали в гей-парадах.
А у вас какие предположения?
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20.07.2017
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