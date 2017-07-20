Как назовут первый фрегат Тип 26?



Концепт фрегата Тип 26 королевских ВМС Великобритании

Источник: рис. через UK Defence Journal Концепт фрегата Тип 26 королевских ВМС ВеликобританииИсточник: рис. через UK Defence Journal

В Великобритании начались догадки, какое название будет дано головному фрегату Тип 26, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на UK Defence Journal (19 июля).

Источник таинственно намекает, что ему известно о названии, но предлагает читателям самим угадать. Читатели высказали такие предположения как Glasgow, Trafalgar, Repulse, Hood и так далее. Были и юмоистические, например, HMS Sweet ("Милый"). Автор этого поста заявляет, что он против того, чтобы моряки ее королевского Величества участвовали в гей-парадах.

А у вас какие предположения?