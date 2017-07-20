Илон Маск признался, что хотел бы слетать на МКС
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Илон Маск
Источник: © EPA/BEN MACMAHON
Глава SpaceX не исключил, что сможет сделать это "через три-четыре года"
ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий ракетостроительную компанию SpaceX, хотел бы слетать на Международную космическую станцию (МКС). Соответствующее заявление он сделал в среду на конференции NASA по перспективам исследований на борту МКС.
На вопрос одного из участников форума о том, хотел бы он совершить полет, Маск ответил утвердительно. "Я хотел бы сделать это когда-нибудь, - сказал он. - Судя по тому, как идут дела, может быть, через три-четыре года. Да, это было бы здорово".
По словам Маска, "ключевая роль в обеспечении доступа на околоземную орбиту принадлежит космическим системам многоразового использования".
"Чем чаще будут осуществляться космические полеты, тем больше людей окажутся вовлеченными в космические программы и исследования, - отметил он, коснувшись вопроса о том, удастся ли разбудить у общественности интерес к космическим полетам. - В те годы, когда осуществлялась программа Space Shuttle, внимание со стороны общественности к космосу было значительно большим. В долгосрочной перспективе, когда у людей появится возможность совершать длительные экспедиции, в том числе на Марс, интерес в обществе к таким полетам вырастет очень быстро. Вопрос в том, когда такая возможность представится достаточно большому числу людей".
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20.07.2017
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