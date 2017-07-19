«Вертолеты России» организуют цифровое производство совместно с «РТ-ИНФОРМ»



Источник: gereports.ca Источник: gereports.ca

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех) в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2017 заключил с компанией «РТ-ИНФОРМ» соглашение о сотрудничестве в области создания цифрового производства. Основной целью соглашения является повышение эффективности текущей деятельности «Вертолетов России» за счет планомерного перехода к использованию цифровых технологий в административном и производственном процессах.

Свои подписи под документом поставили генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский и генеральный директор «РТ-ИНФОРМ» Камиль Газизов.

Стороны подтвердили намерение развивать сотрудничество на взаимовыгодных условиях в целях реализации в холдинге «Вертолеты России» комплексной программы «Цифровое производство». Заключенное соглашение подразумевает совместную работу по созданию распределенных централизованных систем управления нормативно-справочной информацией.

Кроме того, будет вестись дальнейшая разработка системы планирования и мониторинга производственных заказов, информационной системы интегрированной логистической поддержки процессов послепродажного обслуживания вертолетной техники, а также автоматизация подготовки производства вертолетов военного назначения.

«Вертолеты России» всегда стремятся идти в ногу со временем, и внедрение цифровых технологий в производственную деятельность холдинга – это требование современных реалий, которого мы будем придерживаться. Сотрудничество с «РТ-ИНФОРМ» позволит нам значительно ускорить и оптимизировать производственный процесс, сделав его более технологичным», - отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский по итогам подписания.

«Мы нацелены на плодотворное сотрудничество с таким крупным игроком на рынке авиастроения, как «Вертолеты России», ¬– отметил генеральный директор «РТ-ИНФОРМ» Камиль Газизов. – Соглашение обеспечит мощный фундамент для дальнейшего развития ведущей компании Ростеха как цифрового предприятия, для которого характерны «бесшовность» выполнения сквозных бизнес-процессов внутри и между предприятиями холдинга, сокращение непроизводительных затрат и объемов складских запасов, повышение достоверности и актуальности аналитических данных, оптимизация принятия управленческих решений. Уверен, что совместный проект с «Вертолетами России» создаст необходимые условия для более интенсивного развития и цифровизации не только авиационного кластера Ростеха, но и других промышленных предприятий России».