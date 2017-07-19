Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

NASA испытало в вакууме новый скафандр для лунных и марсианских экспедиций

20.07.2017 ТАСС 79 0
0
Понравилась новость?
 0

Источник: © NASA

На разработку модели было потрачено $200 млн

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Испытания в вакууме новых скафандров для полетов в глубокий космос - ACES (Advanced Crew Escape Suits) - состоялись в конце июня в Центре космических полетов им. Джонсона в Хьюстоне (штат Техас). Как сообщил в понедельник интернет-портал Space.com, новый скафандр ярко-оранжевого цвета создан с учетом опыта использования скафандров экипажей космических кораблей многоразового использования Space Shuttle, а также скафандров для выхода в космос, которые сейчас используются на Международной орбитальной станции (МКС).

Ранее новая модель скафандра была испытана в условиях микрогравитации на борту -"летающей лаборатории" - самолета, который периодически резко снижал высоту, и в салоне на непродолжительное время возникали условия невесомости.

"Учитывая ограничения по массе и объему полезной нагрузки на борту корабля, NASA хочет использовать эти скафандры при старте Orion и при возвращении корабля на Землю, а также для работ в открытом космосе", - пояснил представитель NASA Роберт Фрост. В частности, скафандр должен выдерживать резкое падение давления в кабине корабля в случае разгерметизации.

Скафандры предназначены для экипажа американского космического корабля Orion. В беспилотном режиме он должен совершить облет Луны в 2019 году, а первый полет с экипажем на борту запланирован на 2023 год. В дальнейшем эти скафандры будут использованы в экспедициях к Луне и Марсу. По данным интернет-портала, NASA затратило $200 млн на разработку этой модели скафандров.
19.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
Проекты
ИТ
Луна
МКС

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.07 05:28
  • 30
Минобороны обсуждает создание самолета с вертикальным взлетом для нового авианосца
  • 20.07 05:26
  • 42
Преемник советских ракет: «Циркон» принципиально изменит ситуацию в мировом океане
  • 20.07 05:19
  • 16
Драйверы большой войны
  • 20.07 05:12
  • 3
Пентагон: ответные меры США на ситуацию вокруг ДРСМД будут готовы через несколько месяцев
  • 20.07 04:46
  • 4
Россия обладает лазерным оружием и ведет разработку гиперзвукового вооружения
  • 20.07 04:34
  • 1
России нечего скрывать, она пригласит иностранных наблюдателей на учения "Запад-2017" - замминистра обороны РФ Фомин
  • 20.07 04:06
  • 25
Атомный подводный крейсер "Томск" Тихоокеанского флота успешно произвел пуск крылатой ракеты
  • 20.07 03:55
  • 195
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 20.07 03:47
  • 37
SpaceX планирует занять две трети рынка коммерческих пусков, оставив РФ менее 10%
  • 20.07 02:38
  • 16110
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.07 02:15
  • 1
Супероружие России времен холодной войны (The National Interest, США)
  • 20.07 02:12
  • 1
Тульские оборонные предприятия представили на МАКС-2017 свои ракеты "Гермес" и "Мера"
  • 20.07 01:28
  • 2
Минобороны назвало возможные сроки получения гиперзвуковой авиационной ракеты
  • 19.07 23:50
  • 4
Российские ученые создали уникальную защиту от радиации
  • 19.07 22:34
  • 1
В "Ильюшине" рассказали о проектировании нового сверхтяжелого транспортника
другие обсуждаемые темы