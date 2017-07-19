NASA испытало в вакууме новый скафандр для лунных и марсианских экспедиций
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Источник: © NASA
На разработку модели было потрачено $200 млн
НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Испытания в вакууме новых скафандров для полетов в глубокий космос - ACES (Advanced Crew Escape Suits) - состоялись в конце июня в Центре космических полетов им. Джонсона в Хьюстоне (штат Техас). Как сообщил в понедельник интернет-портал Space.com, новый скафандр ярко-оранжевого цвета создан с учетом опыта использования скафандров экипажей космических кораблей многоразового использования Space Shuttle, а также скафандров для выхода в космос, которые сейчас используются на Международной орбитальной станции (МКС).
Ранее новая модель скафандра была испытана в условиях микрогравитации на борту -"летающей лаборатории" - самолета, который периодически резко снижал высоту, и в салоне на непродолжительное время возникали условия невесомости.
"Учитывая ограничения по массе и объему полезной нагрузки на борту корабля, NASA хочет использовать эти скафандры при старте Orion и при возвращении корабля на Землю, а также для работ в открытом космосе", - пояснил представитель NASA Роберт Фрост. В частности, скафандр должен выдерживать резкое падение давления в кабине корабля в случае разгерметизации.
Скафандры предназначены для экипажа американского космического корабля Orion. В беспилотном режиме он должен совершить облет Луны в 2019 году, а первый полет с экипажем на борту запланирован на 2023 год. В дальнейшем эти скафандры будут использованы в экспедициях к Луне и Марсу. По данным интернет-портала, NASA затратило $200 млн на разработку этой модели скафандров.
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19.07.2017
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