Крыловский переворот



По информации “Ъ”, вице-премьер Дмитрий Рогозин (слева) не выражает удовлетворения деятельностью генерального директора КГНЦ Владимира Никитина (справа)

Источник: ИТАР-ТАСС По информации “Ъ”, вице-премьер Дмитрий Рогозин (слева) не выражает удовлетворения деятельностью генерального директора КГНЦ Владимира Никитина (справа)Источник: ИТАР-ТАСС

В правительстве России готовят смену главы кораблестроительного научного центра

После срыва сроков поставки системы электродвижения на строящийся ледокол "Арктика" в Крыловском государственном научном центре (КГНЦ) обострилась аппаратная борьба между генеральным директором Владимиром Никитиным и исполнительным директором Михаилом Загородниковым. Первый выпустил приказ об упразднении должности господина Загородникова, который играет ключевую роль в работе центра, и переводе его на должность своего заместителя. Впрочем, затеянная господином Никитиным управленческая реформа может закончиться ничем. По информации "Ъ", его деятельностью недоволен вице-премьер Дмитрий Рогозин, считающий уместным посадить в кресло руководителя организации "серьезного ученого".

Генеральный директор КГНЦ Владимир Никитин в ближайшее время может лишиться своей должности. Об этом рассказал "Ъ" высокопоставленный источник в аппарате правительства Российской Федерации. Он утверждает, что профильный вице-премьер Дмитрий Рогозин недоволен действиями и безынициативностью нынешнего главы предприятия, считая, что на его место имеет смысл поставить серьезного ученого. "Отбор кандидата на этот пост будет вестись коллегией ВПК, без прямого участия ОСК",- добавил собеседник "Ъ".

Владимир Никитин возглавил Крыловский 31 марта 2015 года, покинув должность гендиректора северодвинского АО "Центр судоремонта "Звездочка"", входящего в ОСК. С этим судоремонтным предприятием связана почти вся предыдущая карьера господина Никитина начиная с 1974 года. По словам собеседников "Ъ" в судостроительной отрасли, к назначению Владимира Никитина в Крыловский ГНЦ приложил руку президент ОСК Алексей Рахманов.

Как рассказывал "Ъ", Крыловский ГНЦ не уложился в сроки поставки системы электродвижения для головного ледокола проекта 22220 "Арктика", строящегося на Балтийском заводе. Срывы поставок оборудования привели к задержке сдачи всего ледокола на полтора года. Задержка вызвала недовольство федеральных властей, которое выразилось в резолюции президента Владимира Путина, потребовавшего принять организационные и кадрово-управленческие выводы в отношении причастных к строительству ледокола лиц. Президент также поручил Счетной палате, Генпрокуратуре и ФСБ провести проверку строительства "Арктики" (см. "Ъ" от 12.07.2017).

По информации "Ъ", на этом фоне обострилась аппаратная борьба между Владимиром Никитиным и исполнительным директором КГНЦ Михаилом Загородниковым. В июне Владимир Никитин подписал приказ, согласно которому в научном центре до конца лета должность исполнительного директора упраздняется. Вместо нее господин Загородников с 19 августа вступает в должность заместителя директора по развитию. По информации "Ъ", в стенах научного центра уже действует распоряжение, согласно которому научные сотрудники обязаны согласовывать коммерческие предложения по договорам КГНЦ с советником генерального директора Михаилом Пунгером. Прежде согласования проходили через исполнительного директора.

Михаила Загородникова принято считать человеком Андрея Дутова - чиновника федерального уровня, поработавшего в свое время генеральным директором Крыловского ГНЦ, председателем совета директоров ОСК и заместителем министра промышленности и торговли РФ. В настоящее время господин Дутов возглавляет Национальный исследовательский центр "Институт имени Жуковского" Минпромторга, специализирующийся на научных разработках для авиации.

Как говорят петербургские судостроители, ключевую роль в Крыловском играет именно действующий исполнительный директор, тогда как генеральный директор имеет скорее декоративный статус. "В Крыловском центре есть только один человек, который принимает решения,- это Михаил Загородников",- утверждает источник "Ъ".

Как рассказал один из собеседников "Ъ" в отрасли, Владимир Никитин собирается продвинуть господина Пунгера в число руководителей центра, завязав на него часть полномочий, замыкающихся сегодня на исполнительном директоре. Господин Пунгер получил должность советника руководителя КГНЦ после ухода с Северной верфи, где он был директором по экономике и финансам. На Северной верфи объясняют его уход желанием сосредоточиться на научной работе. Однако, по данным "Ъ", уходу Михаила Пунгера предшествовал конфликт с бывшим генеральным директором завода Алексеем Селезневым.

Собеседники "Ъ" уверены, что самостоятельно начать атаку на позиции Михаила Загородникова господин Никитин не мог. По одной из версий, реорганизация научного центра стала результатом планомерных усилий президента ОСК Алексея Рахманова, находящегося в конфликте с ключевой фигурой Крыловского. "Они враги непримиримые",- характеризует их отношения топ-менеджер одной из верфей Петербурга.

Впрочем, в случае смены руководителя КГНЦ управленческая реформа Владимира Никитина останется на бумаге. А Михаил Загородников будет выстраивать отношения с новым гендиректором, которого ищут сегодня на уровне федерального правительства.

Герман Костринский, Иван Сафронов, Москва