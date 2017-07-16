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Haaretz: Израиль категорически против достигнутого РФ и США перемирия на юге Сирии

18.07.2017 ТАСС 173 0
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Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху
Источник: © EPA/STEPHANE MAHE

По информации издания, такую позицию премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху изложил на встрече в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном

ТАСС, 16 июля. Израиль выступает категорически против плана Москвы и Вашингтона по перемирию на юге Сирии, так как это позволит Ирану расширить присутствие в регионе.

Об этом сообщила газета Haaretz со ссылкой на главу правительства еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

По информации издания, премьер-министр изложил свою позицию президенту Франции Эмманюэлю Макрону на встрече в Париже. Высокопоставленный источник в израильском руководстве добавил изданию, что причиной недовольства достигнутым перемирием со стороны Израиля являются планы Ирана по наращиванию военного присутствия в регионе. Тегеран, по данным властей еврейского государства, намерен построить в Сирии базу для ВВС и морского флота, послать в страну военный контингент и советников. "Это бы изменило картину в регионе в сравнении с тем, что мы наблюдаем сейчас", - приводит газета слова источника.

Договоренность по обеспечению перемирия на юге Сирии была достигнута на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. Ранее Нетаньяху заявлял, что Израиль будет приветствовать подлинное прекращение огня в Сирии.
16.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
США
Франция
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд

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