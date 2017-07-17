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На МАКС-2017 Рособоронэкспорт подпишет более 10 контрактов и соглашений о сотрудничестве

18.07.2017 ЦАМТО 446 0
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МАКС-2013
МАКС-2013
Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

ЦАМТО, 17 июля. АО "Рособоронэкспорт" примет участие в Международном авиакосмическом салоне МАКС-2017, который пройдет с 18 по 23 июля в подмосковном Жуковском на аэродроме ЛИИ им. М.М.Громова. Спецэкспортер выступает генеральным партнером салона.

"Для Рособоронэкспорта участие в салоне МАКС – прекрасная возможность активизировать маркетинговую работу компании и важная имиджевая составляющая. Не секрет, что авиационный компонент занимает львиную долю в наших поставках. Только в первой половине 2017 года экспорт вооружения и военной техники для ВВС по нашим контрактам составил около 2 млрд. долларов США. Ожидаем, что по итогам МАКСа сможем увеличить портфель заказов для обеспечения будущих поставок", – заявил заместитель генерального директора Рособоронэкспорта Сергей Ладыгин, возглавляющий официальную делегацию компании на салоне.

На своем стенде в павильоне F2 спецэкспортер представит более 160 образцов продукции военного назначения преимущественно для ВВС и ПВО. "Рособоронэкспорт впервые применит новейшие выставочные технологии – голографические мультимедийные каталоги и стол с эффектом левитации. Подобные новинки в области экспонирования иногда вызывают даже больший интерес иностранных заказчиков и потенциальных партнеров, чем новые образцы продукции. Они дают четкий сигнал о том, что компания активно развивается и готова к работе по самым современным стандартам", – отметил С.Ладыгин.

Экспозицию Рособоронэкспорта на салоне посетят делегации около 50 стран. Ожидается, что особый интерес они проявят к самолетам типа Су-30, Су-35, МиГ-29М/М2 и Ил-76МД-90А, а также вертолетам Ми-28НЭ, Ми-35М, различным модификациям Ми-17, Ми-26Т2 и Ка-52. Кроме того, традиционно внимание иностранных заказчиков будет приковано к продукции для ПВО: зенитной ракетной системе большой дальности С-400 "Триумф", зенитным ракетным комплексам "Тор М2Э" и "Бук-М2Э", а также зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1", а также средствам радиоэлектронной борьбы.

Многие из предлагаемых Рособоронэкспортом образцов продукции военного назначения посетители салона смогут увидеть на статической площадке или на стендах предприятий оборонно-промышленного комплекса. "Салон МАКС, как и другие международные выставки, проводимые в России, предоставляют нам исключительную возможность "вживую" ознакомить иностранных заказчиков с предлагаемой продукцией военного назначения. Партнеры могут детально изучить натурные образцы, а также получить подробную консультацию по любым интересующим их вопросам у специалистов нашей компании и предприятий-производителей", – добавил С.Ладыгин.

Отличительной особенностью салонов МАКС является красочная и насыщенная летная программа. Не станет исключением и предстоящий МАКС-2017. Впервые посетители смогут увидеть групповой пилотаж "Русских витязей" на новейших истребителях Су-30СМ. Также будут представлены совместная программа в исполнении "Русских витязей" и "Стрижей", уникальный показ группы "Соколы России".

"Наши партнеры увидят, что предлагаемая техника превосходно работает в сложнейших летных условиях при выполнении фигур высшего пилотажа, – отметил С.Ладыгин. – Также в ходе презентаций, подготовленных специалистами компании, инозаказчикам продемонстрируют видеоролики и предоставят данные об успешном применении российской авиации в реальных боевых условиях при проведении антитеррористической операции в Сирии".

В ходе МАКС-2017 Рособоронэкспорт планирует реализовать обширную деловую программу. Ожидаются встречи с делегациями, представляющими вооруженные силы и бизнес-структуры стран из различных регионов мира. Кроме того, запланировано подписание более 10 контрактных документов и соглашений о сотрудничестве с иностранными правительствами и компаниями, а также российскими предприятиями-производителями продукции военного назначения.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".
17.07.2017
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принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Бук-М2
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ка-52
Ми-17
Ми-26
Ми-28Н
Ми-35
МиГ-29М
С-400 Триумф
Су-30
Су-35
Компании
ЛИИ им. Громова
РОЭ

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