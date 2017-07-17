Делегации из 50 стран планируют принять участие в авиасалоне МАКС
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Вертолеты огневой поддержки Ка-52 Аллигатор
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
Ожидается, что особый интерес они проявят к самолетам типа Су-30, Су-35, МиГ-29М/М2 и Ил-76МД-90А, а также вертолетам Ми-28НЭ, Ми-35М, Ми-17, Ми-26Т2 и Ка-52
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Делегации из 50 стран планируют принять участие в авиасалоне МАКС-2017, заявил заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Сергей Ладыгин, возглавляющий официальную делегацию компании на салоне.
"Экспозицию "Рособоронэкспорта" на салоне посетят делегации около 50 стран. Ожидается, что особый интерес они проявят к самолетам типа Су-30, Су-35, МиГ-29М/М2 и Ил-76МД-90А, а также вертолетам Ми-28НЭ, Ми-35М, Ми-17, Ми-26Т2 и Ка-52. Кроме того, традиционно внимание иностранных заказчиков будет приковано к продукции для ПВО: зенитной ракетной системе большой дальности С-400 "Триумф", зенитным ракетным комплексам "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э", а также зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1", а также средствам радиоэлектронной борьбы", - сказал он.
Международный авиационно-космический салон МАКС-2017 станет 13-м по счету. Он пройдет в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля. На своем стенде "Рособоронэкспорт" представит более 160 образцов продукции военного назначения. Спецэкспортер впервые применит новейшие выставочные технологии - голографические мультимедийные каталоги и стол с эффектом левитации.
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17.07.2017
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