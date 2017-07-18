МиГ-29К пролетел над американским авианосцем
|
|
Момент прохода истребителя МиГ-29К ВМС Индии над авианосцем USS Nimitz ВМС США, 17 июля 2017
Источник: Tejas-India's MRCA
Во время проведения многонациональных маневров MALABAR 2017 индийский истребитель МиГ-29К пролетел над палубой американского авианосца USS Nimitz, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на Tejas-India's MRCA (17 июля).
В маневрах, которые проводятся в Бенгальском заливе, принимают участие ВМС Индии, США и Японии, сообщает thediplomat.com (10 июля). В этом году они продлятся восемь дней. ВМС Индии направили в район учений авианосец INS Vikramaditya, ВМС США - "суперавианосец" USS Nimitz, Япония - вертолетоносец Izumo, в них также задействованы корабли различных классов.
Основным направлением учений является ведение противолодочной борьбы на фоне усиления активности китайских субмарин в Индийском океане.
|
17.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.07.2017 Индия, США и Япония вывели авианосцы на совместные учения
16.09.2016 Выдержит ли путинский авианосец сирийскую миссию? (Foreign Policy, США)
26.04.2016 Битва авианосцев
24.02.2016 Российский авианосец будет гибридом
30.12.2015 Первый и странный
29.05.2015 Медленная смерть праматери всех тендеров
21.05.2015 "Авианосец - это проекция силы"
08.07.2014 Самые грандиозные авианосцы мира
|
Alah
295
|
№2
18.07.2017 15:35
Цитата, BorSch сообщ. №1
Если бы прямо над посадочной палубой пролетел наш, то весь экипаж авианосца бы в отставку рапорты написал)))
|
-1Сообщить модератору
|
BorSch
3899
|
№3
18.07.2017 15:47
Цитата, Alah сообщ. №2
экипаж авианосца бы в отставку рапорты написал)))Да наверное уже не успел бы.
|
0Сообщить модератору