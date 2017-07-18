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МиГ-29К пролетел над американским авианосцем

18.07.2017 Военный паритет 805 3
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МиГ-29К
Момент прохода истребителя МиГ-29К ВМС Индии над авианосцем USS Nimitz ВМС США, 17 июля 2017
Источник: Tejas-India's MRCA

Во время проведения многонациональных маневров MALABAR 2017 индийский истребитель МиГ-29К пролетел над палубой американского авианосца USS Nimitz, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на Tejas-India's MRCA (17 июля).

В маневрах, которые проводятся в Бенгальском заливе, принимают участие ВМС Индии, США и Японии, сообщает thediplomat.com (10 июля). В этом году они продлятся восемь дней. ВМС Индии направили в район учений авианосец INS Vikramaditya, ВМС США - "суперавианосец" USS Nimitz, Япония - вертолетоносец Izumo, в них также задействованы корабли различных классов.

Основным направлением учений является ведение противолодочной борьбы на фоне усиления активности китайских субмарин в Индийском океане.
17.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
США
Япония
Продукция
МиГ-29К
Проекты
Nimitz
Авианосец

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
BorSch
3899
№1
18.07.2017 13:04
А, думал наш пролетел.
+3
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RU
Alah
295
№2
18.07.2017 15:35
Цитата, BorSch сообщ. №1

Если бы прямо над посадочной палубой пролетел наш, то весь экипаж  авианосца бы в отставку рапорты написал)))
-1
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RU
BorSch
3899
№3
18.07.2017 15:47
Цитата, Alah сообщ. №2
экипаж  авианосца бы в отставку рапорты написал)))
Да наверное уже не успел бы.
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