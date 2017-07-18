МиГ-29К пролетел над американским авианосцем



Момент прохода истребителя МиГ-29К ВМС Индии над авианосцем USS Nimitz ВМС США, 17 июля 2017

Источник: Tejas-India's MRCA Момент прохода истребителя МиГ-29К ВМС Индии над авианосцем USS Nimitz ВМС США, 17 июля 2017Источник: Tejas-India's MRCA

Во время проведения многонациональных маневров MALABAR 2017 индийский истребитель МиГ-29К пролетел над палубой американского авианосца USS Nimitz, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на Tejas-India's MRCA (17 июля).

В маневрах, которые проводятся в Бенгальском заливе, принимают участие ВМС Индии, США и Японии, сообщает thediplomat.com (10 июля). В этом году они продлятся восемь дней. ВМС Индии направили в район учений авианосец INS Vikramaditya, ВМС США - "суперавианосец" USS Nimitz, Япония - вертолетоносец Izumo, в них также задействованы корабли различных классов.

Основным направлением учений является ведение противолодочной борьбы на фоне усиления активности китайских субмарин в Индийском океане.