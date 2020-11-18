Четверо против Китая: в Аравийском море начались военные учения

США, Индия, Япония и Австралия проводят учения Malabar 2020

США, Япония Индия и Австралия приступили ко второму, более мощному, по оценке наблюдателей, этапу военно-морских учений Malabar. В маневрах принимают участие две авианосные группы и другие корабли. При этом главная цель организаторов мероприятия - отработка действий по защите от «экспансионистской и агрессивной политики» Китая.

В Аравийском море началась вторая фаза военно-морских учений Malabar, в которых задействованы силы США, Индии, Японии и Австралии, пишет Times of India.

Нью-Дели выставляет единственный в боевом составе ВМС Индии авианосец INS Vikramaditya водоизмещением 44,5 тыс. т со своими истребителями МиГ-29К. От ВМС США в учениях принимает участие атомный многоцелевой авианосец USS Nimitz водоизмещением более 100 тыс. т.

Авианосец Vikramaditya с передачей его 16 ноября 2013 года в боевой состав флота стал флагманом ВМС Индии. Его перестройку осуществило Северное машиностроительное предприятие в Северодвинске из тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Горшков» путем глубокой модернизации.

В целом, в ходе предстоящих мероприятий будет задействовано около дюжины военных кораблей и множество самолетов, причем

страны «четверки» будут стремиться защитить «международный порядок, основанный на правилах» в критическом Индо-Тихоокеанском регионе от экспансионистского и агрессивного Китая. Так задачи участников учений описывают местные обозреватели.

Начальный этап военно-морских учений Malabar состоялся в первую неделю ноября в Бенгальском заливе, и в этом плане Китаю уже более чем ясно были продемонстрированы стратегические намерения сторон. Вторая фаза учений с участием авианосных ударных групп будет намного больше по силе и сложности.

«Этот этап учений станет свидетелем совместных операций, сосредоточенных вокруг авианосных ударных групп INS Vikramaditya и USS Nimitz. Эти два авианосца, наряду с другими кораблями и самолетами участвующих военно-морских сил, будут вовлечены в интенсивные военно-морские операции в течение четырех дней, - заявил 16 ноября официальный представитель ВМС Индии коммандер Вивек Мадхвал. - Учения будут включать в себя полеты палубной авиации и тренировки по противовоздушной обороне ордеров кораблей истребителями МиГ-29К с борта INS Vikramaditya, а также истребителями F/A-18 и самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-2C Hawkeye с USS Nimitz».

Также участники учений отработают действия по борьбе с надводными и подводными силами вероятного противника, разного рода боевым стрельбам, мероприятия по совершенствованию оперативной совместимости и взаимодействия между флотами четырех государств-участниц.

Индия также выделит для участия во втором этапе учения эсминцы INS Kolkata и INS Chennai, стелс-фрегат INS Talwar, подводную лодку типа Scorpene INS Khanderi и корабль поддержки флота INS Deepak, и это помимо вертолетов и патрульных противолодочных самолетов типа Boeing P-8I.

Корабли типа Kolkata (проект 15А) - ракетные эсминцы (полное водоизмещение - 7400 т), построенные с использованием технологии «стелс». Серия состоит из трех кораблей - Kolkata, Kochi and Chennai, которые построены на верфи Mazagon Dock Limited (MDL) в Индии и являются самыми крупными эсминцами, находящимися на вооружении индийских ВМС.

Фрегаты проекта 11356 типа Talwar - серия российских многоцелевых фрегатов 2-го ранга с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны, построенных для ВМС Индии. Первые корабли индийского флота с применением стелс-технологий. Три первых фрегата этого проекта были построены в России на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Еще три корабля этого класса по заказу ВМС Индии были построены на судо-строительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

Атомный ударный авианосец USS Nimitz на учениях будет сопровождать крейсер УРО USS Princeton и эсминец УРО USS Sterett, а также патрульный самолет P8-A, австралийский фрегат HMAS Ballarat и японский военный корабль.

Военная конфронтация Индии с Китаем в восточном Ладакхе продолжается уже седьмой месяц. Как ранее писала «Газета.Ru», речь идет о регионе Аксайчин, расположенном на границе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, Пакистана и Индии. Территория управляется Китаем, но оспаривается Индией, которая включает этот регион в союзную территорию Ладакх.

Аксайчин (дословно переводится с уйгурского языка как «белый овраг Чин») представляет собой обширную высокогорную соляную пустыню, расположенную на высоте до 5 тыс. м. Географически она является частью Тибетского плато. Местных жителей в районе практически нет, как и постоянных поселений.

Хотя между двумя странами ведутся военные и дипломатические переговоры с целью разрядить обстановку и развести войска, точные условия и последовательность шагов еще не определены.

Страны «четверки» (США, Индия, Япония и Австралия), которые после 13-летнего перерыва объединились для участия в военно-морских учениях Malabar, ясно дали понять Пекину, что учения демонстрируют высокий уровень взаимодействия и координации между четырьмя дружественными военно-морскими силами, пишет Times of India.

«Китай, конечно же, теперь обладает крупнейшим в мире военно-морским флотом с общей численностью около 350 боевых кораблей и подводных лодок, включая более 130 кораблей основных боевых классов», - сообщает индийское издание.

Как ранее писала «Газета.Ru», ВМФ НОАК сегодня в основном состоит из современных многоцелевых платформ с передовыми противокорабельными, противовоздушными и противолодочными вооружениями, средствами разведки и связи.

Наибольшее внимание привлекает растущий парк авианосцев Китая. У ВМФ НОАК в настоящее время есть один ветхий авианосец из бывшего Советского Союза, новый авианосец, построенный уже в Китае, третий авианосец находится в стадии строительства, и планируется построить еще четыре или более кораблей подобного типа.

Китайский авианосный флот, оснащенный передовыми системами, такими как электромагнитные катапульты, может обеспечить авиационное прикрытие морских десантных сил при вторжении на Тайвань или даже противостоять ВМС США в сражении авианосцев с авианосцами, которое гипотетически может произойти впервые со времен Второй мировой войны.

Военно-морские силы США имеют сегодня в своем составе 293 боевых корабля. Однако американский флот намного более технологичен, располагает 11 «супер»-авианосцами (каждый может нести 80-90 палубных самолетов), и это по сравнению всего с двумя китайскими.

В настоящее время у ВМС Индии 140 боевых кораблей: один авианосец, 10 эсминцев, 14 фрегатов, 11 корветов, 15 дизель-электрических и две атомные подводные лодки.

Передача в боевой состав ВМС Индии второго авианосца (собственной постройки) INS Vikrant постоянно откладывается. Теперь она состоится в сентябре 2021 года. Однако правительство в Нью-Дели еще не одобрило первоначальный вариант строительства третьего авианосца.

Первый этап военно-морских учений Малабар начался 5 ноября в Бенгальском заливе. От каждой страны участвовало несколько единиц боевых кораблей (эсминцев, фрегатов, сторожевых кораблей и подводных лодок). Япония была представлена современным эскадренным миноносцем «Оонами» водоизмещением 4650 т. Всего в первом этапе принимало участие около 20 военных судов.

К четырехстороннему формату маневров в этом году впервые присоединилась Австралия. Цель учений состоит в укреплении солидарности и взаимодействия вооруженных сил четырех государств в обеспечении безопасности в Азии и создании «свободной и открытой зоны в Индо-Тихоокеанском регионе». Одной из важных целей маневров является «сильное сдерживание» нарастающей военно-морской активности Китая в этом районе Мирового океана, утверждают инициаторы мероприятий.

Михаил Ходаренок