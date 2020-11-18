Четверо против Китая: в Аравийском море начались военные учения

США, Индия, Япония и Австралия проводят учения Malabar 2020
США, Япония Индия и Австралия приступили ко второму, более мощному, по оценке наблюдателей, этапу военно-морских учений Malabar. В маневрах принимают участие две авианосные группы и другие корабли. При этом главная цель организаторов мероприятия - отработка действий по защите от «экспансионистской и агрессивной политики» Китая.
В Аравийском море началась вторая фаза военно-морских учений Malabar, в которых задействованы силы США, Индии, Японии и Австралии, пишет Times of India.
Авианосец Vikramaditya с передачей его 16 ноября 2013 года в боевой состав флота стал флагманом ВМС Индии. Его перестройку осуществило Северное машиностроительное предприятие в Северодвинске из тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Горшков» путем глубокой модернизации.
В целом, в ходе предстоящих мероприятий будет задействовано около дюжины военных кораблей и множество самолетов, причем
Начальный этап военно-морских учений Malabar состоялся в первую неделю ноября в Бенгальском заливе, и в этом плане Китаю уже более чем ясно были продемонстрированы стратегические намерения сторон. Вторая фаза учений с участием авианосных ударных групп будет намного больше по силе и сложности.
«Этот этап учений станет свидетелем совместных операций, сосредоточенных вокруг авианосных ударных групп INS Vikramaditya и USS Nimitz. Эти два авианосца, наряду с другими кораблями и самолетами участвующих военно-морских сил, будут вовлечены в интенсивные военно-морские операции в течение четырех дней, - заявил 16 ноября официальный представитель ВМС Индии коммандер Вивек Мадхвал. - Учения будут включать в себя полеты палубной авиации и тренировки по противовоздушной обороне ордеров кораблей истребителями МиГ-29К с борта INS Vikramaditya, а также истребителями F/A-18 и самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-2C Hawkeye с USS Nimitz».
Также участники учений отработают действия по борьбе с надводными и подводными силами вероятного противника, разного рода боевым стрельбам, мероприятия по совершенствованию оперативной совместимости и взаимодействия между флотами четырех государств-участниц.
Индия также выделит для участия во втором этапе учения эсминцы INS Kolkata и INS Chennai, стелс-фрегат INS Talwar, подводную лодку типа Scorpene INS Khanderi и корабль поддержки флота INS Deepak, и это помимо вертолетов и патрульных противолодочных самолетов типа Boeing P-8I.
Корабли типа Kolkata (проект 15А) - ракетные эсминцы (полное водоизмещение - 7400 т), построенные с использованием технологии «стелс». Серия состоит из трех кораблей - Kolkata, Kochi and Chennai, которые построены на верфи Mazagon Dock Limited (MDL) в Индии и являются самыми крупными эсминцами, находящимися на вооружении индийских ВМС.
Фрегаты проекта 11356 типа Talwar - серия российских многоцелевых фрегатов 2-го ранга с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны, построенных для ВМС Индии. Первые корабли индийского флота с применением стелс-технологий. Три первых фрегата этого проекта были построены в России на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Еще три корабля этого класса по заказу ВМС Индии были построены на судо-строительном заводе «Янтарь» в Калининграде.
Атомный ударный авианосец USS Nimitz на учениях будет сопровождать крейсер УРО USS Princeton и эсминец УРО USS Sterett, а также патрульный самолет P8-A, австралийский фрегат HMAS Ballarat и японский военный корабль.
Военная конфронтация Индии с Китаем в восточном Ладакхе продолжается уже седьмой месяц. Как ранее писала «Газета.Ru», речь идет о регионе Аксайчин, расположенном на границе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, Пакистана и Индии. Территория управляется Китаем, но оспаривается Индией, которая включает этот регион в союзную территорию Ладакх.
Аксайчин (дословно переводится с уйгурского языка как «белый овраг Чин») представляет собой обширную высокогорную соляную пустыню, расположенную на высоте до 5 тыс. м. Географически она является частью Тибетского плато. Местных жителей в районе практически нет, как и постоянных поселений.
Хотя между двумя странами ведутся военные и дипломатические переговоры с целью разрядить обстановку и развести войска, точные условия и последовательность шагов еще не определены.
«Китай, конечно же, теперь обладает крупнейшим в мире военно-морским флотом с общей численностью около 350 боевых кораблей и подводных лодок, включая более 130 кораблей основных боевых классов», - сообщает индийское издание.
Как ранее писала «Газета.Ru», ВМФ НОАК сегодня в основном состоит из современных многоцелевых платформ с передовыми противокорабельными, противовоздушными и противолодочными вооружениями, средствами разведки и связи.
Китайский авианосный флот, оснащенный передовыми системами, такими как электромагнитные катапульты, может обеспечить авиационное прикрытие морских десантных сил при вторжении на Тайвань или даже противостоять ВМС США в сражении авианосцев с авианосцами, которое гипотетически может произойти впервые со времен Второй мировой войны.
Военно-морские силы США имеют сегодня в своем составе 293 боевых корабля. Однако американский флот намного более технологичен, располагает 11 «супер»-авианосцами (каждый может нести 80-90 палубных самолетов), и это по сравнению всего с двумя китайскими.
В настоящее время у ВМС Индии 140 боевых кораблей: один авианосец, 10 эсминцев, 14 фрегатов, 11 корветов, 15 дизель-электрических и две атомные подводные лодки.
Передача в боевой состав ВМС Индии второго авианосца (собственной постройки) INS Vikrant постоянно откладывается. Теперь она состоится в сентябре 2021 года. Однако правительство в Нью-Дели еще не одобрило первоначальный вариант строительства третьего авианосца.
Первый этап военно-морских учений Малабар начался 5 ноября в Бенгальском заливе. От каждой страны участвовало несколько единиц боевых кораблей (эсминцев, фрегатов, сторожевых кораблей и подводных лодок). Япония была представлена современным эскадренным миноносцем «Оонами» водоизмещением 4650 т. Всего в первом этапе принимало участие около 20 военных судов.
К четырехстороннему формату маневров в этом году впервые присоединилась Австралия. Цель учений состоит в укреплении солидарности и взаимодействия вооруженных сил четырех государств в обеспечении безопасности в Азии и создании «свободной и открытой зоны в Индо-Тихоокеанском регионе». Одной из важных целей маневров является «сильное сдерживание» нарастающей военно-морской активности Китая в этом районе Мирового океана, утверждают инициаторы мероприятий.
Михаил Ходаренок