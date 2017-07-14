Мотострелки ЦВО под Самарой получили по Гособоронзаказу новые "УАЗ Патриот" с пулеметами и гранатометами
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Армейская версия пикапа УАЗ-3163 «Патриот»
Источник: topwar.ru
ЦАМТО, 13 июля. Во вновь сформированное мотострелковое соединение под Самарой по Гособоронзаказу поступили около 30 автомобилей "УАЗ Патриот", способных нести в своих кузовах пулеметы, гранатометы и противотанковые ракетные комплексы. Об этом сообщил командующий 2-й общевойсковой армией ЦВО генерал-майор Геннадий Жидко.
"В составе бригады имеется уникальный для Вооруженных сил мотострелковый батальон, оснащенный вместо привычных тяжелых бронетранспортеров пикапами "УАЗ-Патриот", – сказал Г.Жидко. – Около 30 таких машин поступил в бригаду практически на днях, до конца месяца планируется полностью укомплектовать подразделение. Они способны нести в своих кузовах не только пулеметы Калашникова или автоматические гранатометы АГС-17 "Пламя", но и противотанковые ракетные комплексы, способные поражать подвижные одиночные цели на расстояниях до 5 км".
Мотострелковая бригада была сформирована в конце прошлого года в Самарской области с использованием опыта боевых действий последних лет в горно-пустынной местности и населенных пунктах. Она вооружена только колесной техникой для обеспечения маневренности и мобильности. В течение этого года в соединение также поступили около 40 бронетранспортеров БТР-82А, свыше 10 реактивных систем залпового огня "Град", около 20 унифицированных командно-штабных машин Р-149МА1, более 80 грузовиков "Урал" повышенной проходимости, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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13.07.2017
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