Во Владивостоке около 40 кораблей примут участие в параде в День ВМФ
|
|
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 13 июл - РИА Новости. Около 40 кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения Тихоокеанского флота примут участие в параде и военно-спортивном празднике в честь Дня Военно-морского флота России во Владивостоке, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.
"Из них в парадный строй будут выстроены 12 кораблей Тихоокеанского флота. В их числе флагман флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", эскадренный миноносец "Быстрый", большой десантный корабль "Николай Вилков", малый противолодочный корабль "Усть-Илимск", судно связи "Карелия", госпитальное судно "Иртыш", спасательное судно "Алагез", ракетный катер "Р-79", базовый тральщик "БТ-100", подводная лодка "Комсомольск на Амуре" и пограничный сторожевой корабль "Сапфир", - отметил Матвеев.
Моряки приступят к постановке кораблей на бочки в Амурском заливе 24 июля. С 21 июля в акватории начнутся тренировки военно-спортивного праздника. Генеральная репетиция запланирована на 28 июля.
День ВМФ будет отмечаться 30 июля.
|
13.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
04.07.2017 Отряд кораблей ТОФ отразил массированный ракетный удар условного противника
22.05.2017 Тихоокеанский рубеж России: боевые корабли флота
14.12.2016 Российско-индийские военные учения "Индра". Досье
20.10.2016 Большой сбор
20.07.2016 Более 30 кораблей будут участвовать в параде в День ВМФ во Владивостоке
18.06.2013 ВМФ: текущее состояние и перспективы развития
18.04.2013 Коротко о состоянии Тихоокеанского флота
31.12.2011 Российский флот сегодня: итоги 2011 года