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Во Владивостоке около 40 кораблей примут участие в параде в День ВМФ

14.07.2017 РИА Новости 144 0
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Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота. Архивное фото
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 13 июл - РИА Новости. Около 40 кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения Тихоокеанского флота примут участие в параде и военно-спортивном празднике в честь Дня Военно-морского флота России во Владивостоке, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"Из них в парадный строй будут выстроены 12 кораблей Тихоокеанского флота. В их числе флагман флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", эскадренный миноносец "Быстрый", большой десантный корабль "Николай Вилков", малый противолодочный корабль "Усть-Илимск", судно связи "Карелия", госпитальное судно "Иртыш", спасательное судно "Алагез", ракетный катер "Р-79", базовый тральщик "БТ-100", подводная лодка "Комсомольск на Амуре" и пограничный сторожевой корабль "Сапфир", - отметил Матвеев.

Моряки приступят к постановке кораблей на бочки в Амурском заливе 24 июля. С 21 июля в акватории начнутся тренировки военно-спортивного праздника. Генеральная репетиция запланирована на 28 июля.

День ВМФ будет отмечаться 30 июля.
13.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Трибуц
Р-79-300
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
пр. 1155
ТОФ

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