

Десантное судно проекта А223 (Зеленодольский завод имени Горького)

Источник: FlotProm, Никита Григорьев Десантное судно проекта А223 (Зеленодольский завод имени Горького)Источник: FlotProm, Никита Григорьев

ЦАМТО, 12 июля. Военно-морской флот получит десантные катера проекта А223. Их задачей станет быстрая переброска военнослужащих и техники на необорудованное побережье как по чистой воде, так и в условиях мелкобитого льда, пишут "Известия".

Как отмечает газета, в отличие от своих предшественников, десантных катеров проекта 21820 "Дюгонь", они смогут не только загружаться на берегу, но и забирать "груз" и "пассажиров" с больших десантных вертолетоносцев – кораблей-доков типа Mistral или "Лавина".

Как сообщили "Известиям" в главном командовании ВМФ, корабли проекта А223 рассматриваются в качестве легких десантно-высадочных средств для комплектации разнородных сил флота. Корабль предполагается использовать как для транспортировки десанта с берега на корабль, так и с корабля на берег. Окончательное решение по ним будет принято после рассмотрения конкурсной документации и решения специальной комиссии. Десантные корабли проекта А223 спроектированы Зеленодольским ПКБ.

"Корабли могли бы быть размещены на французских вертолетоносцах типа Mistral в случае, если бы они вошли в состав ВМФ, – рассказал "Известиям" представитель Зеленодольского завода Сергей Лазарев. – Их габариты сделаны с учетом размеров французского вертолетоносца. Сегодня их рассматривают уже в контексте перспективных российских кораблей.

По данным "Известий", длина десантного катера А223 составляет – около 35, ширина – около 7 м, осадка – около одного метра. В движение катер приводят два водометных движителя, позволяющих развивать скорость при полной нагрузке около 40 узлов.

В зависимости от модификации корабль берет на борт до 150 морских пехотинцев либо от одного до трех танков Т-90, либо от четырех до семи БТР-82А.