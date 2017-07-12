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Моряки получат «левитирующие» катера

13.07.2017 Известия.ru 519 0
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Денис Давыдов
«Денис Давыдов», десантный катер на воздушной каверне проекта 21820 «Дюгонь». Учения в Калининградской области, сентябрь 2014 года
Источник: Игорь Зарембо / РИА Новости

Скоростные десантные платформы за считаные минуты доставят на берег технику и морпехов

Военно-морской флот получит уникальные «левитирующие» десантные катера проекта А223. Их задачей станет быстрая переброска военнослужащих и техники на необорудованное побережье как по чистой воде, так и в условиях мелкобитого льда. В отличие от своих предшественников, десантных катеров проекта 21820 «Дюгонь», они смогут не только загружаться на берегу, но и забирать «груз» и «пассажиров» с больших десантных вертолетоносцев — кораблей-доков типа Mistral или «Лавина».


Десантное судно проекта А223 (Зеленодольский завод имени Горького)
Источник: FlotProm, Никита Григорьев

Как рассказали «Известиям» в главном командовании Военно-морского флота, корабли проекта А223 рассматриваются в качестве легких десантно-высадочных средств для комплектации разнородных сил флота. Корабль предполагается использовать как для транспортировки десанта с берега на корабль, так и с корабля на берег. Окончательное решение по ним будет принято после рассмотрения конкурсной документации и решения специальной комиссии. Десантные корабли проекта А223 спроектированы Зеленодольским заводом им. А.М. Горького.


— Корабли могли бы быть размещены на французских вертолетоносцах типа Mistral в случае, если бы они вошли в состав ВМФ, — рассказал «Известиям» представитель зеленодольского завода Сергей Лазарев. — Их габариты сделаны с учетом размеров французского вертолетоносца. Сегодня их рассматривают уже в контексте перспективных российских кораблей.


Длина десантного катера А223 составляет – около 35, ширина – около 7, а осадка около одного метра. В движение катер приводят два водометных двигателя, позволяющих развивать скорость груженого катера порядка 40 узлов. Это более 70 километров в час. Самые скоростные корабли развивают не более шестидесяти. Благодаря гидродинамической схеме глиссера с двумя поперечными стреловидными реданами, двумя интегральными скулами в носу, переменной килеватостью на миделе и на транце с системой управляемых инцепторов и водомётным движителям катер проекта А223 обеспечивает рациональное сочетание скорости, мореходности, оптимальную топливную экономичность и снижение вертикальных перегрузок на волне.


Использующие подобный эффект корабли еще называют «левитирующими». Десантные корабли А223 имеют мореходность в пять баллов, что позволяет им действовать практически в любых условиях. В зависимости от модификации корабль берет на борт до 150 морских пехотинцев либо от одного до трех танков Т-90, либо от четырех до семи БТР-82А.


Эксперт в области военно-морских вооружений Александр Мозговой рассказал «Известиям», что катера проекта А223 вполне могут конкурировать с судами на воздушной подушке.


— Эти катера разработаны на основе гражданских пассажирских судов, — пояснил специалист. — Главное их достоинство — это высокая скорость. От нее зависит темп десантной операции. Кроме того, они имеют небольшие габариты. Поэтому они рассчитаны на использование с крупных десантных кораблей типа Mistral или разрабатываемых у нас УДК «Лавина». Это работа на перспективу.


В настоящее время в России строятся два десантных корабля нового поколения проекта 11711 типа «Иван Грен» и «Петр Моргунов». Они выполнены по классической схеме, предполагающей высадку десанта через носовую аппарель. Параллельно с этим Невское ПКБ, фирма — разработчик всех самых больших и мощных отечественных кораблей, проектирует еще два больших десантных вертолетоносца под общим названием «Кашалот». Гендиректор предприятия Сергей Власов сообщил, что в настоящее время с командованием ВМФ прорабатывается окончательный облик двух принципиально новых десантных кораблей. Любопытно, что оба по внешнему виду очень напоминают французский Mistral. Один будет иметь водоизмещение в 15 тыс. т и называется «Прибой». Второй — в два раза больше и носит кодовое название «Лавина». Их строительство планируется начать к 2025 году.


Дмитрий Литовкин

Алексей Рамм

Николай Сурков
12.07.2017
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принадлежат Известия.ru
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Страны
Россия
Франция
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Мистраль (Mistral)
Т-90 "Владимир"
Компании
ЗДЗ Горького
Проекты
11711

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