Чем заняты фрегаты и эсминцы британского флота?



Фото с церемонии крещения авианосца HMS Queen Elizabeth ВМС Великобритании

Источник: Andrew Milligan/PA Фото с церемонии крещения авианосца HMS Queen Elizabeth ВМС ВеликобританииИсточник: Andrew Milligan/PA

Эсминец HMS Daring королевских ВМС Великобритании станет учебным кораблем в гавани Портсмута, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на ukdefencejournal.org.uk (10 июля).

"Даринг", являющийся головным в этой серии эсминцев, находится в бассейне номер 3, где в течение двух лет будет выполнять роль учебного корабля подготовки экипажей. В активном флоте его заменил HMS Dauntless, который, однако, к концу 2017 года встанет на ремонт.

Как видно из вышеприведенного графика, опубликованного в источнике savetheroyalnavy.org (7 июля), шесть из 19 эсминцев и фрегатов находятся либо в море или полностью боеготовы, еще шесть на тренировках либо в коротких периодах технического обслуживания. Отмечается, что в период летних отпусков активная фаза на флоте несколько снижается.

Отмечается, что использование эсминца "Даринг" в качестве учебного корабля "неутешительно", так как эти корабли планировалось активно использовать в качестве боевых. На фоне того, что авианосец HMS Queen Elizabeth начал морские испытания и в скором времени войдет в состав флота, понадобится больше эскортных кораблей, с которыми у королевского флота не так хорошо обстоят дела, пишет источник.