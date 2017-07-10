"Проплаченные журналисты" совсем забыли о "Теджасе"
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Истребитель LCA Tejas
Источник: фото через idrw.org
Организация оборонных проектов DRDO уже потеряла интерес со стороны ВМС Индии на разработку палубной версии самолета. Флот теперь заинтересован в разработке истребителя пятого поколения АМСА. Как видим, "Теджас" лишился одного партнера (флот), однако министерство обороны требует от DRDO продолжения разработки палубного варианта. В конце концов, флот может потратиться на создание только технологического демонстратора палубных технологий в интересах палубной версии программы АМСА.
ВВС рассматривают вариант Tejas Mk-1A как промежуточное звено между базовым вариантом и версией Mk II. Модернизированный А предлагает ВВС большую часть технологий, которые будут использоваться на Mk II. Серийное производство "второй" версии запланировано на 2024-2025 год, и примерно в этот же период должно начаться лицензионное производство выбранного иностранного однодвигательного истребителя. Отмечается, что если случится любое серьезное летное происшествие или катастрофа с "Теджасом-2", его шансы на запуск в серию будут сильно подорваны.
Обе конкурирующие компании - Lockheed Martin (F-16) и SAAB (Gripen E) - явно настроены произвести больше, чем 100 истребителей, что не может радовать разработчиков "Теджаса-2", сообщает источник.
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10.07.2017
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