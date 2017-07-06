Ядерные страны тратят все больше денег, но атомного оружия у них становится меньше (El Pais, Испания)



Подготовка ракеты УР-100Н (SS-19 по классификации США и НАТО) к уничтожению, военная часть рядом с поселком Вакуленчук

Источник: © AP Photo, File Подготовка ракеты УР-100Н (SS-19 по классификации США и НАТО) к уничтожению, военная часть рядом с поселком ВакуленчукИсточник: © AP Photo, File

США, Россия и Великобритания осуществляют многомиллионные проекты, чтобы обновить свои арсеналы

В начале нынешнего года мировой ядерный потенциал сократился до 9 425 боеголовок, находящихся на боевом дежурстве. Это самый низкий показатель с 1959 года, хотя современное оружие - гораздо более точное и разрушительное. Тенденция, зародившаяся в середине 80-х годов - исторический максимум составил 64 500 боеголовок в 1986 году - и замедлившаяся в последние годы, развивается на фоне крупных капиталовложений государств в модернизацию ядерных вооружений, говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном в понедельник. Россия и США, две сверхдержавы, на долю которых приходится 93% всех ядерных боеголовок, запустили программы модернизации своих арсеналов, направив на это рекордные суммы.

Россия продолжает оставаться страной с наибольшим количеством ядерных боеголовок (4,3 тысячи у России, 4 тысячи у США). Чуть менее половины этого количества (1,95 тысяч у России и 1,8 тысяч у США) развернуты и находятся на позициях, готовые к применению. К этому количеству следует добавить ядерное оружие в процессе ликвидации (5,5 тысяч боеголовок на две сверхдержавы).

При вступлении в должность Дональд Трамп заявил, что США не смогли модернизировать свой ядерный потенциал, который он назвал устаревшим, и заключили с Россией "односторонний и плохой" договор. Вскоре в интервью агентству Reuters он сообщил, что хочет увеличить их мощь, чтобы занять лидирующее положение. Хозяин Белого дома добавил, что он хотел бы видеть мир без ядерного оружия, но это невозможно, пока существуют угрозы, подобные той, что исходит от северокорейского режима. Бюджетный комитет Конгресса США объявил о выделении 400 миллиардов долларов на модернизацию своего ядерного арсенала в течение ближайшего десятилетия. По мнению некоторых аналитиков, до 2045 года на эти цели будет направлен один триллион долларов.

"КНДР достигла впечатляющих успехов за последнее десятилетие. Если до прихода к власти Ким Чен Ына северокорейцы были способны лишь производить ядерное оружие, то сейчас они вот-вот начнут выпускать ядерные боеголовки небольшого веса, которые можно устанавливать на ракеты среднего радиуса действия", - считает Шэннон Киль, начальник отдела ядерного оружия в SIPRI.

В конце прошлого года Пхеньян испытал самый мощный ядерный заряд в своей истории. Это произошло через десять лет после первого северокорейского ядерного испытания. Трамп выступил с предложением развернуть ядерное оружие в Южной Корее, однако новый президент этой страны его не принял.

Ровно год назад британский парламент при поддержке 80% депутатов принял решение о модернизации своего устаревшего ядерного арсенала. Изначально на эти цели выделяются около 46 миллиардов евро. Премьер-министр Тереза Мэй ответила утвердительно на вопрос о том, готова ли применить ядерную бомбу с целью сдерживания, в результате чего "погибли бы сто тысяч ни в чем неповинных детей и женщин". Эммануэль Макрон во время избирательной кампании также заверил, что претворит в жизнь масштабный план модернизации 290 ядерных боеголовок. После того, как Великобритания выйдет из ЕС, Франция останется единственной страной объединенной Европы, которая обладает ядерным оружием.

Несмотря на то, что ни одно из девяти ядерных государств (Китай, Индия, Пакистан, Израиль, Великобритания, Франция, КНДР, Россия и США) не проявляло каких-либо намерений ликвидировать свой ядерный потенциал, Комиссия ООН по разоружению представила в мае проект всемирного договора по запрещению ядерного оружия. "Мы, аналитики, не верим в то, что ядерное оружие может быть ликвидировано без поддержки ядерных держав, однако положительно оцениваем усилия таких стран, как Норвегия, Швеция, Австрия и Новая Зеландия, которые хотя бы выполняют свой нравственный и гуманитарный долг и вносят свою лепту в то, чтобы сделать мир безъядерным", - заявляет Киль.

"К сожалению, ни одна из ядерных держав, похоже, не собирается следовать по пути Южно-Африканской Республики - единственной страны, добровольно ликвидировавшей свой ядерный потенциал в 1993 году", - добавляет исследователь.

Постоянное сокращение общего количества ядерного оружия происходит в основном благодаря трем договорам, заключенным между Москвой и Вашингтоном после 1991 года. Несмотря на то, что общее количество боеголовок сократилось до уровня 50-х годов, поражающие возможности ядерного оружия значительно выросли, а средства его доставки стали намного более совершенными. Вот уже семь лет США и Россия не ведут переговоров о разоружении, несмотря на усилия специалистов обеих стран.

Карлос Торральба (Carlos Torralba)